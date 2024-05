'เฟรเซอร์สฯ'ลุยสร้างพอร์ตคอนโดในเมือง เผยยอดลงทะเบียนซื้อ'โคลส รัชดา7'เกินหลายเท่า

"เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ"มองโอกาสคอนโดฯเริ่มกลับมาฟื้นตัว มาตรการรัฐส่งเสริม เทรนด์ดอกเบี้ยมีสัญญาณปรับลดลง พร้อมเร่งสยายปีกรุกตลาดคอนโดฯในเมือง สร้างพอร์ตเติบโตกับแนวราบ พร้อมเปิดตัวแล้ว 'โคลส รัชดา 7' คอนโดฯใหม่ บนสุดยอดทำเลใจกลางรัชดา หลังผ่าน เชื่อมกับแหล่งไลฟ์สไตล์ Big C และ The Street รัชดา เผยมีลูกค้าลงทะเบีนนสูงถึง 900 ราย จากยูนิตทั้งหมดเพียง 111 ยูนิต ราคา 2.99 ล้าน มั่นใจเปิดจองผ่าน online booking ยอดเกิน 50% ลุยก่อสร้างหลังผ่าน EIA พร้อมเริ่มโอนฯได้กลางปี 68

"โคลส รัชดา 7"

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่า มีสัญญาณการฟื้นตัว โดยในกลุ่มของตลาดคอนโดมิเนียม ปรับตัวดีขึ้นมาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา การเปิดโครงการใหม่มีจำนวนไม่มาก แต่ความต้องการสินค้าคอนโดฯมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลที่ออกมา มีผลต่อภาพรวมค่อนข้างมาก ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ไม่ได้ส่งสัญญาณที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แสดงให้เห็นว่า ดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับลดลงได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการซื้อ"เรื่องข่าวดีเกี่ยวกับการแก้ไขรายชื่อลูกหนี้ที่พ้นสถานะในระบบเครดิตบูโร เป็นเรื่องที่จะส่งเสริมให้เกิดกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่เข้าสู่ระบบได้จำนวนมาก สถาบันการเงินก็จะมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งธนาคารจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้หลังจากพ้นเครดิตบูโรแล้วประมาณ 6 เดือน แต่ในมุมของผู้ประกอบการแล้ว นานไป ถ้าเป็น 3 เดือน จะเป็นเรื่องที่ดีมาก"นายอภิชาติ กล่าวสำหรับในเรื่องแผนธุรกิจของบริษัทฯในปีนี้ ที่ผ่านมา เฟรเซอร์สฯประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่ รวมถึงการพัฒนาบ้านแฝดและทาวน์โฮม ที่มีฟังก์ชันโดดเด่นโดนใจผู้บริโภค จนสามารถสร้างยอดขายที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ขยายพอร์ตของบริษัทฯ สู่โครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ “โคลส” (KLOS) เพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์ชั้นนำที่ส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในทุกเซกเมนต์ให้กับลูกค้า"ตามแผนของเราจะมีการเปิดคอนโดฯต่อเนื่องประมาณ 3 โครงการ ซึ่งอาจจะปีนี้และในปีถัดไป โดยในบางโครงการจะมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่โลเคชั่นของที่ดินแปลงนั้นๆ แต่เราจะยึดและไม่หลุดออกนอกเมืองมากนัก เนื่องจากยังต้องมองในเรื่องของการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินด้วย"โดยโครงการคอนโดฯแรกเป็นคอนโดฯโลว์ไรส์ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองย่านรัชดา ซึ่งเป็นย่าน New CBD ที่เป็นศูนย์กลางทางที่อยู่อาศัยและธุรกิจแห่งใหม่ที่เชื่อมต่อกับโซนกรุงเทพชั้นใน รายล้อมไปด้วยอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยเป็นทั้งย่านแหล่งงาน ที่อยู่อาศัย และแหล่งบันเทิงชอปปิ้งในตัวเอง อีกทั้งยังมีสถานีร่วมรถไฟฟ้าสองสาย ได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรมฯ) รวมถึงยังมีศูนย์การค้า มิกซ์ยูส อาคารสำนักงาน และโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังรอพัฒนาในอนาคตอีกด้วย โดยตัวโครงการตั้งอยู่ห่าง Big C และ The Street รัชดา เพียง 70 เมตร ใกล้ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม เพียง 550 เมตร ขณะที่ส่วนกลางแบบอนึ่ง โครงการ โคลส รัชดา 7 มีจำนวน 111 ยูนิต บนพื้นที่โครงการ 0-3-14.5 ไร่ ประกอบด้วยห้องชุดขนาดต่าง ๆ ได้แก่ ห้อง 1 Bedroom ขนาดตั้งแต่ 26 – 28.1 ตารางเมตร(ตร.ม.) มีสัดส่วน 50% ของยูนิตทั้งหมด , 1 Bathroom Extra ขนาดตั้งแต่ 29 – 32 ตร.ม.สัดส่วน 20% และ 1 Bedroom Plus ขนาดห้องเริ่มตั้งแต่ 32.3 – 36.4 ตร.ม.มีสัดส่วน 30% ในราคา 2.99 ล้านบาท ไปจนถึงกว่า 5 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้แสดงความสนใจจองมาแล้ว 900 ราย โดยทางโครงการจะกำหนดเปิด online booking อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 รับส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง 100,000 บาท(ตามขนาดและมุมของห้อง) และยังมี Top On ให้กับลูกค้าอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าในวันเปิดจองจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 50% โครงการได้เริ่มก่อสร้างหลังผ่าน EIA คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จกลางปี 2568.