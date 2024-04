QTCG เทรดวันแรกเหนือจอง 81.67%

คิวทีซีจี เทรดวันแรกคึก ราคาเปิดซื้อขายวันแรกที่ระดับ 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท หรือ 81.67% จากราคาไอพีโอที่ 1.20 บาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ประกาศเดินหน้านำเงินที่ได้จากการระดมทุน จำนวน 200.40 ล้านบาท เข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ จ่อประมูลงานกว่า 3,500-4,000 ล้านบาท มั่นใจคว้างานใหม่เข้าพอร์ตไม่น้อยกว่า 1,600 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันมียอด Backlog รอรับรู้รายได้ 1,158 ล้านบาท หนุนรายได้ปี 2567 โต 20% ตอกย้ำเป็นหุ้น Growth Stock

หุ้น QTCG หรือบริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในวันแรก เปิดการซื้อขายที่ระดับ 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท หรือ 81.67% จากราคาเสนอขายไอพีโอที่ 1.20 บาทต่อหุ้นนายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ QTCG เปิดเผยว่า การเข้าซื้อขายของ QTCG วันนี้ (4 เม ย.) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทางบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและการเติบโตทางธุรกิจ จนสะท้อนให้ราคาหุ้นสามารถยืนเหนือที่ระดับ 2.18 บาท จากราคา IPO 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ QTCG มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจรระดับชั้นนำของประเทศ สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ภายใต้การขับเคลื่อน Q - QUALITY สร้างผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้งบประมาณและส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนดโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ T - TECHNOLOGY ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้าง C - COMMITMENT มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน G - GRIT มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในการสร้างผลงาน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหัวใจหลักของความสำเร็จของ QTCG ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน จำนวน 200.40 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในปี 2567-2568 เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสการต่อยอดธุรกิจในการประมูลงาน รวมถึงยกระดับความแข็งแกร่งสถานะทางการเงินให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยในปี 2567 บริษัทมีแผนเข้าประมูลโครงการใหม่ๆ ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มูลค่ารวมกว่า 3,500-4,000 ล้านบาท และคาดว่าจะคว้างานใหม่เข้ามาไม่น้อยกว่า 40% หรือประมาณ 1,600 ล้านบาทของมูลค่ารวม จากปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ประมาณ 1,158 ล้านบาท ดังนั้น หากได้รับงานใหม่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและแรงขับเคลื่อนให้บริษัท ทำให้มีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งแผนการเข้าประมูลสอดรับกับภาพรวมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่มีการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ประกอบกับภาครัฐเตรียมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ในเร็วๆ นี้ยิ่งส่งผลเชิงบวกต่อ QTCG อย่างมีนัยสำคัญปัจจัยบวกของ QTCG ในขณะนี้คือการได้รับอานิสงส์จากนโยบายเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567 เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและรับเหมาได้รับผลกระทบจากการอั้นของงบประมาณของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้จากนี้ไปทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องเร่งขับเคลื่อนภาคการก่อสร้างและสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ดังนั้น QTCG ในฐานะผู้รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical : M&E) อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 1) ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 2) ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ 3) ระบบสุขาภิบาลและระบบประปา และ 4) ระบบป้องกันไฟภายในอาคาร จึงเชื่อว่าเราจะได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ เพราะ QTCG คือพันธมิตรผู้ร่วมก่อสร้างรากฐานและงานระบบที่มั่นคงให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพการรองรับงานระบบวิศวกรรมสำหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ในปี2567 บริษัทจะเติบโตแบบ overshoot หรือโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 20%“ด้วยประสบการณ์กว่า 23 ปี ในการดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารระดับพรีเมียมให้โครงการระดับชั้นนำของประเทศมาแล้วมากกว่า 1,000 โครงการ ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มโรงแรม เช่น โครงการ Andaz Resort Pattaya โครงการอาคารหอประชุมกองทัพบก โรงแรมคาเพลลา อาคารจี แลนด์ พระราม 9 คอนโดมิเนียม Khun By Yoo อาคารพักอาศัยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช โครงการอาคารโรงงาน ITC- 3.2 (สมุทรสาคร) นอกจากนี้ ยังมีโครงการ CIB International school, โครงการ คอนโด ชูช์ ราชเทวี (SHUSH) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C โครงการ วัน อมตะ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ตลาดยิ่งเจริญ โครงการ KIS International school เป็นต้น เป็นการการันตีถึงศักยภาพความเป็นมืออาชีพในการรับเหมางานระบบของ QTCG ได้เป็นอย่างดี”นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ความสำเร็จในวันนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มั่นใจในศักยภาพความแข็งแกร่งและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจาก QTCG เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ต่อยอดความสำเร็จในการสร้างรากฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในการวางระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ซึ่งจะเติบโตสอดรับกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงงบการเบิกจ่ายปี 2567 ที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ ดังนั้น มองว่า QTCG เป็นหุ้น Growth Stock ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า การเข้าเทรดของ QTCG ในวันแรกได้รับการตอบรับคึกคัก เนื่องจากนักลงทุนเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง จึงสะท้อนถึงความน่าลงทุนในครั้งนี้ อีกทั้งด้วยศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่า QTCG เป็นหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทยังมีนโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด