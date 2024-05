เงินไหลออกจากกองทุน Bitcoin ETF ฮ่องกงกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดเป็นประวัติการณ์

Bitcoin ETF Flow (US$ million) - 2024-05-13



TOTAL NET FLOW: 66

(Provisional data)



IBIT: 0

FBTC: 38.6

BITB: 20.3

ARKB: 0

BTCO: 0

EZBC: 0

BRRR: 0

HODL: 7.1

BTCW: 0

GBTC: 0

DEFI: 0



