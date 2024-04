SA ตั้งเป้ารายได้ปี 67 แตะ 7 พันล้าน

"ไซมิส แอสเสท" มุ่งสู่ "THE SUSTAINOVATIVE LIVING" สร้างบ้านประหยัดพลังงาน เพิ่มความสะดวกสบายและความสุขด้วยเทคโนโลยีเติมอากาศบริสุทธิ์ ลดค่าไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เซฟพลังงานได้กว่า 40% ด้านบอสใหญ่ “ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” ตอกย้ำนโยบายสีเขียว นับจากนี้ทุกโครงการต้องได้รับใบรับรอง EDGE มาตรฐานอาคารสีเขียวจาก IFC พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 67 อยู่ที่ 7,000 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์





นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวสูง และแนวราบ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่ต่อยอดเกี่ยวกับการพักอาศัยคอยให้บริการอีกด้วย เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร health & wellness และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Siamese Asset : Asset of Life สร้างกำไรให้ทุกการใช้ชีวิต” กล่าวถึงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมตามหลักการ "THE SUSTAINOVATIVE LIVING" เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้อยู่อาศัย โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้จัดตั้งบริษัท ไซมิส เทคโนโลยี จำกัด พัฒนานวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และมีเป้าหมายการติดตั้ง EV charger 30 สถานี และ Solar Roof ที่มีกำลังผลิตรวมกว่า 50,000 KWh ต่อเดือน"เราให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาเทคนิคการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงานในการผลิต เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าและสุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน ที่ทำให้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารจะลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 40% รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า การส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ในโครงการของบริษัท และเทคโนโลยี Air of Life เครื่องกรองอากาศที่เติมอากาศบริสุทธิ์ สามารถกรองฝุ่น PM2.5 และประหยัดพลังงาน (Energy Recovery) ด้วยระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ลดความร้อนจากภายนอกก่อนเข้าสู่ภายในที่อยู่อาศัย ทั้งหมดนี้เป็นนวัตกรรมที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้อยู่อาศัยของบริษัท" นายขจรศิษฐ์ กล่าวสอดคล้องกับนโยบาย "ธุรกิจสีเขียว" อสังหาฯ ที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญของการก่อสร้างอาคารในอนาคต สู่แนวทางการพัฒนาอาคารอย่างยั่งยืน และเราเชื่อมั่นว่าอาคารประหยัดพลังงานจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการเช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างดี และนับจากวันนี้ทุกโครงการที่บริษัทพัฒนาจะต้องได้รับใบรับรอง EDGE มาตรฐานอาคารสีเขียวจาก IFCส่วนปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ระดับ 7,000 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นเป้าที่สูงและท้าทาย แต่ประเมินว่ารายได้หลักจะมาจากการโอนโครงการ Landmark @ MRTA Station (พระราม 9) ที่มี backlog สิ้นปี 2566 มูลค่ากว่า 4,800 ล้านบาท และมีการทยอยโอนอย่างต่อเนื่องมาในปีนี้ ทำให้มองว่าจะมีรายได้จากการโอนคอนโดฯ ประมาณ 4,100 ล้านบาท มาจากแนวราบประมาณ 2,000-2,200 ล้านบาท และมาจากรายได้อื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ประมาณ 500-600 ล้านบาทสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจบริษัทมุ่งเน้นธุรกิจโรงแรมและบริการ เพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว คาดรายได้ Recuring Business เป็นเป้าหมาย 15% ของรายได้บริษัทภายใน 5 ปี อีกทั้งบริษัทกำลังพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุ (Aged Society) โดยในโครงการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริม เช่น บริการด้านการแพทย์ และเนอสซิ่งโฮม เป็นต้นพร้อมกันนี้ บริษัทวางแผนพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในทุกระดับราคาเพื่อรองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย และจากเทรนด์ที่นิยมเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าซื้อ ที่ผ่านมาบริษัทพัฒนาคอนโดฯ แบบ Branded Residence รองรับตลาดทั้งซื้อเพื่ออยู่ และซื้อเพื่อเช่า สำหรับที่อยู่อาศัย Branded Residence by Siamese Asset จะมีการบริหารจัดการจากทีมงานมืออาชีพภายใต้แบรนด์ของโรงแรมชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ โดยจะได้รับ Capital Gain ที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียมทั่วไปอีกด้วยทั้งนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 "Siamese Asset" จะจัดงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ "อาโป ณัฐวิญญ์" นักแสดงหนุ่มที่มีความสามารถและเสน่ห์ที่โดดเด่น พร้อมร่วมเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน #TheSustainovativeLiving ที่จะพาคุณไปสู่โลกของนวัตกรรม และโปรโมชันโครงการบ้านและคอนโดฯ ทำเลคุณภาพสุดพิเศษ ทั้งส่วนลดและของแถมมากมายในงาน THE SUSTAINOVATIVE LIVING ณ ลาน EDEN ชั้น 1 @CentralwOrld