เริ่มแล้ว "THE GAIN" by SuperTrader X Liberator ที่สุดของโครงการหุ้น 2024

เริ่มขึ้นแล้วกับโปรเจกต์จากความร่วมมือของถือได้ว่าเป็นโครงการหุ้นที่สุดของปี 2024 รวบรวมผู้มากประสบการณ์ในวงการหุ้นกว่า 30 ท่าน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ให้ความรู้เรื่องการลงทุนแบบจริงจัง และครบเครื่องในทุกสินทรัพย์ตลอดปี 2024 นี้ เริ่มเปิดบ้านและเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้ง Onsite และ Online ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เป็นต้นไปมากกว่านั้น THE GAIN ยังเป็นเวทีสำหรับแข่งขันด้านการลงทุนเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเทรดเดอร์ และนักลงทุนของไทย โดยใช้สนามนี้เป็นพื้นที่ให้ทุกคนที่มองหาโอกาสในการนำสิ่งที่เรียนรู้มาต่อยอดพัฒนาทักษะของแต่ละคนเอง และเพื่อท้าทายกับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท!น.ส.ภาวลิน ลิมธงชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จํากัด เผยว่า "เป็นความร่วมมือที่เราตั้งใจส่งต่อคุณค่าให้สังคมนักลงทุนไทย เราตั้งใจอยากให้นักลงทุนตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ได้เพิ่มความรู้ด้านการลงทุนในมุมมองที่หลากหลาย (Gain Knowledge) ได้ต่อยอดประสบการณ์จากเหล่านักลงทุนตัวจริง ประสบการณ์จริงของวงการลงทุน (Gain Experience) ทั้งยังสนับสนุนให้นักลงทุนเองได้เข้าร่วมคอมมูนิตี สร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนด้วยกันเอง (Gain Community) ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอด 6 เดือน โดยจะมีสัมมนาการเรียนรู้มากกว่า 24 ครั้ง และจะมีช่วง 3 เดือนสำหรับการแข่งขันเพื่อท้าทายความสามารถที่เพิ่มขึ้นของแต่ละคน ซึ่งเรามั่นใจว่าสิ่งที่นักลงทุนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้กลับไปคือ 'ความรู้คู่การลงทุน' ที่จะช่วยเพิ่มทักษะ Financial Literacy ให้ตัวคุณเองในระยะยาว และการสร้างความรู้คู่สังคมดีๆ แบบนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากผู้ที่มองเห็นความสำคัญและให้คุณค่าของการสร้างความรู้อย่างเพียบพร้อมก่อนเริ่ม"นอกจากนี้ โครงการ "THE GAIN" ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ เช่น โค้ชซัน กระทรวง คุณเบิร์ท มานิตย์ใน้าแดง จรูญพันธ์ คุณท๊อป จิรายุส เสี่ยยักษ์ เสี่ยป๋อง อาจารย์ตั๊ม พิริยะ เซียนมี่ ทิวา อาจารย์แมน StockManday คุณปิง ประกิต และกูรูผู้มีชื่อเสียงด้านการลงทุนอีกมากมายรวมกว่า 30 ท่าน ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแจกเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ตรงแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ฟังจากไหนมาก่อน"สำหรับโครงการนี้แบ่งเป็นคลาสเรียนรู้ตลอด 6 เดือน หรือ 24 สัปดาห์ ที่ตั้งใจจะอำนวยความสะดวกทั้งรูปแบบ Onsite ในสถานที่ที่เตรียมไว้ให้ รวมถึงช่องทาง Online สำหรับผู้ที่ต้องการติดตาม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2567 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ที่ครอบคลุมและเคล็ดลับสำหรับการลงทุนอย่างเป็นระบบจากเหล่านักลงทุนชั้นนำของประเทศจากนั้นผู้เรียนทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างประสบการณ์การลงทุนจริงกับการแข่งขันเทรดในทุกสัปดาห์ ตลอด 12 สัปดาห์ ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2567 เพื่อค้นหา "The Top Gainer" พร้อมมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนทุกท่านที่ต้องการท้าทายทักษะของตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดให้นักลงทุนทุกท่านได้พบเพื่อนร่วมเดินทางสายลงทุนผ่านการเรียนรู้และกิจกรรม LIBFAM Community ของ Liberatorผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ THE GAIN มีเงื่อนไขง่ายๆ เพียงเปิดพอร์ตกับ Liberator เท่านั้น