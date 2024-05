SABUY รอจุดพลิกฟื้นแจ้งเกิดใหม่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

SABUY รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ ก่อนเปิดการซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผลขาดทุน 1,960.72 ล้านบาท ทรุดลงจากกับระยะเดียวกันที่มีกำไรสุทธิ 166.94 ล้านบาท และสาเหตุหลักของการขาดทุน เกิดจากการขาดทุนจากการขายเงินลงทุนผลประกอบการปี 2566 SABUY ออกมาน่าผิดหวังครั้งหนึ่งแล้ว เพราะขาดทุน 189.83 ล้านบาท ทรุดฮวบจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 1,482.11 ล้านบาทราคาหุ้น SABUY เข้าสู่ขาลงเต็มตัว นับจากต้นปี 2566 แม้จะดึงบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดย MGI ซื้อหุ้น SABUY จำนวน 30 ล้านหุ้น หรือสัดส่วนประมาณ 1.7% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 4.50 บาทและแม้คณะกรรมการ SABUY จะมีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,200 ล้านหุ้น ขายให้ Lightnet Pte. Ltd. ซึ่งนายชัชวาล เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท และจะทำให้ Lightnet Pte. Ltd ขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนประมาณ 39.13% ของทุนจดทะเบียนส่วนขั้นตอนการดึง Lightnet Pte. Ltd เข้ามาถือหุ้นใหญ่ ซึ่งจะทำให้ SABUY มีเงินจากการขายหุ้นหลายพันล้านบาท ทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น ยังต้องใช้เวลา โดยจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระเพิ่มทุนและการนำหุ้นใหม่เสนอขายในวันที่ 24 มิถุนายนนี้และยังต้องรอดูว่า Lightnet Pte. Ltd จะใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาหรือไม่ เพื่อให้ SABUY ดำรงอยู่ และเดินต่อไปได้ข่าวร้ายชิ้นล่าสุด ผลประกอบการไตรมาสแรกที่ขาดทุนบานเบอะ จุดชนวนให้นักลงทุนเทขายหุ้น SABUY ทันทีที่เปิดการซื้อขายหุ้นวันที่ 16 พฤษภาคม โดยระหว่างชั่วโมงซื้อขาย ราคาลงไปต่ำสุดที่ 1.50 บาท และเป็นราคาต่ำสุดนับจากหุ้นเข้าซื้อขาย แต่ดีดตัวขึ้นมาปิดที่ 1.82 บาทอย่างไรก็ตาม การซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม สถานการณ์หุ้น SABUY กระเตื้องขึ้น โดยเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามา ราคาหุ้นระหว่างชั่วโมงซื้อขายยังไม่เสถียรเท่าไหร่ เพราะขึ้นไปสูงสุดที่ 2.04 บาท ก่อนอ่อนตัวลงมาปิดที่ 1.94 บาท เพิ่มขึ้น 12 สตางค์ มูลค่าซื้อขาย 324.02 ล้านบาทแต่หลังประกาศผลประกอบการปี 2563 ซึ่งผลกำไรเติบโตก้าวกระโดด หุ้น SABUY ก็พุ่งทะยานต่อเนื่อง จนขึ้นไปสูงสุดทะลุ 30บาท แต่ก็ยืนอยู่ไม่ได้คงทนถาวร ก่อนจะรูดลงเหวลึก กลับไปสู่ราคาช่วงที่เข้าตลาดหุ้นใหม่ๆย้อนหลังไปเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นรายย่อย SABUY มีจำนวนทั้งสิ้น 23,251 ราย ซึ่งไม่อาจคาดหมายชะตากรรมหุ้นที่ตัวเองถือติดมืออยู่ เพราะแนวโน้มผลประกอบการบริษัทไม่แน่ไม่นอน ไม่อาจทำนายหรือคาดหมายใดๆได้จุดเปลี่ยนหรือจุดพลิกฟื้นของ SABUY ฝากไว้กับ Lightnet Pte. Ltd เท่านั้นถ้า Lightnet Pte. Ltd ตกลงซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท