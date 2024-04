ธอส.เดินหน้ายุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน ตั้งเป้าสินเชื่อกลุ่ม Social Solution กว่า 1.5 แสนล้าน

เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ของ ธอส. ในมิติด้านสังคม (Social) ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ผ่านสินเชื่อ Social Solution ที่จะให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและการชำระเงินงวดในระดับต่ำ เช่น โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย ปี 2567 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ซึ่งในปี 2567 ธอส. ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ในกลุ่ม Social Solution สูงถึง 157,654 ล้านบาทพร้อมกันนั้น ยังมีแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยการจัดทำโครงการ Bank on Bank ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนกู้ยืมเงินไปปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดย ธอส. ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้นด้วย และโครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้ตนเอง ซึ่งจะสามารถลดภาระให้แก่ครอบครัวและสังคม และช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านสวัสดิการสำหรับมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ธอส. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Green Loan วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท รองรับที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปี 2567 สินเชื่อบ้านปลอดฝุ่น ปี 2567 สินเชื่อ Solar Roof ปี 2567 และโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน"ในปี 2567 ธอส. ยังคงเดินหน้าสานต่อมีพันธกิจ 'ทำให้คนไทยมีบ้าน' โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อผลักดันให้ ธอส. ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bank) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการร่วมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งสอดคล้องกับการมอบนโยบายของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้ ธอส. เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่สนับสนุนให้คนไทย โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มฐานรากได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น"