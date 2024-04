THE GAIN ยกขบวนวิทยากรระดับประเทศ มุ่งสู่งานสัมมนาการเทรดและลงทุนปี 2024

ลิเบอเรเตอร์ ร่วมกับซุปเปอร์เทรดเดอร์ เดินหน้าเปิดตัวเทรดเดอร์ และนักลงทุนชั้นนำของประเทศกว่า 30 ท่าน ที่จะมาร่วมส่งต่อทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ให้นักลงทุนต่อเนื่องตลอด 6 เดือน ในโครงการ "THE GAIN" ที่สุดของโครงการหุ้น ปี 2024 เตรียมพร้อมนับถอยหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ 2 พฤษภาคม 2567 นี้!"THE GAIN" เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักลงทุนอย่างทั่วถึง เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจทุกท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท่านจะได้เข้ามาเรียนรู้แนวทางและกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน จากกูรูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในหลากหลายสาขาการลงทุนมากกว่า 30 ท่าน ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านงานสัมมนาต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ที่มีหัวข้อที่ครอบคลุมทุกสไตล์การลงทุน อเช่นน้าแดง จรูญพันธ์ นักวิเคราะห์ในวงการหลักทรัพย์ไทยมากว่า 16 ปี จากฝั่ง Liberator ที่จะมาร่วมสัมมนาในหัวข้อ “โหด เร็ว ดี P/E ratio” พี่ซัน กระทรวง Super Trader มากประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์การปั้นพอร์ตในฉบับตนเอง ในหัวข้อ “Portfolio Structure for Financial Freedom” คุณท๊อป จิรายุส Bitkub Capital Group Holding ที่จะร่วมพูดคุยในหัวข้อ “ส่องประวัติศาสตร์โลกการลงทุน สู่การเลือกแนวทางที่เหมาะกับเรา” เบิร์ท-มานิตย์ Cryptocurrency Master ที่จะมาร่วมให้ความรู้ด้านคริปโต ในหัวข้อ “กลยุทธ์การลงทุนแบบ ‘HYBRID’ ผสานปัจจัยพื้นฐานและการใช้เทคนิค เพื่อพิจารณาการลงทุนในแต่ละ cycle ของ cryptocurrency” พี่มี่ ทิวา นักลงทุนสาย VI ที่จะมาแชร์เรื่องราวและแนวทางการลงทุนต่างๆ ในหัวข้อ “Value Investment 2024” พี่ปิง ประกิต สิริวัฒนเกตุ ในหัวข้อ “การจัดการเงิน/หนี้สินเพื่อการลงทุนและเกษียณ” เสี่ยยักษ์ วิชัย วชิรพงษ์ เสี่ยป๋อง วัชระ แก้วสว่าง ในหัวข้อ “First Navigation to Success” พิชัย จาวลา ในหัวข้อ “ทฤษฎีผลประโยชน์กับโอกาสในการลงทุนของสินทรัพย์ต่างๆ” อาจารย์ตั๊ม พิริยะ ในหัวข้อ “Bitcoin Clarity : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงิน” และ กูรูชั้นนำด้านการลงทุนอีกหลายท่านคุณตูน ภาวลิน ลิมธงชัย CEO บล.ลิเบอเรเตอร์ อธิบายว่า “โครงการ ‘The GAIN’ จะเข้ามาเพิ่มมุมมองการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมเปิดโอกาสและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร สำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนทุกท่านที่ต้องการพัฒนาความรู้ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพให้ตนเอง และด้วยความร่วมมือของเทรดเดอร์และนักลงทุนชั้นนำเหล่านี้ โครงการนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างชุมชนนักลงทุนที่เต็มไปด้วยความรู้ เพื่อก้าวย่างสู่การเติบโตในแวดวงการลงทุนได้อย่างยั่งยืน”o ทุกท่านที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดและการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในตลาดทุนให้มากขึ้นo เทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังมองหาความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้จริง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเทรด และการลงทุนของตนเองให้ยั่งยืนo เทรดเดอร์มืออาชีพที่ต้องการหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อต่อยอดเพิ่มความชำนาญอีกขั้นหนึ่ง ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในวงการการลงทุนสรุปได้ว่า ไม่ว่าท่านจะมีประสบการณ์การลงทุนมากหรือน้อยเพียงใด ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะการลงทุนไปกับโครงการนี้ได้ พร้อมทั้งร่วมสัมผัสบรรยากาศในห้องเรียน ผูกมิตรกับเพื่อนๆ นักลงทุนที่มีไฟ พร้อมกระทบไหล่เหล่าเทรดเดอร์และนักลงทุนในดวงใจอย่างใกล้ชิดในทุกสัมมนาได้ “ฟรี” ตลอดทั้งโครงการ เพียงแค่มีบัญชีลิเบอเรเตอร์ ไม่จำกัดว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศ ก็เลือกช่องทางเรียนได้สะดวก ทั้ง Onsite, Online และยังสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยทั้งนี้ โครงการ "The GAIN" จะมีรอบการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรอบเปิดตัวนี้ ลงทะเบียนได้ที่ฟอร์ม https://forms.office.com/r/zA2kFWn3bY โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 25 เมษายนนี้ และสามารถติดตามประกาศพร้อมกันผ่านช่องทาง Facebook : Liberator Securities หากท่านพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางไปกับ The GAIN และไม่อยากตกเทรนด์หรือพลาดข้อมูลที่มีประโยชน์ ด้านการลงทุน สามารถกดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.liberator.co.th/ Facebook: https://www.facebook.com/Liberator.co.th/ Line: https://lin.ee/QyDK7Sz Youtube : https://youtube.com/@LiberatorSecurities และ Tiktok: https://www.tiktok.com/@liberator_th