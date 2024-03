ซันเดย์ เปิดตัว แคมเเปญ Friend Gets Friends

"ซันเดย์” กลุ่มบริษัทเปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษตอบแทนลูกค้าซันเดย์ ผ่านแคมเปญ Friend Gets Friends เพียงแค่บอกต่อและแนะนำเพื่อนให้ซื้อประกันซันเดย์ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป โดยทุกการแนะนำจะได้ 500 บาท โดยเพื่อนของคุณจะได้ 250 บาท โอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 85 วัน*ขั้นตอนการสมัครแคมเปญชวนเพื่อน Friend Gets Friends1. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ2. กรอกรายละเอียดสำหรับลงทะเบียนแอปฯ3. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข4. กรอกรหัส OTP 6 หลัก ที่ระบบส่งให้ทางเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณหลังจากดาวน์โหลดซูเปอร์แอปฯ Jolly by Sunday5. เลือกเมนู “Friend Gets Friends”6. อ่านรายละเอียดแคมเปญและกดลงทะเบียน7. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแคมเปญ8. รับรหัสแนะนำเพื่อส่งต่อให้เพื่อน*เงื่อนไขกิจกรรม1. กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต “บริษัท” สำหรับการซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ easysunday.com2. “ประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ” ได้แก่ ประกันสุขภาพหรือประกันรถยนต์ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD ไม่เข้าร่วมโครงการ3. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผู้ถูกแนะนำจะต้องดำเนินการซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์ easysunday.com โดยใช้รหัสแนะนำของผู้แนะนำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (“ระยะเวลาของกิจกรรม”)4. คุณสมบัติของผู้แนะนำ4.1. ผู้แนะนำจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม4.2. ผู้แนะนำไม่สามารถใช้รหัสแนะนำของตนเองในการซื้อประกันได้5. คุณสมบัติของผู้ถูกแนะนำผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าใหม่และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ณ วันที่กรอกรหัสแนะนำผ่านเว็บไซต์ easysunday.com6. ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม6.1. ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนผ่านซูเปอร์แอปฯ Jolly by Sunday หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด6.2. ผู้ถูกแนะนำจะต้องซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ easysunday.com มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป หลังจากหักส่วนลดแล้ว (ถ้ามี) โดยกรอกรหัสแนะนำของผู้แนะนำก่อนการชำระเงิน และชำระเงินให้สำเร็จภายในระยะเวลาของกิจกรรม6.3. กรมธรรม์ของผู้ถูกแนะนำจะต้องได้รับการอนุมัติและผู้ถูกแนะนำจะต้องถือครองกรมธรรม์อย่างน้อย 45 วันนับแต่เวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้7. ค่าแนะนำบริษัทจะโอนเงินค่าแนะนำให้แก่ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำผ่านทางบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 85 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ของผู้ถูกแนะนำมีผลบังคับใช้ และกรมธรรม์ของผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและไม่มีการยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยดังนี้1. 500 บาทต่อกรมธรรม์ให้กับผู้แนะนำ เมื่อผู้ถูกแนะนำใช้รหัสแนะนำของผู้แนะนำในการซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ2. 250 บาทต่อกรมธรรม์ให้กับผู้ถูกแนะนำ เมื่อผู้ถูกแนะนำใช้รหัสแนะนำของผู้แนะนำในการซื้อประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการแนะนำและบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของยอดเงินโอนต่อครั้ง8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข หรือยุติกิจกรรมบอกต่อแล้วรอรับเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า10. พนักงานฝ่ายบริการของบริษัท ที่มีการโทรออกหาลูกค้า (Outbound Customer Service) ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมน