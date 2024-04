'ซีคอน' ย้ำคำสัญญาการคงคุณภาพ ผ่านกลยุทธ์ Music marketing ผู้บุกเบิกรับสร้างบ้านมาตลอด 63 ปี

บริษัท ซีคอน จำกัด ผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านในไทย ที่มีประสบการณ์อันยาวนานถึง 63 ปี จากผลงานแรก โครงการออกแบบก่อสร้างตลาดและตึกแถวประมาณ 200 คูหา บริเวณตลาดมหานาค ก้าวสู่บริษัทที่ผลิตสร้างบ้านให้ลูกค้าปีละ 700-800 หลัง มีผลงานการสร้างรายได้ในระดับไม่ต่ำกว่า 2,200 ล้านบาท ในปี 2567

"วิชัย ซอโสตถิกุล





ด้วยเหตุนี้นายวิชัย จึงได้มอบหมายให้นาย กอบชัย ซอโสตถิกุล บุตรชายที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งขณะนั้นทำงานอยู่กับบริษัทออกแบบก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาเข้ามารับผิดชอบบริหารงานในบริษัท ภายใต้การบริหารงานของ นายกอบชัย ซอโสตถิกุล มีผลทำให้บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปรับผิดชอบการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญหลายโครงการ

โครงการออกแบบก่อสร้างตลาดและตึกแถวประมาณ 200 คูหา บริเวณตลาดมหานาค

ปี 67 ส่งไม้ต่อธุรกิจ ด้วยคุณภาพที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง





ย้ำคำสัญญา ผ่านกลยุทธ์ Music marketing







“เสียงเพลงและดนตรี”

เหตุผลที่ซีคอน เลือกบทเพลง LIVE and LEARN มาใช้ในแคมเปญนี้ เพราะเนื้อหาของบทเพลงนี้มีความหมายที่ดี สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปได้ชัดเจน สามารถสื่อสารให้เห็นในเชิงของปรัชญาการดำรงชีวิต ที่คนคนหนึ่งได้เดินทางหรือบริหารธุรกิจมานานถึง 63 ปี

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2504 โดยการรวมตัวของนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งนำโดย" ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจการก่อสร้างที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการดำเนินงานด้านธุรกิจก่อสร้างนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมโยธามาเป็นผู้บริหารงานโดยตรงผลงานแรกคือและจากการดำเนินงานในหลายโครงการต่อมา บริษัทจึงได้คิดค้นและพัฒนา “ระบบซีคอน” ที่ทำให้สามารถสร้างอาคารที่แข็งแรงทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้าง ทำให้เกิดระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ผลงานแรกที่ใช้การก่อสร้างระบบซีคอน ได้แก่ โครงการสร้างตึกแถวถนนพระราม 4 และถนนบรรทัดทอง ของบริษัท วังใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากความสำเร็จในครั้งนี้ บริษัทยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การค้าสยามสแควร์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย ณ ขณะนั้น อันประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ 3 โรง สถานโบว์ลิ่ง 1 แห่ง และตึกแถวประมาณ 550 คูหา และยังได้ร่วมมือกับบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด สร้างโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติแนนตัล ซึ่งนับเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของบริษัทที่นำมาซึ่งความเชื่อถือ และไว้วางใจในการก่อสร้างด้วย “ระบบซีคอน”ต่อมา ในปี พ.ศ.2509 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีนโยบายสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทยให้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยการค้ำประกันเงินกู้ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อได้เกิดการพัฒนาโครงการในด้านที่อยู่อาศัยดังกล่าว โดยการนำเงินกู้มาให้ประชาชนกู้ยืมสำหรับนำไปซื้อบ้านเพื่อเป็นการตอบสนองในโครงการนี้ บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทอเมริกาแห่งหนึ่งจัดสร้าง “หมู่บ้านมิตรภาพ” ซึ่งประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ประมาณ 800 หลัง ให้ประชาชนเช่าซื้อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน 20 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และนับว่าบริษัทเป็นผู้บุกเบิกและริเริ่มบริการสร้างหมู่บ้านจัดสรรผ่อนส่งระยะยาวขึ้นจนเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันในปี พ.ศ.2567 นอกจากโรงงานผลิตโครงสร้างชิ้นส่วนเสา คานกึ่งสำเร็จรูประบบซีคอนแห่งที่ 2 @ ลำลูกกาคลอง 12 ได้สร้างเสร็จเรียบร้อย และมีกำลังการผลิตสูงถึง 1.2 แสนชิ้นต่อปี หรือ 700-800 หลัง เพื่อรองรับการขยายตัว และการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมก้าวไปอย่างต่อเนื่องแบบ “Fast Forward” แล้ว นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ยังได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์แห่งผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านสู่ 2 ผู้บริหารรุ่นที่ 3 คือ นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน จำกัด เพื่อสานต่อการพัฒนานวัตกรรม และบริการรับสร้างบ้านในไทยให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เริ่มจากการสร้างสรรค์แคมเปญพิเศษ “ซีคอน...ส่งต่อด้วยใจ” โดยได้พัฒนาภาพยนตร์โฆษณา และมิวสิก วิดีโอ เพื่อคงความเชื่อมั่น และยอมรับต่อแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันล่าสุด ซีคอนได้นำกลยุทธ์ Music marketing กลยุทธ์ทางการตลาดที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อตอกย้ำ brand loyalty และสร้าง brand awareness แก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ด้วยการร่วมกับ “บอย โกสิยพงษ์” นักแต่งเพลง นักร้อง และโปรดิวเซอร์ชื่อดังของไทย นำบทเพลง LIVE and LEARN มา rearrange ใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว นักร้องมากความสามารถที่มีผลงานเพลงมากกว่าร้อยบทเพลง มาส่งผ่านอารมณ์เพลง LIVE and LEARN ในแนวดนตรีดรัมแอนด์เบส (Drum and Bass) เวอร์ชันพิเศษของซีคอน ร่วมกับกลม เดอะวอยซ์-อรวี พินิจสารภิรมย์ เพื่อถ่ายทอดเส้นทางและเรื่องราวตลอด 63 ปีในธุรกิจของซีคอน ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพ และบริการด้วยการนำทุกโจทย์ที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางธุรกิจมาค้นหา solution ใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง จนได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพ และบริการต่อเนื่องตลอดมาซึ่งแน่นอนว่าต้องสะสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมามาก และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่สั่งสมมานั้นต้องสืบทอดไปสู่คนรุ่นถัดไป แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปคือ ปณิธานและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในแบบ customer centric ที่เรายึดถือมาโดยตลอด และเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ยั่งยืนจากปัจจุบันสู่อนาคต” นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กล่าวด้านการดำเนินธุรกิจของซีคอน ในไตรมาสแรกของปี 2567 นั้น นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กล่าวว่า “ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของ ซีคอนในไตรมาสแรกของปี 2567 มีมูลค่ายอดจองสร้างบ้านเพิ่มขึ้นกว่าปี 2566 ประมาณ 15% และเชื่อว่าในไตรมาส 2 ของปีนี้ ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านจะยิ่งเติบโต สืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ของภาครัฐที่ไฟเขียวลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน สูงสุด 100,000 บาท นาน 2 ปี ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ผลงานสร้างรายได้จะประมาณ 2,200 ล้านบาท”