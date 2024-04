คริปโตมายด์ แนะหนังสือ 5 เล่ม "เรียนรู้ก่อนเริ่มลงทุนคริปโต"

"ตลาดกระทิงเดือด"

"จะเริ่มต้นอย่างไรดี?"

หนังสือที่จะตอบคำถามสำคัญว่า "ทำไมต้อง Bitcoin?" เนื้อหา ภายในเล่มจะพาย้อนเวลาไปถึงจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์การเงิน และความสำคัญของเงินที่มั่นคง พร้อมอธิบายว่าเหตุ ใด “Bitcoin” จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจ เรียกได้ว่าเป็นการรีเซ็ตโครงสร้างการเงินดั้งเดิม และปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนรู้ระบบการเงินคริปโตในระดับที่ลึกขึ้นหลังจากที่เริ่มเรียนรู้ปูพื้นฐานเข้าใจถึงที่มาจุดกำเนิดของบิทคอยน์แล้ว "Bitcoin & Blockchain 101” เป็นหนึ่งในหนังสือบฐมบทการเรียนรู้คริปโต ที่ได้อธิบายลงรายละเอียดว่า บิทคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไร? มีการทำงานอย่างไร? และน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน? นอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านได้รู้จัก หลักการทำงาน และการเพิ่มมูลค่าของบิทคอยน์และเรื่องราวสำคัญต่าง ๆ ในโลกคริปโตอีกด้วยเล่มต่อจาก The Bitcoin Standard จากผู้เขียนชื่อดัง Saifedean Ammous ที่จะพาผู้อ่านล้วงลึกไปในรากเหง้าของระบบเงินเฟียต (Fiat Money) ซึ่งเป็นระบบการเงินดั้งเดิมของรัฐ ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของรูปแบบการเงินประเภทดั้งเดิมนี้ รวมถึงอธิบายว่า บิทคอยน์จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร?จะต่อยอดไปยังสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ นอก เหนือจาก Bitcoin และองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในโลกคริปโตซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น DeFi, ICO, Stablecoin, Smart Contract และ Decentralized Application ต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มนี้เหมาะ จะเจาะลึกในด้านการลงทุนแต่ละประเภทอย่างละเอียดโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้หนังสือเล่มนี้อยู่ระหว่าง Pre-Order ผ่านทางช่องทางจองซื้อออนไลน์คริปโตมายด์เท่านั้น เล่มสุดท้ายคือคู่มือในการลงมือปฏิบัติจริงในการทำ DeFi Farming กระบวนการหารายได้ผ่านการให้บริการทางการเงินบนบล็อกเชน เปลี่ยนรูปแบบชาวสวนชาวไร่เกษตรกรรมดั้งเดิม สู่การทำฟาร์มหาดอกผลกำไรในระบบบล็อกเชนอย่างยั่งยืนสำหรับใครที่ไม่อยากตกขบวน สามารถหาซื้อหนังสือทั้ง 5 เล่ม ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป โดยเฉพาะในงานหนังสือปีนี้ ที่ศูนย์สิริกิต์ วันที่ 6 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 น. ทีมผู้แปลหนังสือ The Fiat Standard นำทีมโดย พิริยะ สัมพันธารักษ์ ทายาทสายตรง โฉลกดอทคอม และผู้ก่อตั้ง Right Shift และ นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด จะไปร่วมแชร์แนวคิดโลกคริปโต พร้อมแจกลายเซ็น ที่บู๊ท Se-ed ด้วย