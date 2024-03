APO เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 0.99 บาท เปิดจอง 25-27 มี.ค.นี้

บมจ.เอเชียนน้ำมันปาล์ม (APO) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.99 บาท รวมมูลค่าเสนอขายทั้งหมด 99 ล้านบาท ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 25-27 มี.ค.67 โดยมี บล.คิงส์ฟอร์ด เป็นผู้จัดการการจำหน่าย และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยจะเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 25.92 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.66 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 12.99 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 340 ล้านหุ้น (Fully Diluted) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้นขณะที่มูลค่าทางบัญชีของบริษัท (Price to Book Value) ณ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่า 237.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่ 0.99 บาท (หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญปัจจุบันก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งเท่ากับ 240.00 ล้านหุ้น) ในขณะที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ที่ 0.99 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 1.00 เท่าวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนราว 99 ล้านบาท เพื่อลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 50 ล้านบาทในปี 67-68 เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา แรงงาน และลดต้นทุนในการผลิต งบประมาณลงทุนทั้งหมดประมาณ 68.00 ล้านบาท และจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการในอนาคต 42.31 ล้านบาทในปี 67APO ประกอบธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบบูรณาการและยั่งยืน โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