ครั้งแรกของโลก'AWC และ Okura'เดินหน้าสร้างโครงการ 'Okura Cruise' เรือเทปันยากิและไคเซกิสุดหรูลำแรกปลายปี

AWC ผนึก Okura เตรียมเปิดตัวโรงแรม Okura Prestige ที่แรกของภาคเหนือ ด้วยประสบการณ์สุดว้าว เรียวกังระดับลักชัวรีภายใต้แบรนด์ ’โอกุระ’ นอกประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกของโลก กับดีไซน์ร่วมสมัยและการบริการอันน่าประทับใจ รวมถึงห้องอาหารล้านนาไคเซกิ และบริการออนเซ็นเต็มรูปแบบ เดินหน้าสร้าง “Okura Cruise” เรือเทปันยากิและไคเซกิสุดหรูลำแรกของโลกโดยโอกุระ ด้วยศิลปะการปรุงอาหารที่พิเศษในแบบฉบับญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมเปิดประสบการณ์ปฐมฤกษ์เดือนธ.ค.ปีนี้





ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ AWC และ Hotel Okura จะพัฒนาโครงการร่วมกันกว่า 500 ห้อง

'ลานนาทีค เดสทิเนชั่น'ของ AWC

‘Okura Cruise’ เรือเทปันยากิและไคเซกิสุดหรูลำแรกของโลกโดยโอกุระ มีเส้นทางให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นจากโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น สู่สะพานพระราม 8 ภายนอกได้รับการออกแบบอย่างหรูหราด้วยรูปทรงเรขาคณิตแบบนามธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ‘โอริกามิ’ ศิลปะการพับกระดาษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่องนกกระเรียนกับเต่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไลฟ์สไตล์ครบวงจรชั้นนําของไทย ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งกับ Hotel Okura Co., Ltd. เครือโรงแรมระดับโลกที่ผสมผสานความงามดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นเข้ากับที่พักชั้นหนึ่ง อาหารเลอรส และการให้บริการชั้นเลิศ โดยจะร่วมกันพัฒนาโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และเมืองสำคัญของประเทศ โดยโรงแรม Okura Prestige จะเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ ’โอกุระ’ แห่งแรกของภาคเหนือที่นำเสนอประสบการณ์เรียวกังระดับลักชัวรีในแบบฉบับโอกุระนอกประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกของโลก นอกจากนี้ AWC และ Hotel Okura ได้ร่วมกันสร้าง ‘Okura Cruise’ เรือเทปันยากิและไคเซกิสุดหรูลำแรกของโลกโดยโอกุระ กับห้องอาหารญี่ปุ่นลอยน้ำระดับไฟน์ไดนิ่งที่เตรียมจะเปิดให้จองที่นั่งล่วงหน้าได้ก่อนใครในเร็วๆ นี้ และมีกำหนดการออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์เพื่อให้บริการบนสายน้ำเจ้าพระยาภายในเดือนธันวาคมโดยกรอบความร่วมมือกับ Hotel Okura ครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ AWC ในการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนาทรัพย์สินคุณภาพและเสริมพอร์ตโฟลิโอลักชัวรีที่เป็นเอกลักษณ์บนทำเลยุทธศาสตร์และขยายฐานลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกภายใต้แบรนด์ต่างๆ ในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสําคัญของไทย พร้อมนำเสนอจิตวิญญาณแห่งการบริการในแบบฉบับญี่ปุ่น หรือ ‘โอโมเตะนาชิ’ ที่เป็นมากกว่าการให้บริการลูกค้า แต่ยังให้ความสำคัญกับความใส่ใจในการดูแลและการบริการอย่างจริงใจ และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงเวลาของการเข้าใช้บริการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารเพื่อการมี Well-being ที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยโครงการภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบไปด้วย โรงแรมและเรียวกังภายใต้แบรนด์โอกุระแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งจะตั้งอยู่บนถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'ลานนาทีค เดสทิเนชั่น' (Lannatique) ของ AWC รวมถึงการพัฒนาโครงการใหม่อื่นๆ ในกรุงเทพฯ และเมืองสำคัญของประเทศเพื่อร่วมสร้างจุดหมายปลายคุณภาพระดับโลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า โครงการ ‘Okura Cruise’ เรือเทปันยากิและไคเซกิสุดหรูลำแรกของโลกโดยโอกุระ นับเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ที่จะนําประสบการณ์การล่องเรือภายใต้แบรนด์ ‘โอกุระ’ มาสู่ประเทศไทยบนสายน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นไฮไลท์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ และร่วมสนับสนุนประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกประธานกรรมการผู้แทน Hotel Okura Co., Ltd., กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำแบรนด์โอกุระมาสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าของเราได้มาสัมผัสกับจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของไทยผ่านประสบการณ์ด้านการบริการอันน่าประทับใจที่ได้ผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับวัฒนธรรมล้านนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ นับว่าความร่วมมือระหว่างเราและ AWC ได้ก้าวเข้าสู่อีกขั้นที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยคาดว่าโอกุระจะได้บริหารโรงแรมอื่นๆ ในประเทศไทยเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้นอกจากนี้ เรายังมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ AWC และเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสำคัญสู่สายน้ำเจ้าพระยา ด้วยเรือล่องแม่น้ำสุดหรูลำแรกของโลกที่ดำเนินการโดยโอกุระ ที่จะนำเสนอการต้อนรับในแบบฉบับของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับวิวทิวทัศน์อันงดงามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำสายสำคัญของกรุงเทพฯ ภายใต้พันธกิจของ Hotel Okura ในการมอบบริการเหนือระดับในแบบฉบับญี่ปุ่นดั้งเดิมให้กับแขกของเราจากทั่วโลก เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นด้านการบริการของเรา จะร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้ AWC ในฐานะผู้นําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย และร่วมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้ยั่งยืนโรงแรมและเรียวกังภายใต้แบรนด์โอกุระแห่งแรกบนถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ จะเชื่อมต่อกับโครงการโดยมีไฮไลท์สําคัญ อาทิ ห้องอาหารโอมากาเสะ ห้องอาหารล้านนาไคเซกิ บริการออนเซ็นเต็มรูปแบบ สวนแบบเซ็น และคาเฟ่ชาญี่ปุ่นAWC และ Hotel Okura ได้ร่วมเดินหน้าสร้าง ‘Okura Cruise’ เรือเทปันยากิและไคเซกิสุดหรูลำแรกของโลกโดยโอกุระ ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์บนสายน้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม และเตรียมจะเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ก่อนใครในเร็วๆ นี้ โดยได้มีการจัดพิธีวางกระดูกงูเรือ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรืออันจะนําพาความสุข ชัยชนะ และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เรือ โดยมีนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นจุดเริ่มต้นอันเป็นสิริมงคลที่จะนำไปสู่ประสบการณ์ล่องเรือรับประทานอาหารญี่ปุ่นสุดหรูที่น่าจับตามองของประเทศไทยโดยเรือลำนี้จะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นลอยน้ำระดับไฟน์ไดนิ่งแห่งแรก เตรียมมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารด้วยเมนูไคเซกิ (คอร์สอาหารแบบญี่ปุ่น) และเทปันยากิ (เมนูกระทะร้อน) แบบต้นตํารับ พร้อมด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแขกจะได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นอีกขั้นกับการพักผ่อนระดับพรีเมียมก่อนการเดินทางในเลานจ์ส่วนตัวสุดพิเศษที่ตั้งอยู่ ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ก่อนขึ้นเรือปัจจุบัน AWC และ Hotel Okura มีโครงการที่เปิดให้ดำเนินการร่วมกัน ได้แก่ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ด้วยจำนวนห้องพัก 240 ห้อง รวมถึงมีจำนวนห้องพักภายใต้กรอบความร่วมมือครั้งนี้ในเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2571 ด้วยจำนวนห้องพักอีกกว่า 500 ห้อง.