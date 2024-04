‘KUKA HOME’ บิ๊กเฟอร์นิเจอร์จีนบุกไทย ผนึกบุญถาวรเปิด ‘Flagship Store รัชดา’ ชูราคาคุ้มค่า

ตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศมูลค่า 80,000-90,000 ล้านบาท ระอุ เมื่อ 'KUKA HOME' ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์โมเดิร์นท็อปแบรนด์อันดับ 1 จากจีน ที่มียอดขายสูงถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี รุกขยายตลาดในไทยอย่างเต็มตัว เลือกโลเกชันบุญถาวร LIFESTYLE furniture รัชดา เปิดตัว KUKA HOME Flagship Store ชูจุดขายคุณภาพมาตรฐานระดับโลก คุ้มค่าสมราคา วางกลยุทธ์การขายสินค้าในโชว์รูมบุญถาวรอีก 10 กว่าสาขาทั่วประเทศ ฟีดแบ็กดี ทยอยเปิด Flagship Store เพิ่ม เผยยังได้เปรียบเรื่องนำเข้าที่ภาษีเป็นศูนย์ตามข้อตกลงทางการค้าไทย-จีน ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 140 ล้านบาท ขยายตัว 30% เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่ม End User 80% และลูกค้า B2B 20% วางเป้าภายใน 3 ปีข้างหน้าเติบโตปีละ 20%

นายกฤษณ โชคพิพัฒน์ผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด กล่าว

โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้า End User ประมาณ 80% และลูกค้า B2B ประมาณ 20% ระดับราคาสินค้าอยู่ระดับกลางจนถึงกลางบน คุ้มค่าสมราคา โฟกัสที่ลูกค้ากลุ่ม medium to high สินค้ามีราคาตั้งแต่ 2,000-3,000 บาทไปจนถึงสินค้าชุดเฟอร์นิเจอร์หนัง 3 ที่นั่งประมาณ 60,000-70,000 บาท ปัจจุบันยอดขายเฉลี่ยดีมาก ต่อบิลประมารณ 40,000-50,000 บาท ซึ่งจะเป็นในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 80,000-90,000 ล้านบาท เป็นตลาดที่ผู้เล่นในตลาดมีทั้งผู้ผลิตในประเทศ และผู้นำเข้า อีกทั้งมีทั้งการแข่งขันแบบ online และ offline store ถือเป็นการแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดมาก การเติบโตของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่อยู่อาศัยที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยต้องเฟ้นหาเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ขณะเดียวกัน การเติบโตของกลุ่มลูกค้า B2B ส่งเสริมให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดในเครือบุญถาวร บริษัทที่มีแผนที่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 700 ตร.ม. ณ ชั้น 2 บุญถาวร LIFESTYLE furniture รัชดา ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนเมือง หลังจากช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จจากการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ KUKA HOME ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่ติดอันดับ Top5 จากประเทศจีน ดำเนินธุรกิจมานานถึง 40 ปี มียอดขายสูงถึง 3,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ หรือประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อปี มีโรงงานการผลิตอยู่ 7 แห่งในจีน มีสินค้าจำหน่ายอยู่ใน 120 ประเทศทั่วโลก เครือข่าย 7,500 สาขา และยังมีฐานการผลิตในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี เม็กซิโก เวียดนาม และอยู่ระหว่างก่อสร้างในประเทศสหรัฐฯ"ทางเรามองว่าจีนเป็นโรงงานของโลก Production of the world สินค้าชั้นนำของโลกได้มีฐานการผลิตอยู่ที่นั่น ณ ปัจจุบันนี้ สินค้าแบรนด์จีนชั้นนำเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ มีการเติบโตค่อนข้างสูง อย่างเช่นสินค้าเทคโนโลยี รถยนต์ EV จากจีนที่กำลังรุกตลาดประเทศไทยอย่างหนัก แบรนด์ KUKA HOME ก็เช่นกัน ถือเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจ ถูกราคา กับลูกค้าคนไทย โดยเรามั่นใจว่า KUKA HOME จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิติของคนไทยด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่ใจในทุกดีเทล ทั้งในเรื่องของดีไซน์สวยล้ำสมัย การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ในการผลิต และการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน รวมถึงสินค้าที่นำเข้าจากจีนไม่ต้องเสียภาษีตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศไทยและจีน ต่างกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศยุโรปจะมีเรื่องภาษีประมาณร้อยละ 20-25 สินค้าจากเวียดนามร้อยละ 5 เป็นต้น"ในเรื่องของการเปิดสาขาเพื่อขยายช่องทางการขายและการสร้างแบรนด์นั้น ตอนนี้รอผลตอบรับของสาขาแรกที่สาขารัชดาก่อน โดยยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า KUKA HOME ในโชว์รูมบุญถาวรอีก 10 กว่าสาขาทั่วประเทศ ถ้าผลตอบรับดีเราจะทยอยเปิด Flagship Store หรือเพิ่มพื้นที่ขาย KUKA HOME ในไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ทุกสาขาของบุญถาวร และจะนำไปจัดจำหน่ายที่บุญถาวรในสาขาอนาคตด้วย ส่วนร้านค้าออนไลน์ นอกจากเรามีขายในช่องทางออนไลน์ของบุญถาวรแล้ว เรายังมีร้าน official store ในทุกๆ platform ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada โดยในปีนี้วางงบการสร้างแบรนด์ KUKA HOME ประมาณ 80 ล้านบาทสินค้าเฟอร์นิเจอร์หลักของแบรนด์ ได้แก่ Categories สินค้าแต่ละประเภทอย่างไร สัดส่วนสินค้าของแบรนด์ KUKA HOME แบ่งออกเป็น 3 หมวดเท่ากัน คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องรับแขก เช่น โซฟา โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องนอน เช่น เตียง ฟูกที่นอน โต๊ะหัวเตียง และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องกินข้าว เช่น โต๊ะ และเก้าอี้กินข้าวเป้ายอดขายนั้นในปี 2566 ซึ่งยังไม่มี Flagship Store ประมาณ 100 กว่าล้านบาท และคาดว่าปี 67 วางเป้าขาย 140 ล้านบาท และภายใน 3 ปี (2568-70) เติบโตปีละ 20% แต่หากเป็นผลประกอบการของบริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด คาดปีนี้ประมาณ 500 ล้านบาท และภายใน 5 ปีข้างหน้าจะทะยานไปสู่ระดับ 1,000 ล้านบาท