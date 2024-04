ครีเอเตอร์มาทางนี้! แสนสิริชวนครีเอต VDO-โพสต์ จองปั๊บ รับสูงสุด 1 ล้าน ดันยอดขาย 27 คอนโดฯ

สะเทือนวงการครีเอเตอร์! เมื่อแสนสิริผู้นำในตลาดอสังหาฯ สร้างมิติใหม่การทำตลาด ดึง ครีเอเตอร์ร่วม Sansiri Affiliate Program โพสต์ปุ๊บ จองปั๊บ ให้ค่าแนะนำสูงสุด 1 ล้านบาท มากที่สุดของวงการอสังหาฯ กับโมเดล Affiliate Marketing ผ่าน 3C ได้แก่ ‘CONTENT’ ครีเอตวีดีโอ-โพสต์ เกี่ยวกับ 27 คอนโดฯ แสนสิริ เริ่มวันนี้ ถึง 31 ก.ค.นี้ ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านการวางกลยุทธ์การตลาดของอสังหาฯ ไทย กับมิติใหม่ของการทำการตลาด สอดคล้องเทรนด์ยุคใหม่ของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

Sansiri Affiliate Program โพสต์ปุ๊บ จองปั๊บ รับสูงสุด 1 ล้านบาท*

สะท้อนจากความสำเร็จของยอดขายคอนโดฯ ผ่าน e-Commerce ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้กว่า 3,500 ล้านบาท

และในปี 2567 เราวางเป้ายอดขายคอนโดฯ ผ่านแพลตฟอร์ม e-Commerce รวมที่ 800 ล้านบาท จากโปรเจกต์หลัก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้แสนสิริรุกหนักการทำการตลาดในทุกมิติ ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อขยายโอกาสในการขายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ล่าสุด ลอนช์ Sansiri Affiliate Program กับการยกระดับ Affiliate Marketing ให้เป็นโมเดลต้นแบบของอสังหาฯ ไทยกับจำนวนคอนโดฯ แสนสิริที่เข้าร่วมโปรแกรมมากที่สุดถึง 27 โครงการ และสร้างรายได้กับค่าคอมมิชชันสูงสุดถึง 1 ล้านบาท*โมเดลต้นแบบของอสังหาฯ ไทย ที่เปิดโอกาสให้เหล่าครีเอเตอร์ร่วมโปรแกรมผ่าน 3C ได้แก่ ‘CONTENT’ ครีเอตวีดีโอคอนเทนต์ได้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ กับจำนวนคอนโดฯ แสนสิริที่เข้าร่วมโปรแกรมมากที่สุดถึง 27 โครงการ ทั้งโครงการใหม่และโครงการพร้อมอยู่ ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ตั้งแต่ระดับราคา Affordable ไปถึง Luxury บน Strategic Location ทั่วประเทศ ‘CONNECT’ แชร์คอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์หลากหลายแพลตฟอร์ม และ ‘COMMISSION’ สร้างรายได้จากค่าคอมมิชชันสูงสุดถึง 1 ล้านบาท โดยตั้งเป้าสร้างยอดขายจากครั้งนี้กว่า 200 ล้านบาทโครงการคอนโดนิเนียมที่เข้าร่วมครั้งนี้ เช่น เวีย อารีย์ (Via ARI) คอนโดฯ ใหม่บนอารีย์ซอย 1 ส่วนตัวเพียง 114 ครอบครัว ราคา 19.99-85.99 ล้านบาท* เดอะ ไลน์ ไวบ์ (THE LINE Vibe) คอนโดฯ ใหม่ 300 ม. จาก BTS ห้าแยกลาดพร้าว เริ่ม 3.89 ล้านบาท* เดอะเบส ดาวน์ทาวน์ ขอนแก่น (THE BASE Downtown Khonkaen) คอนโดฯ พร้อมอยู่ใกล้เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น พร้อมคลับเฮาส์ เริ่ม 1.65 ล้านบาท* เอ็กซ์ที พญาไท (XT Phayathai) ไลฟ์สไตล์คอนโดฯ พร้อมอยู่ ใกล้ BTS เพียง 2 สถานี ถึงสยาม เริ่ม 4.99 ล้านบาท* ดีคอนโด พนา (dcondo panaa) คอนโดฯ ใหม่สไตล์รีสอร์ตใจกลางจรัญฯ ใกล้ศิริราช และ MRT เริ่ม 1.79 ล้านบาท* และคอนโดมี บ้านโพธิ์ (condo Me Ban Pho) คอนโดฉะเชิงเทราใหม่ราคาต่ำล้าน เป็นต้น“โปรดักต์ของแสนสิริมีความโดดเด่นด้านคุณภาพ ดีไซน์และฟังก์ชัน ที่จะช่วยจุดประกายไอเดียการทำคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ ไร้ขีดจำกัด และบริการหลังการขายที่มุ่งดูแลครอบครัวแสนสิริตลอดช่วงการอยู่อาศัย จึงทำให้แสนสิริเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้า ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งแบรนด์ Top-of-Mind ของวงการอสังหาฯ การันตีด้วยรางวัลสุดยอดแบรนด์อสังหาฯ ทรงพลังแห่งปี ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าครีเอเตอร์สามารถเลือกคอนโดฯ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ดึงจุดเด่นของโครงการมาสร้างสรรค์คอนเทนต์ และสร้างรายได้จากค่าคอมมิชชันได้” นายองอาจ กล่าวครีเอเตอร์ที่สนใจเข้าร่วม Sansiri Affiliate Program สามารถสมัครผ่าน https://siri.ly/evDDs14 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sansiri Affiliate Program ได้ที่ช่อง LINE Official Account: @24Onlinebooking : https://lin.ee/a1RujZo หรือ TikTok @24 Online Booking เริ่มวันนี้-31 กรกฎาคม 2567แสนสิริบุกเบิกในวงการอสังหาฯ ครั้งแรกไปเมื่อปี 2562 ควบคู่ไปกับการทำการตลาดบนออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันแสนสิรินับเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จจาก Sansiri e-Commerce ที่ครอบคลุมหลากหลายแพลตฟอร์มและมากที่สุดในวงการอสังหาฯ ไทยได้แก่ Live Commerce และ Sansiri Affiliate Program รวมถึงส่วนลดพิเศษเมื่อจองคอนโดฯ ผ่าน Sansiri 24 Online Booking ตลอดปี*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด