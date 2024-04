นักวิเคราะห์โอด "ปลาไม่เข้าแหติดอวน" หลังนักเทรดเริ่มรู้ทันธาตุแท้เหรียญอัลท์คอยน์

2. สภาพคล่องต่ำ :

The Flow Horse โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ (X) โดยกล่าวว่าการปรับฐานทั่วทั้งตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้อัลท์คอยน์อยู่ในสถานะสั่นคลอน ซึ่งอาจจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาแบบเงียบๆ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเขาคาดว่า อัลท์คอยน์ จะมีการซื้อขายแบบไซด์เวย์จนถึงเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ดีตามความเห็นของนักเทรด สะท้อนนัยยะถึงการขาดการไหลเข้าของนักลงทุนรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงส่งสำคัญในการผลักดันราคาให้เหรียญอัลท์คอยน์ปรับตัวขึ้น ซึ่งจะทำให้อัลท์คอยน์อยู่ในสภาพกึ่งแช่แข็งเป็นเวลาหลายเดือน“เวลาถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในความคิดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ยังเดินหน้าไปและยาวนานมาก และไม่มีกระแสการซื้อขายของนักลงทุนรายใหม่ๆ เข้ามาและมันอาจจะนิ่งเฉยอย่างนี้ต่อไปจนถึงเดือนกรกฎาคม โดยที่จุดต่ำสุดยังคงค่อนข้างเหมือนกับที่เป็นอยู่ในตอนนี้"ขณะที่หลายๆคน พยายามที่จะสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่ดูเหมือนว่าราคาเหรียญจะพุ่งลงสวนทางด้วยการสร้างจุดต่ำสุดใหม่ในตลาดการซื้อขายท้องถิ่นในภูมิภาค และนักลงทุนรายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยดันราคาขึ้น ก็ไม่เพียงพอที่ผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้นได้”ในขณะที่ The Flow Horse คาดว่าจะมีทางเลือกสำหรับอัลท์คอยน์เขาบอกว่าเขากำลังมองหากลุ่มย่อย crypto 3 ตัวที่น่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่ออัลท์คอยน์กลับมามีแรงผลักดันขาขึ้นอีกครั้ง“ราคาเคลื่อนไหวอัลท์คอยน์ในจุดซื้อต่ำสุดเดือนกรกฎาคมเป็นสิ่งที่คาดเดาล้วนๆ แม้ว่าจะมีเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) หรือ มีมความเชื่อเพื่อกระตุ้นการเข้าลงทุน (กาว) หรือกระทั่ง FOMO เข้ามา แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า RWAs [สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่โทเค็น] นั้นคือความจริง และสำหรับตอนนี้ เหล่านักเทรดที่สะสมอัลท์คอยน์ต่างรอเวลาเพื่อใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวกลับขึ้นมาครั้งใหญ่” The Flow Horse กล่าวทิ้งท้ายเหรียญ อัลท์คอยน์ หรือ เหรียญดิจิทัลทางเลือก เปรียบเสมือนเหรียญน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อท้าทาย Bitcoin เหรียญดิจิทัลอันดับ 1 ของโลก เหรียญเหล่านี้มีจุดเด่นที่หลากหลาย ดึงดูดนักลงทุนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ฟังก์ชันการใช้งานที่แปลกใหม่ และโอกาสในการทำกำไรที่สูงอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของเหรียญอัลท์คอยน์ก็แฝงอยู่ไม่น้อย นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเหรียญ อัลท์คอยน์ มักมีความผันผวนสูงกว่า Bitcoin มาก ราคาอาจพุ่งสูงหรือร่วงต่ำอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเหรียญ อัลท์คอยน์ บางเหรียญมีสภาพคล่องต่ำ หมายความว่าซื้อขายยาก หาผู้รับซื้อต่อหรือผู้ขายได้ยากโครงการ อัลท์คอยน์บางโครงการเป็นเพียงกลโกงเพื่อหลอกลวงเงินนักลงทุน นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนลงทุนแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญอัลท์คอยน์บางแห่งมีความปลอดภัยต่ำ เสี่ยงต่อการถูกแฮ็กกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเหรียญ อัลท์คอยน์ ยังไม่ชัดเจนในหลายประเทศเหรียญ OneCoin อ้างว่าเป็น "นักฆ่า Bitcoin" แต่สุดท้ายกลายเป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ขนาดใหญ่ นักลงทุนสูญเสียเงินมหาศาลเหรียญ Bitconnect อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ปลอดภัย แต่สุดท้ายกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ นักลงทุนถูกหลอกลงทุนสูญเสียเงินร่วมกันกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนลงทุน และลงทุนในเหรียญ อัลท์คอยน์ที่มีโปรเจคต์ชัดเจน น่าเชื่อถือ ควรกระจายความเสี่ยง อย่าลงทุนในเหรียญ อัลท์คอยน์ เพียงเหรียญเดียว และประเมินศักยภาพการลงทุนของตนเองเท่าที่สามารถสูญเสียได้ นอกจากนี้ควรเก็บเหรียญอัลท์คอยน์ไว้ในกระเป๋าเงินที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามเหรียญอัลท์คอยน์มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน ลงทุนด้วยความระมัดระวัง อย่าโลภ และกระจายความเสี่ยง ตลอดจนถึงควรตั้งระดับในการตัดความเสี่ยงเมื่อถึงจุดตัดขาดทุนไม่ให้ขาดทุนมากเกินไป