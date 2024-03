แบงก์ชาติ ย้ำจุดยืนการกระตุ้น ศก.ยังจำเป็นในกลุ่มเปราะบาง

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังกล่าวถึงจุดยืนของ ธปท. ต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ว่า มุมมองของ ธปท.ยังไม่เปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ ธปท.ยังมองเห็นความจำเป็นในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างไรก็ดี หากพิจารณาในรายละเอียดของการบริโภคเอกชน จะพบว่ามีหลายกลุ่มที่รายได้อาจจะมากกว่าในช่วงก่อนโควิดไปแล้ว และมีโอกาสเพิ่มต่อเนื่อง หากได้รับสิทธิในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไปด้วย Value for Money อาจจะไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งผลการกระตุ้นเศรษฐกิจย่อมมาก-น้อย แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม"ถ้าเราแตก consumption ออกมา ก็จะมีกลุ่มที่จริงๆ รายได้อาจจะเกินกว่าช่วงพรีโควิดไปแล้ว และอาจยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากกลุ่มนี้ได้รับไป ประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่จะได้ ถ้าดู Value for Money ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น เพราะฉะนั้นต้องดูว่าผลที่จะเกิดขึ้นในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะไม่เท่ากันทั้งหมด แต่มีกลุ่มที่มีความจำเป็น และควรจะได้รับการดูแล คือกลุ่มเปราะบาง" โฆษก ธปท. กล่าวอย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วการพิจารณารายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ก็จะต้องรอการตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ วันที่ 10 เม.ย.นี้