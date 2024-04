หุ้นประคองฐานแนวรับสำคัญ 1,350 หลังตอบรับปัจจัยลบไปมากแล้ว

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีอยู่ในช่วงประคองฐานแนวรับ 1,350 จุด หลังวานนี้ปรับลงสวนทางกับตลาดภูมิภาคจากแรงขายกลุ่มพลังงาน และปิโตรฯ รวมทั้งโบรกฯ ต่างชาติปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปี 67 ลงมา แต่มองว่าดัชนีปรับตัวลงตอบรับปัจจัยลบไปมากแล้วแรงกดดันน่าจะเบาลงอย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังกดดันตลาดหุ้นไทยวันนี้คือความกังวลเฟดลดดอกเบี้ยช้ากว่าคาด หลังจากวานนี้คณะกรรมการเฟดจำนวนหนึ่งออกมาให้ความเห็นตรงกันว่ายังไม่เห็นสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเท่าไรนัก ซึ่งการลดดอกเบี้ยช้ากดดันหุ้นกลุ่ม Yield-Sensitive แต่ตลาดน่าจะ Price in ประเด็นดังกล่าวไปพอสมควรเช่นกันขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่กลุ่ม Tech ปรับลง แต่หุ้นกลุ่ม Value เริ่มมีสัญญาณบวก ซึ่งน่าจะทำให้แรงกดดันที่เชื่อมโยงกับตลาดหุ้นไทยน้อยลง เนื่องจากโครงสร้างตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่ม Value มากกว่าสำหรับปัจจัยในประเทศวันนี้ติดตามการรายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร อาทิ TTB และ SCBพร้อมให้กรอบแนวรับ 1,350 จุด และแนวต้าน 1,370 จุด