นักลงทุนแห่ฟ้อง "Coinbase" ขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

จากการเปิดเผยของ beincrypto ระบุว่าคดีดังกล่าวถูกฟ้องในเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีผู้ตกเป็นจำเลย 2 รายคือ Coinbase Global Inc. และ CEO, Brian Armstrongโจทก์กล่าวหาว่าโทเค็นบางส่วนที่มีอยู่ใน Coinbase เป็นหลักทรัพย์โจทก์กล่าวหาว่า Coinbase ดำเนินการเป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง พวกเขายังอ้างว่ามีการเสนอและขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนียคดีดังกล่าวแสดงรายการโทเค็นจำนวนมากที่ถือเป็นหลักทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึง Algorand (ALGO), Near Protocol (NEAR), รูปหลายเหลี่ยม ( MATIC ), Uniswap (UNI), Solana ( SOL ) และอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ โจทก์กล่าวหาว่า Coinbase “เจตนาตั้งใจปกปิดข้อมูล” ซึ่งละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และลงทะเบียนหลักทรัพย์ที่เสนอ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาอ้างว่า Coinbase ส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้อย่างแข็งขันผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และการโฆษณาแบบดั้งเดิม แม้แต่โฆษณาอเมริกันฟุตบอลในศึกใหญ่คนชนคนหรือ "Super Bowl" ก็ถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าลงทุนกับโฆษณาเหล่านั้นตามคำร้องเรียนคดีดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะเพิกถอนธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Coinbase นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามและค่าเสียหายตามกฎหมายคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ดำเนินการทางกฎหมายกับ Coinbase เมื่อปีที่แล้ว คณะกรรมการอ้างว่า Coinbase มีส่วนร่วมในการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน สถานการณ์รุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคม 2567 ต่อมาเมื่อศาลปฏิเสธความพยายามของ Coinbase ที่จะยกฟ้องคดีดังกล่าว ส่งผลให้ SEC อยู่ในเกณฑ์ดีในการต่อสู้ทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่อย่างไรก็ดีการพัฒนาใหม่นี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ Coinbase และอุตสาหกรรม cryptoโดยทั่วไป เนื่องจาก Coinbase อาจเผชิญกับบทลงโทษและความเสียหายที่สำคัญ หากพบว่ามีความผิดในการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน นอกจากนี้ กรณีนี้อาจกำหนดแบบอย่างที่สำคัญสำหรับการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อกล่าวหาในคดีนี้ เป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น การแลกเปลี่ยน crypto ยังไม่มีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองในศาล อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้องนี้เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับบริษัท และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออนาคตของบริษัท