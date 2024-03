ตลท.จับมือพันธมิตรขยายผลโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเดินหน้าโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้” ล่าสุดจัดงาน “จาก Aged Society สู่ Happy Young Old” ขยายผลความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการจัดสรรเงินออมเพื่อเกษียณในวัยใกล้เกษียณและหลังเกษียณ คาดปีนี้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 10,000 คน และเข้าถึงสื่อความรู้ออนไลน์ครอบคลุม 500,000 คนทั่วประเทศ

นาฝ.ส.แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า สถานการณ์ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพัฒนาแนวทางรองรับในอนาคต กระทรวง พม. เห็นควรให้มีการเพิ่มทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเสริมทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งด้านสุขภาพ ด้านการจัดการเงิน และด้านดิจิทัล ปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นเหมาะกับสมรรถนะผู้สูงอายุ และการขยายอายุเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง พม. ในการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนเห็นความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมประชากรทุกช่วงวัยเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพในทุกมิติโดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ การออมและการวางแผนทางการเงิน กระทรวง พม. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมส่งเสริมการขยายผลองค์ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินอย่างมีคุณภาพในโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้” ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนให้ประชากรมีวินัยทางการเงินอย่างเหมาะสม เพื่อเป้าประสงค์แห่งการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของประชากรให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาวและก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับภาวะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเตรียมการรับมือความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน รวมถึงด้านการเงิน ซึ่งต้องการความรู้ความเข้าใจการบริหารเงินในบริบทและเป้าหมายที่แตกต่างจากช่วงวัยอื่น จากข้อมูลพบว่าสถานการณ์ทางการเงินของคนไทยวัยเกษียณในปัจจุบันอยู่ในภาวะเปราะบางอันเกิดจากการขาดความรู้และทักษะด้านการเงินทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มโครงการ “Happy Money, Happy Young Old ปูนนี้ (ก็) มีใช้” ตั้งแต่ปี 2566 โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรส่งเสริมความรู้และความเข้าใจการวางแผนและการจัดสรรเงินออมเพื่อเกษียณได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์การบริหารเงินของคนวัยใกล้เกษียณและเกษียณแล้ว ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่าน SET e-Learning พื้นฐานวางแผนการเงินวัยเกษียณ 6,684 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 31.05% นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “จาก Aged Society สู่ Happy Young Old” เดินหน้าขยายผลโครงการในวงกว้าง เปิดพื้นที่ให้ทุกองค์กรได้ร่วมกันผลักดันนำความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย SET e-Learning 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “วัย 50+: เตรียมชีวิตมั่งคั่ง รับวันเกษียณ” และหลักสูตร “วัย 60+: บริหารเงินหลังเกษียณสไตล์วัยเก๋า” พร้อมต่อยอดด้วยการฝึกวางแผนการเงินจริงผ่าน Workshop หลักสูตรบริหารเงินหลังเกษียณ และกิจกรรมใหม่ล่าสุด Financial Planning Clinic รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการเงิน โดยมุ่งหวังโครงการนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทางการเงินและพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขในยุคสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์งาน “จาก Aged Society สู่ Happy Young Old” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีเสวนา “เรื่องชวนคิด ออกแบบชีวิต เกษียณสุข” และ “#Young Old อย่าง Happy ได้ สไตล์คุณ” ผู้สนใจรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube “SET Thailand” สำหรับองค์กรที่สนใจส่งเสริมความรู้ด้านการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney สอบถามโทร.0-2009-9999