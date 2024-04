RICHY ขานรับมาตรการรัฐ จัดหนักโปรดับร้อน "Hello!! Summer Deals" ลดสูงสุด 10 ล้านบาท!*

​บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สนองนโยบายกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐ จัดแคมเปญโปรโมชันสุดร้อนแรงในงาน "Hello!! Summer Deals" ดีลดับร้อนแบบฉ่ำๆ รับข้อเสนอสุดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท!* ฟรี VOLVO EX30* ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว​RICHY ได้รวม 12 โครงการคุณภาพ ทั้งทาวน์โฮม บ้านแฝด คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่บนทำเลศักยภาพ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วนในราคาสุดพิเศษ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1.99-19 ล้านบาท* พร้อมข้อเสนอและโปรโมชันสุดพิเศษเฉพาะภายในงาน "Hello!! Summer Deals" เท่านั้น จองเพียง 4,999 บาท* ตรึงอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 1 ปี* พร้อมช่วยผ่อนให้นาน 1 ปี* กู้เงินได้สูงสุดถึง 110%* ฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์* และสุดยอดข้อเสนอภายในงานนี้ ลูกค้าที่จองโครงการรับส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท* สิทธิแถมฟรี! รถยนต์ VOLVO รุ่น EX30 มูลค่า 1.59 ล้านบาท* พิเศษสุด จำนวนจำกัด​น.ส.พิชญา ตันโสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากที่มีมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทางริชี่ เพลซ 2002 จึงขานรับด้วยการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้ทุกระดับ โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Happy Home อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี นาน 5 ปี สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท และโครงการ Happy Life อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.98% สำหรับประชาชนทั่วไป วงเงินตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่มองหาบ้านใหม่ราคาไม่แพง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการของทาง RICHY เองที่มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1.99 ล้านบาท รองรับทุกกลุ่มความต้องการ”​"โดยแคมเปญ Hello!! Summer Deals นี้จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของ RICHY พร้อมฉลองการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเราในไตรมาสที่ผ่านมา ด้วยการมอบโอกาสให้ผู้ที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดฯ หลังใหม่ในทำเลดีติดรถไฟฟ้า ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยคุณภาพจากโครงการชั้นนำของเรา ภายใต้เงื่อนไขดอกเบี้ยและข้อเสนอสุดพิเศษที่คุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงจุดยืนในการมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าตามปณิธานของเรา โดยนำเสนอที่อยู่อาศัยคุณภาพระดับสากลในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชันดีๆ อย่างต่อเนื่อง" น.ส.พิชญา กล่าว