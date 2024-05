“จระเข้” โชว์ “Jorakay Expert”ในงานสถาปนิก 67 เปิดเทรนด์ Sustainability นวัตกรรมก่อสร้างรักษ์โลก

'จระเข้' เดินหน้าขยายฐานรุกตลาดกลุ่มเคมีก่อสร้างและสีจระเข้ ที่มีแนวโน้มเติบโต เผยมีมาร์เกตแชร์กว่า 50% ในตลาดกาวซีเมนต์และกาวยาแนวในมูลค่าตลาด 4,000-4,500 ล้านบาท วางเป้าปี 67 ยอดขายโต 4,100 ล้านบาท โชว์ “Jorakay Expert” ในงานสถาปนิก 67 ชวนสัมผัสภาษาสถาปัตย์มิติใหม่ ผ่าน “Jorakay Pavilion 2024” เปิดเทรนด์ Sustainability นวัตกรรมก่อสร้างที่ใส่ใจคน-ดูแลโลก

สำหรับเป้าหมายธุรกิจในปี 2567 นายศุภพงษ์ กล่าวว่า ได้วางเป้ายอดขายที่ 4,100 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนราว 10% ที่มียอดขายประมาณ 3,700 ล้านบาท โดยปีนี้กลุ่มสินค้าที่เราจะโฟกัสคือ กลุ่มสินค้าเคมีก่อสร้าง และกลุ่มผลิตภัณฑ์สีจระเข้ ที่เป็นสีปลอดภัย สีจากธรรมชาติรายแรกในไทย ตั้งเป้าการขายมากกว่า 800 ล้านบาท และยังมุ่งขยายส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จในการขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารายได้จากตลาดวัสดุก่อสร้างในประเทศเวียดนามปีนี้ไว้ที่ 150 ล้านบาท

