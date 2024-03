QTCG เปิดจองหุ้น IPO วันแรกคึกคัก จ่อลงสนามเทรด mai 4 เม.ย.นี้

นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ QTCG เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั่วไป (Retail Investor Roadshow) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่านักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงการตอบรับของกลุ่มนักลงทุน โดยจะเห็นได้จากวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ตามกรอบระยะเวลาซื้อขายระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ที่ระดับราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1.20 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ปรากฏว่ากลุ่มนักลงทุนจำนวนมากแจ้งความประสงค์เพื่อจองซื้อหุ้น QTCG ผ่านทั้ง 3 โบรกฯ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกสำหรับหุ้นน้องใหม่ QTCGด้วยความโดดเด่นของ Business Model ที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการด้านรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical: M&E) อย่างครบวงจรระดับชั้นนำของประเทศที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 23 ปี มีทีมวิศวกรที่มีศักยภาพในการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ระดับพรีเมียม เกรดให้โครงการคุณภาพมาแล้วมากกว่า 1,000 โครงการ เช่น โครงการ Andaz Resort Pattaya โครงการอาคารหอประชุมกองทัพบก โรงแรมคาเพลลา อาคารจี แลนด์ พระราม 9 คอนโดมิเนียม Khun By Yoo อาคารพักอาศัยของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช โครงการอาคารโรงงาน ITC- 3.2 (สมุทรสาคร) เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า QTCG มีกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอาคาร กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มโรงแรมดังนั้นเชื่อว่าการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งฐานะทางการเงินให้บริษัทสู่การต่อยอดการลงทุนเพื่อรองรับการเข้าประมูลโครงการใหญ่ๆ ในอนาคต พร้อมทั้งยังสามารถต่อยอดและขยายฐานงานเดิมที่มีอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ประมาณ 1,158 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงต่อเนื่องจากโครงการเดิม เช่น โครงการ CIB International school โครงการ คอนโด ชูช์ ราชเทวี (SHUSH) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C โครงการ วัน อมตะ โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ตลาดยิ่งเจริญ โครงการ KIS International school เป็นต้น ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวในข้างต้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ให้การตอบรับในหุ้น QTCG และบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ ในวันที่ 4 เมษายนนี้ด้านนายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriter) กล่าวว่า QTCG จัดเป็นหุ้น Growth Stock ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตเนื่องจาก QTCG จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง โดยในปี 2567 นี้ กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีการขยายตัวที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2567 ส่งผลให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องเร่งเดินหน้าลงทุน ดังนั้นหากภาคการก่อสร้างคึกคักจะส่งผลดีต่อ QTCG ที่จะเข้ารับงานให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารได้อย่างมีนัยสำคัญ จากปัจจัยข้างต้นทำให้หุ้น QTCG ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนตั้งแต่วันแรก ดังนั้นมองว่าในอีก 2 วันที่เหลือของระยะเวลาการเปิดจองซื้อ (27-29 มี.ค.นี้) ยิ่งจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน