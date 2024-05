เอพี ไทยแลนด์ ปูพรมบ้านแฝด-ทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่ เปิดขาย13ทำเลทั่วกรุงเทพฯกว่า1หมื่นล้าน

เอพี ไทยแลนด์ เสริมแกร่งไตรมาส 2 ลุยเปิดบ้านแฝดและทาวน์โฮม 13 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 10,560 ล้านบาท ส่งบิ๊กล็อต'บ้านแฝดและทาวน์โฮม 21 โมเดลใหม่' สเปซฟังก์ชันใหญ่ กระจายทั่วกรุงเทพฯ ครบทุกระดับราคาคุ้มค่าจนถึงระดับลักชัวรี โชว์ศักยภาพพอร์ต ‘บ้านแฝดเอพี’ อันดับหนึ่ง Market Share ยอดขายสูงสุดสองปีซ้อน ลุยต่อผ่าน 3 แบรนด์ บ้านกลางเมือง คลาสเซ่ - บ้านกลางเมือง ดิ อิดิชั่น-แกรนด์ พลีโน่ เริ่ม 3.19-14.9 ล้าน รุกหนักย้ำ‘ทาวน์โฮมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค’ ผ่านแบรนด์ บ้านกลางเมือง-พลีโน่-พลีโน่ ทาวน์ เริ่ม 1.89-10 ล้าน ตีระฆังกับแคมเปญใหญ่ ‘บ้านแฝดและทาวน์โฮมเอพี จัดให้’ พบ 80 โครงการพร้อมอยู่ ฟรีแพ็กเกจตกแต่งสูงสุด 3 ล้าน ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 15 ปี พร้อมดีลพิเศษดอกเบี้ย 1% นาน 3 ปี

"เอพี มองตลาดทาวน์โฮมยังเป็นตลาดที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าครอบครัวเมือง ที่มีแนวโน้วเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเป็นโอกาสที่ดีของเอพีในฐานะผู้นำบุกเบิกและทำตลาดนี้มาตั้งแต่ต้น มาถึงวันนี้กว่า 33 ปีแล้ว ที่เอพียังครองแชมป์รักษาความแข็งแกร่งของยอดขายทาวน์โฮมเครือเอพี ที่มีทิศทางการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมาตลอด และมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง"

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ กลุ่มสินค้าบ้านแฝดและทาวน์โฮม บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” กล่าวว่า ในไตรมาส 2 นี้ บริษัทพร้อมเปิดบ้านแฝดและทาวน์โฮม 13 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 10,560 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกระจายพอร์ตสินค้าครอบคลุมทุกเซกเมนต์ความต้องการของตลาด ตั้งแต่ราคาที่คุ้มค่าจนถึงโครงการระดับลักชัวรี เจาะทุกทำเลคุณภาพทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบ่งเป็นโครงการบ้านแฝด 5 โครงการ มูลค่า 3,670 ล้านบาท และทาวน์โฮม 8 โครงการ มูลค่า 6,890 ล้านบาท โดยในไตรมาส 2 นี้ เอพีลุยเสริมแกร่งคิกออฟ NEW DESIGN 2024 บ้านแฝดและทาวน์โฮม 21 โมเดลใหม่ ผสานจุดแข็งการพัฒนาโปรดักต์คุณภาพ สเปซฟังก์ชันใหญ่ อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ตอกย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำตลาดอสังหาฯไทย“เพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จ สู่การเสริมความแข็งแกร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ในไตรมาส 2 นี้ บริษัทพร้อมเปิดตัว NEW DESIGN 2024 บ้านแฝดและทาวน์โฮม เพิ่มแบบบิ๊กล็อต 21 โมเดลที่ดีที่สุด ผ่านคอนเซ็ปต์ที่อยู่อาศัยใหม่ เน้นการสร้างจุดต่างและจุดแข็ง ประกอบด้วย 3 คีย์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น LIVING LARGE ดีไซน์สเปซฟังก์ชันใหญ่, DYNAMIC LIVING ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจริง ตามไลฟ์สไตล์แต่ละครอบครัว และ PRIVACY IN PRIVACY ทุกพื้นที่ดีไซน์ตอบความเป็นส่วนตัว ลงตัวทุกความเป็นไปได้” นายเมธา กล่าวโดยไฮไลต์แรกภายใต้แบรนด์ บ้านกลางเมือง ดิ อิดิชั่น (บ้านแฝดลักชัวรี 3 ชั้น) และ แกรนด์ พลีโน่ (บ้านแฝดพรีเมียม 2 ชั้น) พร้อมเปิดขายใน 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,670 ล้านบาท“ตลาดบ้านแฝดเป็นตลาดที่มีดีมานด์ต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะโครงการบ้านแฝด เอพีได้รับความเชื่อมั่นจากกระแสตอบรับดีทุกทำเลที่เปิดขาย ส่งผลให้บริษัทสามารถครองอันดับหนึ่งด้วย Market Share ยอดขายบ้านแฝด 3 ชั้นและ 2 ชั้น สูงที่สุดต่อเนื่อง โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมา (2H/2566) เทียบ(1H/2566) พอร์ตบ้านแฝดเอพี 3 ชั้น เติบโตขึ้นที่ร้อยละ 54 และบ้านแฝดเอพี 2 ชั้น โตขึ้นร้อยละ 64 ส่งผลให้บริษัทสามารถปิดการขายไปได้ทั้งสิ้น 4 โครงการ”ในส่วนของพอร์ตสินค้าภายใต้แบรนด์ บ้านกลางเมือง (ทาวน์โฮม 3 ชั้น), พลีโน่ (ทาวน์โฮม 2 ชั้น) และ พลีโน่ ทาวน์ (ทาวน์โฮม 2 ชั้น ) เอพีได้พัฒนา NEW DESIGN 2024 กับจุดยืน ‘พื้นที่ชีวิตแนวตั้งที่ดีที่สุด’ ซึ่งเตรียมเปิดขายใน 8 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 6,890 ล้านบาทนอกเหนือจากการเปิดตัวโครงการใหม่แล้ว เตรียมพบแคมเปญพิเศษ จากบ้านแฝดและทาวน์โฮมเอพี ‘จัดให้’ กับ 80 โครงการพร้อมอยู่ จัดเต็มแพ็กเกจพิเศษ ส่วนลดหนักจัดใหญ่ ฟรีแพ็กเกจตกแต่งสูงสุด 3 ล้านบาท ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 15 ปี พร้อมดีลพิเศษดอกเบี้ย 1% นาน 3 ปีสำหรับผลงานของเอพี ไทยแลนด์ ณ 30 เมษายน 67 บริษัทฯสร้างยอดขายได้มากถึง 22,866 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากโครงการแนวราบ 17,645 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 5,222 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินค้ารอรับรู้รายได้มูลค่า 36,620 ล้านบาท.