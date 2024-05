ANANดึงอินไซต์ลูกค้าคนเมือง ผุดแคมเปญ“อนันดา พร้อม JOY” ปลุกกำลังซื้อQ2 กับ13คอนโดพร้อมอยู่

"อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ฯ" ดึงอินไซต์คนเมืองชูกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เปิดตัวแคมเปญ “อนันดา พร้อม JOY” กับ 13 โครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าพร้อมอยู่ ภายใต้แบรนด์ แอชตัน โคโค่ พาร์ค ไอดีโอ คิว ไอดีโอ โมบิ ไอดีโอ และ เอลลิโอ พร้อมโปรโมชั่นดีๆ สำหรับคนอยากมีคอนโดมิเนียม จัดให้ครบ คุ้ม เสิร์ฟทุกความต้องการด้วย “ห้องแต่งครบ เห็นแบบไหน ได้แบบนั้น” หลากหลายสไตล์ให้เลือกตามความต้องการของคุณ ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี ฟรีค่าโอนฯ ทุกยูนิต ทุกราคา” เริ่ม 3.39 – 26.8 ล้านบาท





นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในไตรมาส 2 อนันดาฯ กระตุ้นสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ด้วยการจัดแคมเปญตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนเมืองที่ต้องการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าพร้อมอยู่ได้ง่ายขึ้น ผ่านแคมเปญ “ANANDA พร้อม JOY” พร้อมโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ทั้งห้องแต่งครบ เห็นแบบไหน ได้แบบนั้น เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อและเข้าอยู่อาศัยได้เลย พร้อมแบ่งเบาภาระทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในวันโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆ







นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับแคมเปญ “ANANDA พร้อม JOY” เป็นการดึงอินไซต์ของลูกค้ามาสร้าง Customer Persona ซึ่งสำหรับแคมเปญนี้แบ่งออกเป็น 6 Persona หลัก คือ นักบริหาร ครอบครัวคนเมือง PET LOVER ชาวออฟฟิศ นักศึกษา นักลงทุน พร้อมนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์คนเมือง ด้วย The All new collection “ห้องแต่งครบ เห็นแบบไหน ได้แบบนั้น” นำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพพร้อมอยู่พร้อมโอนบนทำเลใกล้รถไฟฟ้า มุ่งเน้นในการนำเสนอห้องรูปแบบใหม่ ภาพลักษณ์ใหม่ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกเซกเม้นท์ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างลงตัวที่สุด รวมถึงส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้มากที่สุดตามมาตรฐาน ANANDA SURE







สำหรับ 13 โครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าพร้อมอยู่ แต่งครบ ภายใต้แบรนด์ แอชตัน โคโค่ พาร์ค ไอดีโอ คิว ไอดีโอ โมบิ ไอดีโอ และ เอลลิโอ ราคาเริ่ม 3.39 – 26.8 ล้านบาท* พร้อมดีลสุดพิเศษ “ห้องแต่งครบ เห็นแบบไหน ได้แบบนั้น (The all new collection ) ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี ฟรีค่าโอนฯ” แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2567.