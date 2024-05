เปิดสุดยิ่งใหญ่ 'ศุภาลัย ไอคอน สาทร' ฉลองครบรอบ 35 ปี ย้ำจุดยืนผู้นำอสังหาฯระดับประเทศ

บมจ. ศุภาลัย ฉลองครบรอบ 35 ปีบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 อย่างแข็งแกร่ง มุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดย ณ เดือนมีนาคม 2567 ศุภาลัย มีโครงการรวมทั้งสิ้น 414 โครงการ มูลค่ารวม 468,048 ล้านบาท อีกทั้งมีตัวเลขสินทรัพย์รวม 90,795 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินมาอย่างยาวนาน

ศุภาลัย ได้เดินหน้าลงทุนต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลีย ด้วยการจับมืออสังหาริมทรัพย์แถวหน้าแดนจิงโจ้ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขยายเพิ่ม 12 โครงการ มูลค่าโครงการ 137,700 ล้านบาท ใน 4 รัฐ 6 เมืองสำคัญ ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาแล้วรวม 24 โครงการ มูลค่าโครงการ 187,700 ล้านบาท คิดเป็นเงินทุนรวมศุภาลัย 22,300 ล้านบาท

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากจุดเริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2532 ถึงปี 2567 นับเป็นปีที่ 35 ที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ที่ครอบคลุมทุกเซ็กต์เมนต์และทุกระดับราคา ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศ (รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล)นอกจากนี้ ศุภาลัย ยังได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 มีการออกแบบถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งใช้วัสดุต่างๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เน้นการออกแบบเป็นบ้านประหยัดพลังงาน ทำให้ช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งมีการบริการหลังการขายต่างๆ เช่น Supalai Care ให้ลูกบ้านรวมถึงบุคคลทั่วไป สามารถปรึกษาและขอคำแนะนำเรื่องการซ่อมแซม การดูแลบำรุงรักษาบ้านและคอนโดฯ หรือจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายใดๆ หรืออื่นๆ เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแล 24 ชั่วโมงขณะเดียวกันในปีนี้นอกจากนี้ ศุภาลัย ยังคงยึดมั่นการบริหารงานและกำกับดูแลองค์กรตามหลักความสุจริต จริยธรรม ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งส่งมอบสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมด้วยกิจกรรม ‘สร้างดี’ กับเหล่า Stakeholders ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากสถาบันระดับชาติมากมาย อาทิ รางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, “หุ้นยั่งยืน ระดับ AA” (SET ESG Ratings : AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัลการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียน และ รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย BCI ASIA AWARDS ในสาขา Top 10 developers of Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เป็นต้นด้านแผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตทั้งด้านยอดขาย รายได้ และกำไร ด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยความพร้อมทางต้นทุนทางการเงิน การตลาดและการขาย การบริการอย่างครบวงจร รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและในโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง 35 ปี และก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 บมจ. ศุภาลัย จัดงานเฉลิมฉลองและเปิดตัวโครงการเมกะโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ “ศุภาลัย ไอคอน สาทร” บน Financial District ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท เนรมิตโครงการกลางเมืองล้ำสมัยสร้างสรรค์โปรเจกต์ Mixed Use ด้วยการรวมที่อยู่อาศัยระดับ Luxury สำนักงาน ร้านค้า เกรด A พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผสานงานออกแบบระดับ Master Piece เอกลักษณ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสีสันเส้นสายลวดลายแบบ Australia หล่อหลอมเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาเพื่อให้ลูกค้าทุกๆท่านภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ และพร้อมให้ได้สัมผัสโครงการจริง วิวจริง ที่หาไม่ได้จากโครงการอื่นๆ.