NEX เตั้ง ZTTS เป็น Dealer รายแรกส่ง EV บุก สปป.ลาว

เน็กซ์ พอยท์ ประกาศเซ็น MOU ตั้ง ZTTS ส่งยานยนต์ EV บุก สปป.ลาว หวังทำตลาดเต็มรูปแบบรายแรกและรายเดียว เตรียมให้บริการในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงสะหวันนะเขต พร้อมเดินหน้าจัดจำหน่าย มั่นใจผลตอบรับดี เพราะเป็นยานยนต์พลังงานสะอาด EV 100% คาดรับรู้ยอดขายปีนี้ หนุนผลงานปี 67 โตแรง

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า NEX ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Zaha trust trading and service Co., LTD. (ZTTS) โดยแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ยานยนต์ไฟฟ้าของ NEX อย่างเป็นทางการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีกำหนดระยะเวลาสัญญา 3 ปีโดย Zaha trust trading and service Co., LTD. (ZTTS) จะเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เชิงพาณิชย์รายแรกและรายเดียวใน สปป.ลาว ให้บริการในพื้นที่ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงสะหวันนะเขต พร้อมเริ่มดำเนินการจำหน่ายและให้บริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ภายในปี 2567 นี้ทั้งนี้ NEX ได้ให้ความสำคัญกับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าใน สปป.ลาว เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีการใช้รถยนต์ส่วนตัว และรถยนต์สาธารณะเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญ คือ มีกระบวนการจัดการด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การนำยานยนต์ EV ซึ่งเป็นยานยนต์พลังงานสะอาดเข้าไปใช้ในการดำเนินงานดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในอนาคตแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการเกิดมลพิษที่เกิดจากการขนส่ง และส่งเสริมให้ประชาชน สปป.ลาว มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยปัจจุบัน NEX ผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบวงจรขนาดใหญ่ที่เปิดตัวออกสู่ตลาดโดยได้รับความนิยมสูงจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมียานยนต์ไฟฟ้าที่ออกวางจำหน่ายมากกว่า 30 รุ่น ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งงานขนส่งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เช่น รถอุตสาหกรรมไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รถหัวลากไฟฟ้า รถบัส และรถโค้ชพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์พลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในประเทศไทย ที่ส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุด ด้วยความจริงใจในการให้บริการMr.Chanthiva Prasasouk ประธานบริหาร Zaha trust trading and service Co., LTD. (ZTTS) กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าของ NEX อย่างเป็นทางการรายแรกและรายเดียวใน สปป.ลาว ซึ่งการได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ NEX ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จสูงในประเทศไทย มั่นใจว่าจะสนับสนุนให้การทำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าใน สปป.ลาว ประสบความสำเร็จสูงเช่นเดียวกันทั้งนี้ Zaha trust trading and service Co., LTD. และ NEX จะร่วมมือกันใช้จุดแข็งและประสบการณ์ทางธุรกิจที่มีอยู่มาพัฒนาการทำตลาดใน สปป.ลาว อย่างเข้มข้น ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ส่งมอบนวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มลูกค้า เพื่อร่วมสร้างสังคมและโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น