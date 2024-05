“กรุงไทย” ขนโปรเด็ดร่วม Money Expo 2024

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ธนาคารจัดโปรโมชันพิเศษภายในงาน ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ขยายวงเงินฝากตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาท รับดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สมัครบัตรเดบิตกรุงไทยผ่านแอป Krungthai NEXT รับ 2 ต่อ ทั้งส่วนลดค่าสมัครบัตร สูงสุด 200 บาท สิทธิพิเศษ สมัครบัตร KRUNGTHAI TRAVEL CARD รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการออกบัตร สูงสุด 600 บาท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม คุ้มครองประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาทสินเชื่อกรุงไทย Smart Money วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ ไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนเพียงหมื่นละ 10 บาทต่อวัน ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนนาน 20 ปี ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 7.82% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือนแรก วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 ให้วงเงินสูงถึง 3 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน กรณีไม่มีหลักประกันกู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+2.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สำหรับผู้ประกอบการยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท สินเชื่อ SME ผ่อนนานสุด 20 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.75% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทสินเชื่อที่อยู่อาศัยฉลอง 58 ปี ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านดอกโดนใจ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปี เริ่มต้น 1.58% ต่อปี นาน 7 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 100% กู้ได้นานสูงสุด 40 ปี สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน ช่วยแบ่งเบาภาระ ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 6.05% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท กู้ได้นานสูงสุด 30 ปี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปี เริ่มต้น 1.99% ต่อปี นาน 1 ปี วงเงินกู้สูงสุด 100% กู้ได้นาน 40 ปีทรัพย์สินพร้อมขาย NPA Krungthai NPA Birthday Sale 2567 ลดสุงสุด 55% ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1% โปรดีกรุงไทย 58 ปี ส่งต่อทรัพย์มือสองราคาดี กว่า 3,000 รายการ มหกรรมคอนโดมิเนียมราคาพิเศษ วันนี้-31 พ.ค.67 ลดสูงสุด 55% ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1% คอนโดมิเนียมมือสองพร้อมขายทั่วประเทศ กว่า 300 รายการ มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ซื้อที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท รับสิทธิลดค่าธรรมเนียมโอนบ้าน เหลือ 1% พร้อมลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% เงื่อนไขตามมาตรการภาครัฐ มหกรรมที่ดินเปล่าราคาพิเศษในโครงการยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครปฐม จำนวน 49 รายการ ลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียง 1%