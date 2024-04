'สตาร์มาร์ค' บุกตลาด ชูนวัตกรรมแต่งบ้านอย่างปลอดภัย ปราศจากสารพิษและสารก่อภูมิแพ้

"สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง" บุกตลาดตอกย้ำความเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ ชูนวัตกรรมเทรนด์แต่งบ้านอย่างปลอดภัย ปราศจากสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ กับ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้าน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ สตาร์มาร์ค เน้น “เทรนด์แต่งบ้านอย่างปลอดภัย ปราศจากสารพิษและสารก่อภูมิแพ้” ซึ่งนอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์การแต่งบ้านให้ดูดีมีสไตล์ เหมาะกับการใช้งานแล้ว ยังคัดสรรวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และยังมีทีม Interior consultant ดูแลทุกขั้นตอน ช่วยให้คำปรึกษา ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดครัว ห้องแต่งตัว ห้องน้ำ ตู้ต่างๆ ภายในบ้านและผนังตกแต่งอีกด้วยในปีนี้ สตาร์มาร์คมี Product Highlight ถึง 5 ผลิตภัณฑ์ ที่เน้นทั้งดีไซน์และนวัตกรรมความปลอดภัย ปลอดสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานหลักๆ ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังต้องออกแบบให้ดูดีมีสไตล์ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ (Stylish Functional and Sustainable furniture) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการเลือกวัสดุและวิธีการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม วัสดุที่เลือกใช้ไม่มีสารพิษตกค้าง ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ และป้องกันแบคทีเรียโดยกลุ่มแรกจะเป็น New Color Matching ที่สะดุดตาด้วยชุดครัวดีไซน์โค้งสไตล์โมเดิร์นกับคู่สีใหม่ล่าสุด Dark Olive Green คู่กับไอส์แลนด์และตู้แขวนสี Picasso Gold รุ่น CURVA ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงเรื่องของประโยชน์ใช้สอยที่ครบครัน ดีไซน์และสไตล์ที่โดดเด่นด้วย รวมถึงการวาง Lay out I-Island โดยใช้หน้าบานที่มีคุณสมบัติป้องกันรอยนิ้วมือ และทนรอยขีดข่วนตามด้วย Collection ชุดตู้เสื้อผ้าระบบตู้บานปิด รุ่น Luciana แบบ Modern Classic เป็นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ ดีไซน์หน้าบานลวดลายและองค์ประกอบที่ผ่านกาลเวลามาสู่ความสมัยใหม่ แต่ยังคงกลิ่นอายของสไตล์การตกแต่งแบบตะวันตกได้อย่างสวยงาม สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นและหรูหรา สร้างความสมดุลให้รูปลักษณ์โดยรวมของห้อง ต่อด้วยชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ Bathroom Vanity Cabinet ที่มีการออกแบบ และฟังก์ชันการใช้งานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนอกจากนี้ เรายังมีผนัง 3D Wall Decoration รุ่น V ที่มีมิติความงามของแพทเทิร์นที่แตกต่าง ช่วยให้บรรยากาศภายในอาคารดูทันสมัย ไม่น่าเบื่อ ซึ่งผลิตจากไม้ HMR ทนทานต่อความชื้น ไม่เป็นขุย สามารถปิดผิวให้มีสีสันได้หลากหลาย เหมาะสำหรับตกแต่งผนังภายในอาคารและไฮไลต์ที่สุดของสตาร์มาร์คจะเป็นตัว Interior Film ซึ่งเป็นนวัตกรรมการตกแต่งผนัง หรือรีโนเวตเฟอร์นิเจอร์ด้วยอินทีเรียฟิล์มจากเกาหลี สามารถใช้ติดตั้งได้บนพื้นผิวเรียบ และโค้งเกือบทุกประเภทสตาร์มาร์คยังมีการนำไม้ E1 นำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นไม้ที่มีมาตรฐานในกลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพราะมีระดับสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำ แข็งแรง ทนทานและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ปลอดสารก่อมะเร็ง ปลอดภัยต่อสุขภาพและยังมีวัสดุปิดผิว PET-ECO Surfaces นวัตกรรมวัสดุปิดผิวเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านชนิดฟูดเกรด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคงทน คุ้มค่า ปราศจากโลหะหนัก สารฟอร์มัลดีไฮด์และสารระเหย สามารถปิดผิวหน้าบาน หรือปิดเรียบได้ โดยมีสีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ดีไซน์การแต่งบ้าน