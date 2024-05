MAGURO เตรีมเปิดขาย IPO 126 ล้านหุ้นปลายเดือนนี้ คาดเทรด mai ต้น มิ.ย.นี้

นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บมจ.มากุโระ กรุ๊ป (MAGURO) กล่าวว่า นักลงทุนทุกกลุ่มให้ความสนใจเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลธุรกิจร้านอาหารของบริษัท ซึ่งมีร้านอาหารในเครือทั้งหมด 3 แบรนด์ ได้แก่ 1.ร้านซูชิและอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม "MAGURO" (มากุโระ) จำนวน 14 สาขา 2.ร้านปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียม "SSAMTHING TOGETHER" (ซัมติง ทูเก็ทเตอร์) จำนวน 6 สาขา และ 3.ร้านอาหารชาบูและสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ (Authentic Japanese Sukiyaki and Shabu Shabu) "HITORI SHABU" (ฮิโตริ ชาบู) จำนวน 6 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 3 แบรนด์ จำนวน 26 สาขาบริษัทมีแผนจะเปิดสาขาใหม่ในปี 67 ไม่น้อยกว่า 11 สาขา เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสูงและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ "MAGURO CATERING" ในรูปแบบของ Event Catering และ Office Lunchbox และมีบริการจัดส่งอาหารโดยตรง ภายใต้ชื่อ "MAGURO GO" แพลตฟอร์มให้บริการอาหารญี่ปุ่นเดลิเวอรีคุณภาพระดับพรีเมียมที่จัดส่งถึงที่ ในราคาและคุณภาพเทียบเท่าที่ร้าน"ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ท้าทาย มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และมีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดทุกๆ ปี ผู้บริโภคมีทางเลือกจำนวนมาก นอกจากนี้ ธุรกิจเดลิเวอรีอาหารยังเติบโตสูงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา MAGURO ได้ใช้ 4 กลยุทธ์หลัก ซึ่งเป็นเสมือน 4 เสาหลักในการดำเนินกิจการ และสามารถมีรายได้รวมให้เติบโตสูงเฉลี่ยปีละ 64.26% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (64-66) คือ1.การขยายสาขาและช่องทางการให้บริการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Channel Expansion) โดยมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์โครงการสาขาที่จะเปิดใหม่ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนและความคุ้มค่าในการลงทุน โดยบริษัทจะจัดทำ Feasibility Study ก่อนตัดสินใจเปิดสาขาใหม่ เพื่อโอกาสที่จะทำให้การลงทุนทุกครั้งประสบความสำเร็จ โดยบริษัทเตรียมการขยายสาขาจากปัจจุบัน สู่โลเกชันใหม่ทั้งในเมือง และย่านชานเมืองสำคัญที่มีกำลังซื้อสูง โดยใช้ศักยภาพของแบรนด์ของบริษัทในการดึงดูดลูกค้าด้วยชื่อเสียงของแบรนด์เอง ซึ่งช่วยการลดการพึ่งพาจำนวนลูกค้าจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ และเพิ่มทางเลือกของที่ตั้งในการขยายสาขา2.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามปรัชญา Give More (Research and Development with Give More Philosophy) บริษัทมุ่งเน้นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ร้านอาหารรูปแบบใหม่ รวมถึงมีการพัฒนาเมนูอย่างต่อเนื่องให้หลากหลาย น่าตื่นเต้น ทันสมัย บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง การมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้ลูกค้าอย่างจริงใจด้วยคุณภาพวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมในปริมาณที่มากเพื่อสร้างความประทับใจ3.การมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ (Distinctive Customer Experience) และน่าประทับใจทั้งคุณภาพอาหาร การบริการที่รู้ใจและใส่ใจแก่ลูกค้า บรรยากาศที่ดี และการนำระบบ CRM ในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอโปรโมชันและกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด4.การหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโต (Diversification for Growth) ด้วยการเปิดสาขาใหม่ และสร้างแบรนด์ร้านอาหารใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าเชิงลึกจากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจากจำนวนสมาชิกที่อยู่ในระบบ (Membership Program) มากกว่า 145,000 รายวัตถุประสงค์การใช้เงินระดมทุน ได้แก่ ขยายธุรกิจของบริษัท โดยการเปิดสาขาใหม่ของแบรนด์เดิมและแบรนด์ใหม่จะเปิดให้บริการภายในปี 67 รวมจำนวน 11 สาขา คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในการขยายสาขาประมาณ 13-25 ล้านบาทต่อสาขา การปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และปรับปรุงครัวกลางเพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนสาขาในอนาคต ติดตั้งและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจน.ส.จิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ธุรกิจร้านอาหารที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง MAGURO เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่มีประสบการณ์และมีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมาตลอด โดย MAGURO สามารถสร้างเครือข่ายร้านอาหารที่แข็งแรงโดยมี 3 แบรนด์ ร้านอาหาร ใน 3 รูปแบบ ทั้ง ซูชิและอาหารญี่ปุ่น ปิ้งย่างเกาหลี และชาบูสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยคุณภาพของอาหารระดับพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่า ทำให้ MAGURO มีฐานลูกค้าที่มั่นคงและสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูง ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านอาหารจะมีการแข่งขันที่สูง แต่ MAGURO ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ MAGURO ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ในปี 2566 มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง 45.17% และปลอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงถึง 26.52% ซึ่งการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ mai จะช่วยให้บริษัทขยายฐานทุน สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวแผนการเตรียม IPO เกิดกระแสนักลงทุนให้ความสนใจในหุ้น MAGURO เป็นอย่างมาก เนื่องจาก MAGURO มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง จากการที่ร้านอาหารทั้ง 3 แบรนด์ มีชื่อเสียงที่ดี และได้รับการยอมรับอย่างสูงจากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และสามารถดึงดูดลูกค้าได้ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์เอง ตลอดจนกลุ่มลูกค้าประจำที่เป็นสมาชิก (Membership) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มจาก 69,037 รายในปี 2565 เป็น 145,615 รายในปี 66 โดยสมาชิกดังกล่าวสร้างรายได้ให้บริษัทคิดเป็นกว่า 54.36% ของรายได้ประกอบกับบริษัทยังมีการเติบโตที่สูง โดยมีรายได้เติบโตถึง 57.06% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลทั้งจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตรายได้ของสาขาเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 41.91% ในปี 65 เป็น 45.17%ในปี 66 และส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มจาก 4.71% เป็น 6.93% ทำให้กำไรสุทธิมีอัตราการเติบโตเที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีล่าสุด และทางบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาจำนวนมาก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้น IPO ได้ภายในไตรมาสที่ 2/67 อย่างแน่นอนMAGURO มีผลการดำเนินงานเติบโตสูงและต่อเนื่อง โดยในปี 64 บริษัทมีรายได้รวม 387.61 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 9.57 ล้านบาท ขณะที่ปี 65 มีรายได้รวม 665.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.78% มีกำไรสุทธิ 31.36 ล้านบาท เติบโต 227.69% สำหรับปี 66 มีรายได้รวม 1,045.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.06% และมีกำไร 72.48 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 131.12% จากปีก่อนหน้าปัจจุบัน MAGURO มีทุนจดทะเบียน 63.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 126,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 52.27 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 104,539,800 หุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 34,060,200 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 27.03% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้