เปิดตัวนวัตกรรมก่อสร้างดูแลโลก

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งครบวงจรตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของจระเข้ว่า ยังคงเป็นกลุ่มกาวซีเมนต์และกาวยาแนวที่ครองมาร์เกตแชร์อันดับ 1 มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ตลาดกาวซีเมนต์และกาวยาแนวปี 2566 มีมูลค่า 4,000-4,500 ล้านบาท และบริษัทมีมาร์เกตแชร์มากกว่า 50%ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาได้เข้าไปตั้งสำนักงานที่นครโฮจิมินห์ ภาคใต้ของเวียดนาม ภายใต้ชื่อ บริษัท จระเข้ เวียดนาม จำกัด เพื่อขยายตลาดอย่างเต็มรูปแบบ และมีแผนในเรื่องจะตั้งฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม หากเป้าหมายเรื่องของยอดขายและรายได้เป็นไปตามเป้าของแผน 3-5 ปี และพร้อมขยายตลาดใหม่ไปสู่ประเทศมาเลเซีย ด้วยแรงหนุนจากเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ที่เป็นโอกาสให้แบรนด์จระเข้เข้าไปเจาะตลาด เรายังจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีมาตรฐาน และสินค้านวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อผู้อาศัย ผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการอยู่อาศัยและสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืน“ในส่วนของตลาดในประเทศ เรามีกลยุทธ์ ผ่านโมเดลผ่านผู้แทนจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าให้ทั่วถึงและรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น และยังมีการจำหน่ายในช่องทาง E-Commerce รวมถึงการดึงกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานเข้ามาไว้ในแพลตฟอร์ม Loyalty Program ที่ชื่อ “JORAKAY FAMILY” เพื่อสื่อสารกับลูกค้า การมอบสิทธิประโยชน์ และการเปิดรับสมัคร อบรมงานช่างกับจระเข้ อะคาเดมี่ ปัจจุบันมีสมาชิกราว 12,000 คนและมีแผนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”นายศุภพงษ์ กล่าวว่า ในงานสถาปนิก 67 ที่จัดไปถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมเเพค เมืองทองธานี ว่า บริษัทได้ร่วมออกบูทเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการครบวงจร โดยในงานจะนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์ “Jorakay Expert” แบรนด์ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุก่อสร้าง ภายใต้สโลแกน “Innovation for your family’s happiness - นวัตกรรมก่อสร้างความสุขเพื่อคุณและครอบครัวด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เรามองเห็นแนวโน้มนวัตกรรมที่น่าสนใจในปี 2567 ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งในด้านของวัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เทรนด์ที่เราเห็นได้ชัดเลย คือ ผู้บริโภคยุคใหม่ยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น เพื่อแลกกับสินค้าที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยสินค้านวัตกรรมที่มาเปิดตัวในปีนี้คือ จระเข้ โรด ฟิกซ์ เอ็กซ์เพรส นวัตกรรมมอร์ตาร์สำหรับซ่อมแซมพื้นผิวถนนคอนกรีตชนิดปรับบาง สามารถเปิดใช้งานได้ภายใน 6 ชั่วโมง ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 97% เมื่อเปรียบกับการซ่อมแซมถนนแบบเก่านายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงไฮไลต์ของ “Jorakay Pavilion 2024” ในงานสถาปนิก 67 มุ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น “Jorakay Expert” ผ่านงานดีไซน์สุดยูนีค พร้อมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียสร้างประสบการณ์การเยี่ยมชมบูทผ่านระบบ JORAKAY: Immersive Total Home Solution Experience พร้อม 4 คลัสเตอร์สำคัญ ได้แก่คลัสเตอร์ 1 JORAKAY EXPERT ที่เล่าเรื่องราวความสำเร็จในวงการก่อสร้างมากกว่า 32 ปีคลัสเตอร์ 2 FLOORING INNOVATION โชว์นวัตกรรมงานพื้นของจระเข้ที่ตอบโจทย์ทั้งพื้นคอนกรีต พื้นที่อยู่อาศัย พื้นถนนและพื้นอุตสาหกรรม ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน ไฮไลต์ของโซนนี้คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ จระเข้ โรด ฟิกซ์ เอ็กซ์เพรส ที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษเปิดใช้งานได้ภายใน 6 ชั่วโมงคลัสเตอร์ 3 EXPERT SOLUTIONS, EXPERT RESULTS สินค้านวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างระดับมืออาชีพ โดยจระเข้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนวัตกรรมการปูกระเบื้อง จระเข้รายเดียวที่มีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ครอบคลุมงานปูกระเบื้องครบวงจรกลุ่มนวัตกรรมกาวยาแนว นำเสนอกาวยาแนวในรูปแบบใหม่ที่มีสีสันสวยสะดุดตา มากกว่าการใช้ยาแนวในสีแบบเดิมๆ โดยไฮไลต์โซนนี้ จระเข้ได้คอลแลบกับศิลปินชื่อดัง Rukkit มาออกแบบผลงานโดยใช้สีของยาแนวมาผสานเป็นงานศิลปะกลุ่มนวัตกรรมเคมีก่อสร้าง เช่น กันซึม ปกป้องปัญหาการรั่วซึมทุกจุดใช้งาน ตั้งแต่ชั้นฐานราก พื้นผนัง ห้องน้ำ ดาดฟ้า ตลอดจนหลังคาคลัสเตอร์ 4 SEE JORAKAY สีปลอดภัย ที่นำเสนอสินค้าในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสีธรรมชาติ สีทาอาคารรายแรกและรายเดียวในไทยที่ผสานวัสดุจากธรรมชาติอย่าง Limestone หรือหินปูนธรรมชาติ กับเทคโนโลยีกราฟีนที่มีความแข็งแกร่งและช่วยกระจายความร้อน และสีกลุ่มสีปลอดภัย สีแมตต์ สบายตา อย่าง SEE Jorakay GrafClean Premium และกลุ่มสีปลอดภัย สีเช็ดล้างได้ อย่าง SEE Jorakay Easy Clean เป็นต้น“นอกเหนือเรื่องราวของแบรนด์และนวัตกรรมของจระเข้ที่เล่าผ่าน 4 คลัสเตอร์นี้แล้ว เราหวังว่าผู้เข้ามาเยี่ยมชมบูทจระเข้ในปีนี้จะได้ Inspiration ในแง่ของการสร้าง เสริม หรือแม้กระทั่งซ่อมบ้านอาคารที่อยู่อาศัยที่สร้างสุขภาวะที่ดี (Well-being) จากการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแค่การนำเสนอในงานสถาปนิกเท่านั้น จระเข้ยังมีกิจกรรมทางการตลาดจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี”