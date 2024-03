10 ปี "กลุ่มสยามสินธร" ขับเคลื่อนอสังหาฯ คาร์บอนต่ำ LEED Campus-มิกซ์ยูสรักษ์โลก

กลุ่มสยามสินธรตอกย้ำความสำเร็จกว่า 10 ปี ขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยึดแนวทางวิถีแห่งความยั่งยืน บรรลุเป้าหมายพัฒนาโครงการสินธร วิลเลจ เป็น LEED Campus ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโครงการ Mixed-Use ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม Think Future Think Green @ Sindhorn Village ปลุกพลังทุกเจเนอเรชันสายกรีนร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 28-31 มี.ค.นี้ ที่โครงการ Velaa Langsuan

Green Building มาตรฐาน LEED

คืนต้นไม้กว่า 2 แสน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้เมือง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสินธร จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มสยามสินธรมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจในแนวทางวิถีแห่งความยั่งยืน คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ และมีเป้าหมายลดผลกระทบ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสในการบริหารงาน สะท้อนผ่านโครงการพัฒนาภายใต้กลุ่มสยามสินธร ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาโดยสินธร วิลเลจ เป็นโครงการใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED บนพื้นที่กว่า 42 ไร่ ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนหลังสวน ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม 5 อาคาร คือ สินธร เรสซิเดนซ์ สินธร ต้นสน สินธร ลุมพินี เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท สินธร เคมปินสกี้ โฮเทล แบงค็อก และบ้านสินธรโรงแรม 5 ดาว 3 โรง คือ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ และโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเลคชั่น และอาคารสำนักงาน 1 อาคาร คือ อาคารสินธรLEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก U.S. Green Building Council หรือ USGBC เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้ประเมินอาคารทั่วโลกในด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ เป็นต้นโดยแนวทางการพัฒนาโครงการสินธร วิลเลจ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ทั้งการเลือกใช้วัสดุอนุรักษ์พลังงาน เช่น กระจกหนา 3 ชั้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อน รังสียูวี และเสียงรบกวนจากภายนอก ช่วยให้บรรยากาศทั้งน่าอยู่และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น หรือการออกแบบพื้นที่ใช้งานแบบเปิดโล่ง ให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานในอาคาร สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งโครงการยังได้ทดสอบคุณภาพอากาศของห้องพัก รวมถึงการเติมอากาศสะอาดบริสุทธิ์จากภายนอกอาคารเข้าไปในอาคาร ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกห้องในพื้นที่โครงการสินธร วิลเลจ มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงอีกองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการสินธร วิลเลจ สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอสังหาฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ พื้นที่กว่า 65% ของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการได้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 300 ต้น บางต้นมีอายุกว่า 100 ปี เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการได้รับคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งการทำอาคารเขียวของโครงการ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้มากถึง 5,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 215,000 ต้น เสมือนโครงการได้ส่งมอบสวนลุมพินีกลับสู่สังคมกว่า 7.5 สวนนายอภิชัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน นอกจากด้านการพัฒนาโครงการแล้ว ยังมีมิติของชุมชน โดยพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่ใส่ใจเรื่องเดียวกันมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ในงาน Think Future Think Green @Sindhorn Village ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28-31 มีนาคม 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ที่โครงการ “Velaa Langsuan”