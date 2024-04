CP LAND พลิกโฉมโปรดักต์ใหม่ยกแผง พร้อมขึ้น 5 โครงการแฟล็กชิปทั่วประเทศ

"ซี.พี.แลนด์ฯ" เปิดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 เดินเกมรุกบุกตลาดใหม่ ปรับดีไซน์โปรดักต์ยกแผงทั้งแนวราบและแนวสูง พร้อมเริ่มรับประกัน 10 ปี เตรียมเปิดตัว 5 โครงการแฟล็กชิปใหม่ใน 4 จังหวัดทั่วประเทศ

ยังคงเป็นความท้าทายต่อแผนขับเคลื่อนธุรกิจของ CP LAND เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ แต่ในตลาดบ้านเดี่ยว กลุ่มลูกค้า Premium-Luxury Tier มีแนวโน้มจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สวนทางตลาดอสังหาฯ ทั่วไป เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินกู้ เพียงแต่สินค้าต้องมีความตอบโจทย์ในทุกความต้องการขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้สึกเป็นที่พักอาศัยอย่างแท้จริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า ผลประกอบการธุรกิจของ CP LAND ในปี 2566 สามารถสร้างรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนทิศทางการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งปี 2567 ตั้งเป้าหมายที่เติบโตเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการลงทุนเพื่อเปิดตัว 5 โครงการแฟล็กชิปใหม่ใน 4 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2567 ประกอบด้วยโครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีภายใต้แบรนด์(LUXRIVA RESIDENCES) ตั้งอยู่ใน จ.นครศรีธรรมราช ระดับราคาเริ่มต้นที่ 12-20 ล้านบาท โดยได้ทำการเปิดการขายรอบ VVIP - Pre-Sale ไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ Sold Out ในส่วนของโครงการเฟสแรกไปแล้ว และได้เปิดขายเฟสต่อไปทันที คาดว่าจะพร้อมโอนได้ในช่วงปลายไตรมาส 3/2567โครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ใหม่ ตั้งอยู่ใน จ.พิษณุโลก ระดับราคาเริ่มต้นที่ 7-15 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเปิดขายโครงการได้ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ โครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมแบรนด์ใหม่ ตั้งอยู่ใน จ.นครสวรรค์ ระดับราคาเริ่มต้นที่ 7-15 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเปิดขายโครงการได้ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้โครงการคอนโดมิเนียมแนวสูง (High Rise) แบรนด์ใหม่ ตั้งอยู่ใน จ.ขอนแก่น ระดับราคาเริ่มต้นที่ 2.3-4 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเปิดขายช่วงปลายไตรมาส 3 ปีนี้ และโครงการคอนโดฯ Low Rise แบรนด์ใหม่ ตั้งอยู่ใน จ.ขอนแก่น ระดับราคาเริ่มต้นที่ 1.7-3 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเปิดขายโครงการได้ในช่วงปลายไตรมาส 3/2567ซึ่งความพร้อมในการเปิดตัว 5 โครงการใหม่ใน 4 จังหวัดครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของ CP LAND เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ หลังจากที่ CP LAND มีการรีเฟรชแบรนด์ ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยขึ้น ปรับดีไซน์โปรดักต์ใหม่ยกแผงทั้งแนวราบและแนวสูง รับประกันถึง 10 ปี โดย Welcome Home Club by CP LAND ใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 1.โครงสร้างของอาคาร 2.การรั่วซึมของหลังคา 3.การรั่วซึมของระบบท่อน้ำและไฟฟ้า และ 4.การใช้งานของประตู และหน้าต่างในโครงการเปิดใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดรับกับแผนธุรกิจที่เริ่มปรับแผนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา"การเปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่าง LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช ถือเป็นการเปิดแบรนด์ใหม่นำร่องแบรนด์แรก และสามารถปิดการขายเฟสแรกได้อย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของ CP LAND ยุคใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals) กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ หรือ Local Achiever และกลุ่มลูกค้าลักชัวรีภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย มีการออกแบบดีไซน์บ้านแนวใหม่ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ด้วยจุดแข็งที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ภายใต้มาตรฐานการทำงานและก่อสร้างของบริษัทที่มีการเริ่มรับประกัน 10 ปีเป็นโครงการแรก และทาง CP LAND จะทยอยเปิดตัวแบรนด์ใหม่ๆ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกมาในช่วงปลายไตรมาส 2 ปีนี้สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาฯ นายกีรติ กล่าวว่า จากการดูแนวโน้มทางเศรษฐกิจในปี 2567