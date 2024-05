GRANDเอาใจสายมู เปิดจองโซนใหม่'ห้องมงคล บ้านเลขที่ 9'ในโครงการ เดนิม จตุจักร จองปุ๊บรับ9รายการ

แกรนด์ ยูนิตี้ ประกาศความสำเร็จ SOLD OUT ปิดการขายตึก A โครงการ “เดนิม จตุจักร” สามารถกวาดยอดขายไปได้กว่า 1,821 ล้านบาท พร้อมตอกย้ำกระแสการตอบรับที่ดีของโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ใจกลางจตุจักร เตรียมส่ง “โปรมงคล” เปิดให้จองโซนใหม่ ห้องมงคล บ้านเลขที่ 9 จองปุ๊บ รับปั๊บ 9 รายการ* ในราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท* พร้อมพบข้อเสนอสุดพิเศษมากมายเฉพาะในงานวันที่ 18 - 19 พ.ค.นี้ เท่านั้น

โครงการ “เดนิม จตุจักร” (DENIM Jatujak)

ประธานบริหาร บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY กล่าวว่า โครงการเดนิม จตุจักร เป็นโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ที่มาพร้อมแนวคิด “PLAN TO LIVE UNPLANNED ไม่มีเหตุผลให้ต้องคิด กับคอนโดที่แพลนไว้ให้ครบ” เพื่อให้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่สามารถรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตได้อย่างครบครัน และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี“โครงการ เดนิม จตุจักร ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้ “Blue Series” ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้า ซึ่งเชื่อมั่นในแบรนด์ของ แกรนด์ ยูนิตี้ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ซึ่งนอกจากทำเลที่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตใจกลางจตุจักรแล้ว ทุกยูนิตของโครงการยังถูกออกแบบอย่างเข้าใจผู้อยู่อาศัย ด้วยดีไซน์และการแบ่งสัดส่วนที่รองรับทุกกิจกรรมและการพักผ่อน มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการยุคใหม่ กว่า 27 รายการ ทั้ง Hangout Area และ Workout Area บนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในย่านกว่า 9 ไร่ จึงทำให้ปัจจุบัน ตึก A สามารถปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกวาดยอดขายรวมไปได้กว่า 1,821 ล้านบาท” นายกำพล กล่าวทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมตอกย้ำกระแสการตอบรับที่ดีของโครงการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับล่าสุดภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับข่าวดีจากทางภาครัฐในการปล่อยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการลดค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดทะเบียนการจำนองเหลือเพียง 0.01 % สำหรับการซื้อขายอาคารที่อยู่อาศัยไม่เกิน 7 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด บริษัทฯ จึงได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ กับ “โปรมงคล” ที่เปิดให้ลูกค้าได้จองโซนใหม่ ห้องมงคล บ้านเลขที่ 9 เพียงจองแค่ 5,000 บาท* รับปั๊บ 9 รายการ* อาทิ ฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า*, ฟรี ค่าส่วนกลาง 1 ปี*, ฟรี ค่าไฟ 1 ปี*, ฟรี เฟอร์นิเจอร์ยกห้อง*, ฟรี ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน* และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาเริ่มต้นเพียง 2.29 ล้านบาท* พิเศษเฉพาะลูกค้าที่สนใจจองโครงการภายในงานวันที่ 18 - 19 พฤษภาคมนี้ เท่านั้นเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์พร้อมอยู่แห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9-0-1.6 ไร่ มีอาคารพักอาศัยทั้งหมด 3 อาคาร ความสูง 37 ชั้น 33 ชั้น และ 22 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร สูง 10 ชั้น จำนวนห้องพักอาศัยรวม 1,813 ยูนิต มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการมากกว่า 27 รายการ ทั้ง Up & Above Gym ฟิตเนสแบบ 2 ชั้น เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง*, Hangout Area, พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่, Sky Bridge เชื่อมต่อทั้ง 4 อาคาร ภายในโครงการยังมี 7-Eleven ขนาดใหญ่เปิดให้บริการ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการอีกมากมายพบกับ “โปรมงคล” เปิดให้จองโซนใหม่ ห้องมงคล บ้านเลขที่ 9 พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจาก โครงการ เดนิม จตุจักร ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคมนี้ เท่านั้น