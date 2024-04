CMC ปรับใหญ่ ดึง 'ปิยะณัฐ' นั่งซีอีโอร่วม กางแผน 4 ปีทุ่ม 2 หมื่นล้าน ผุด 18 โครงการ

CMC แต่งตั้ง “ปิยะณัฐ อรัญญาเกษมสุข” นั่ง ซีอีโอร่วม หวังเสริมเขี้ยวเล็บ ผลักดันโครงการใหม่เดินหน้าเต็มสูบ มั่นใจปี 67 จากยอดโครงการพร้อมโอน 4.7 พันล้านบาท ผลงานเทิร์นอะราวนด์แรง กางโรดแมปลงทุนเปิด 18 โครงการ มูลค่า 20,000 ล้านบาท





CMC หรือบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม เปิดเผยว่า ตนได้เข้ารับตำแหน่งช่วงต้นปี 67 (15 มกราคม 2567) เพื่อเสริมทัพให้กับบริษัท มุ่งปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อเป้าประสงค์ ให้ CMC เป็น Brand for Life พัฒนาที่อยู่อาศัยตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มเรียน เริ่มทำงาน และก้าวหน้า จนถึงที่พักสำหรับกลุ่มคนวัยเกษียณ การขับเคลื่อนโครงการให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา ลดอุปสรรค และให้เกิดการโอนสำเร็จตามแผนของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายไว้นอกจากนี้ ยังได้จัดการโมเดลการลงทุนของกลุ่มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้ง “ฉัตรกมล ฟูเจริญ” ประธานเจ้าหน้าที่สายงานลงทุนและพัฒนาธุรกิจ มีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เข้ามาดูงานการลงทุนอย่างชัดเจน และเพื่อให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Yield) สูงขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทจะเน้นโฟกัส “Recurring Income Business” จากธุรกิจโรงแรมที่ติวานนท์ และยังมี CMC Wellness ธุรกิจที่จะเข้ามาดูแลด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ และคาดหวังว่าจะกลายเป็นรายได้หลักของบริษัทในอนาคตอีกด้วยดังนั้น บริษัทจึงยังเดินหน้าโครงการใหม่ต่อเนื่อง 18 โครงการ มูลค่าราว 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 4 โครงการและแนวสูง 14 โครงการ ตามแผนปี 2567-2570 โดยปีนี้มีแผนจะเปิดโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่ารวม 6,550 ล้านบาท และปีนี้คาดจะมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมรับรู้รายได้จาก 5 โครงการ มูลค่ารวม 4,700 ล้านบาท ได้แก่ โครงการชาโตว์ ปิ่นเกล้า คาดจะมียอดโอนทั้งหมดราว 550 ล้านบาท และ โครงการไซบิค รัชดา 32 คาดจะมียอดโอนทั้งสิ้นราว 700 ล้านบาท ช่วง Q1/67ส่วนโครงการชาโตว์ วิลเลจ เวสต์เกต-บ้านกล้วย ทาวน์โฮมแบรนด์ใหม่ สไตล์ Loft มูลค่า 450 ล้านบาท และโครงการเดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง มูลค่าคอนโดฯ วิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา 1,600 ล้านบาท จะเริ่มโอนช่วง Q2/67 และช่วงครึ่งหลังที่จะเริ่มโอนโครงการ ซีรอคโค บางนา 36 มูลค่า 1,400 ล้านบาท ดังนั้น ปีนี้บริษัทคาดหวังผลงานจะกลับมาเทิร์นอะราวนด์ได้นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CMC กล่าวถึงผลสำเร็จการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 45 ว่า สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 200 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดขายรอบันทึกเป็นรายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยยอดขายในงานนี้กว่า 90% มาจากโครงการพร้อมอยู่ที่สามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2567 ที่เหลือมาจากโครงการที่แนะนำ 2 โครงการใหม่ ชาโตว์ อินทาวน์ เกษตร แคมปัส และเดอะ คิวเว่ พระราม 3-สุขสวัสดิ์ในงานนี้ลูกค้า CMC ยังเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ รถยนต์ ALL NEW MG5 C มูลค่า 585,000 จากกิจกรรมจับรางวัลเมื่อจองบ้านหรือคอนโดฯ ภายในงานครั้งที่ 45