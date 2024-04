EP เตรียมรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าพลังงานลม ดันปี 67 โต 4 เท่า

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป ปักหมุดรายได้ปี 67 โตทะยาน 4 เท่าตัว จากการรับรู้รายได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมกว่า 160 เมกะวัตต์ มั่นใจศักยภาพอนาคตหลังได้รับการสนับสนุนเงินกู้ Project Finance จาก BIDV

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ว่าให้รับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2567 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้รวมปีนี้เติบโตได้เกือบ 4 เท่าจากปี 2566 ทั้งในส่วนธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มีการปรับปรุงทั้งด้านการขายบริการ และการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน และธุรกิจพลังงาน ที่ในปีที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตด้านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่สูงมาก รวมไปถึงการทยอยจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม และมั่นใจว่าในอนาคตบริษัทมีศักยภาพที่ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามได้อย่างแน่นอนโดยในวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา EP ได้มีการลงนามในสัญญาให้การสนับสนุนเงินกู้ จากธนาคารลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam) หรือ BIDV ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาลเวียดนาม ที่ให้บริการสินเชื่อแก่โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยได้รับข้อเสนอ Project Finance สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม HL3 เป็นจำนวน 597,500 ล้านด่อง หรือประมาณ 870 ล้านบาท โดยสามารถเบิกเงินกู้ได้ทันทีร้อยละ 60 ของวงเงิน และส่วนที่เหลือจะเบิกได้เมื่อสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าถาวร (FIT) กับทาง EVN ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณต้นปี 2568"หลังจากที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม หรือ BIDV ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมประเทศเวียดนามได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 160 เมกะวัตต์ รวมถึงมีความพร้อมจะสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการพิจารณาลงทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อีก 3 โครงการที่เหลือกำลังการผลิตรวม 130 เมกะวัตต์ กำลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับทาง EVN คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการทยอยลงนามในสัญญาเงินกู้ส่วนที่เหลือ ในวงเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาทต่อไป" นายยุทธ กล่าว