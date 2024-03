TBC2024! ยกทัพเซียนคริปโตถกสนั่น "Bitcoin Fixes This" ครบทุกด้านเศรษฐกิจและสังคม

“Fiat Money System” ประเด็นเผ็ดร้อนสะเทือนเวทีระหว่างเงินที่รับรองโดยรัฐ และเงินคริปโต ที่รับรองโดยฉันทามติผู้ร่วมใช้ระบบเชน ซึ่งมีนายพิริยะ สัมพันธารักษ์ ดีเอ็นเอสายเลือดตรงจาก ลุงโฉลก บูรพาจารย์ด้านการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์รุ่นเก๋ากรุแตกของไทย ที่ออกท้าวความประวัติศาสตร์การเงินตั้งแต่มนุษยชาติเริ่มมีการค้าขายใช้สกุลเงินเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, อ.ดร. ณปภัช ปิยไชยกุล, ซึ่งมีนางสาวศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการบนเวทีร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อ ปัญหาสังคมที่สั่งสมมาอย่างเนิ่นนานที่มีต้นตอมาจาก “เงินที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของอำนาจรัฐ” และการเสนอตัวเข้ามาของ “บิทคอยน์” ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงระบบธุรกรรมการเงินใหม่ เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกมิติขณะที่เวที “The Superpowers of Saving” ซึ่งมี พ.อ. ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า ผู้ก่อตั้ง Chitbeer บิทคอยเนอร์ ยุคบุกเบิกของเมืองไทย ที่จะมาไขข้อสงสัยอภิมหาอำนาจแห่งการออมผ่านบิทคอยน์และวิธีการสร้างความมั่งคั่งระยะยาว เพื่อปลดล็อกพันธนาการจากระบบการเงินดั้งเดิมส่วนงานเสวนานักขุดบิทคอยน์ทีมชาติ “Bitcoin Miners” ซึ่งได้นายยุทธ คุณพิชชา และพี่จิม ที่จะมาร่วมพูดคุยประเด็นสิ่งแวดล้อม “บิทคอยน์ทำโลกร้อน ล้างผลาญพลังงาน ทำลายสิ่งแวดล้อมจริงหรือ?” สู่มุมมองของการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของบิทคอยน์ฟากเวทีเสวนา “A Case Study in Community Building” ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบล็อกเชนทั้ง คุณจตุพล คุณเพียว คุณตั้ม และนายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไทย บิทแคสต์ จํากัด ที่จะมาร่วมแชร์เรื่องราวและแนวทางของการสร้างชุมชนบิทคอยน์ที่ขึ้นชื่อว่ามีความเข้มแข็งระดับโลกอย่าง “Siamese Bitcoiners” และ “Siamstr”ด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมสังคมที่จั่วหัวหมิ่นเหม่ในความเห็นต่าง “Orange Babies” โดย คุณมิ้น, หมอเอก (หมออ้วนในดงลดน้ำหนัก) และ,ทนายนำชัย, และพี่จิงโจ้ ทีมงาน ‘สภายาส้ม’ กับแนวทางในมุมมองแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่ถูกมองว่าสุดโต่ง ร่วมพูดคุณถึงอัตลักษณ์ของเจนเนอเรชั่นใหม่ที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อบนปลายทางแยก "รุ่งเรือง" หรือ "ล่มจม" กับความหวังในยุคที่เต็มไปด้วยความคุกรุ่นตึงเครียดของอุปสรรคความเห็นต่าง ผู้ปกครองพ่อแม่ จะเลี้ยงดูให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไร?และเวทีตอบคำถามที่นักลงทุนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เฝ้ารอ “What Are We?” โดยนายพิริยะ สัมพันธารักษ์ และคุณลุงโฉลก สัมพันธารักษ์ ร่วมพูดคุยในทุกประเด็นคำถาม ทั้งช่วงเวลาโกลาหลจากการ เปลี่ยนถ่ายระบบการเงินเฟียตที่ไม่ได้ถูกค้ำด้วยทองคำ สู่มุมมองเกี่ยวกับจุดยืนและเส้นทางของบิทคอยน์ที่ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิทยากรบางส่วนสำหรับเวทีภาษาไทยเท่านั้น ยังมีวิทยากรระดับโลกในเวที ภาษาอังกฤษที่หลายท่านที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยงานดังกล่าวจะจัดในวันที่ 14-15 กันยายน 2567 ณ True Digital Park ตึก WEST, Grand Hall ชั้น 3 โดยเนื้อหาในงานจะต่อกันทั้ง 2 วัน มี Dinner Party ในคืนวันที่ 14 กันยายน และ Thank You Party ในคืนวันที่ 15 กันยายนอย่างไรก็ดี TBC2024 โดยยังคงรูปแบบ Bitcoin Only กับสโลแกนเหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจในปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และเงิน เพราะวันนี้คุณอาจไม่จำเป็น ต้องเข้าใจหรือถือครองบิทคอยน์ แต่อย่างน้อยการได้เข้าใจว่าปัญหาจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นมายาวนาน ทั่วโลกนั้นมีที่มาอย่างไร และอนาคตที่ดีกว่าเดิมจะเป็นจริงได้อย่างไร หากเราทุกคนมีเงินที่ดี…ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน การลงทุนของโลกใหม่