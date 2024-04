TERAปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 60%

บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ TERA เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรก พบว่าเมื่อเปิดตลาดราคาพุ่งเหนือจอง 122.86% จากราคาไอพีโอที่กำหนดไว้หุ้นละ 1.75 บาท/หุ้น ระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 4.04 บาท ต่ำสุดที่ 2.70 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่2.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.05 บาท หรือ 60.00% มูลค่าซื้อขาย 1,216.16 ล้านบาทนายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TERA เผยว่าTERA เข้าเทรดเป็นวันแรก ปรากฏว่าราคาเปิดซื้อขายได้เหนือราคาจองซื้ออย่างน่าประทับใจ โดยเปิดซื้อขายที่ราคา 3.90 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 2.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 122.86 % เมื่อเทียบกับราคาไอพีโอ 1.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นเป็นอย่างดี ประกอบกับธุรกิจมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จากแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งนี้ ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และรักษาคุณภาพบริการ T.Cloud ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง โดยจะลงทุนระบบ Cloud มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4/2567 เป็นต้นไป รวมถึงจะมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโต ด้วยการลงทุนราว 70 ล้านบาทตั้งแต่ในปี 2568 - 2569 ส่วนเงินที่เหลือจากการระดมทุนในครั้งนี้ ก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในช่วงปี 2567-2568 จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น และผลการดำเนินงานที่เติบโต ทำให้คุณภาพและบริการดีขึ้น เพิ่มจุดขายได้มากขึ้น ตลอดจนจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างก้าวกระโดด พร้อมกับตั้งเป้ารายได้ใน 3 ปีข้างหน้าเติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ 10% ทั้งจากการเติบโตแบบ Organic และ Inorganic โดยวางแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการบริการให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนราว 50% ก็จะเพิ่มเป็น 70% ภายในสามปี"ผมต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้น TERA อย่างอบอุ่น โดยทีมผู้บริหารและพนักงาน พร้อมจะเดินหน้าทำงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยเชื่อว่าหลังจากนี้ไปบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินเพิ่มขึ้น และพร้อมจะผลักดันให้มีการเติบโตได้ต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นหนึ่งใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ อนาคตไกล สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนในระยะยาว ให้สมกับสโลแกนของชาว TERA …Service First. Expert Solutions. ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญด้านไอที" นายสุรสิทธิ์ กล่าวนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) หรือTERA กล่าวว่าการเปิดซื้อขายหุ้นในวันแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และสร้างความประทับใจให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินมีความภูมิใจอย่างยิ่ง และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจ สร้างความเข้มแข็ง พร้อมทั้งผลักดันการเติบโตให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย รวมทั้งเชื่อว่าTERA จะเป็นหุ้นที่มีคุณสมบัติครบเป็นหุ้นไฮบริด ทั้งGrowth Stock และ Dividend Stock ได้แน่นอนนางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) หรือ BYD ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (ร่วม) หุ้น TERA กล่าวว่า ราคาหุ้น TERA ที่เปิดการซื้อขายวันแรกเหนือจอง นอกจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการบริหารงานและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ แล้ว นักลงทุนยังเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา รวมถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสนำเสนอโซลูชั่นทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มาตรฐานตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาระบบประมวลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์