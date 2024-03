BKGI เทรดวันแรกพุ่งเหนือจอง 34%

แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น เทรดวันแรกพุ่งเหนือจอง 33.74% ตอกย้ำ Stock In The Future เปิดกลยุทธ์ 3 ปีข้างหน้าเติบโตก้าวกระโดด ลุยจับมือพันธมิตร รุกขยายฐานลูกค้าทั้งใน-ต่างประเทศ หนุนผลงานโตเท่าตัว

บมจ.แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น (BKGI) เทรดวันแรกพุ่งเหนือจอง 33.74% เทียบราคาไอพีโอ 1.63 บาท/หุ้น ตอกย้ำ Stock In The Future นักลงทุนเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานในฐานะหุ้น Biotechnology รายแรกของไทย เข้าจดทะเบียน SET ฟากซีอีโอ "ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล" เปิดกลยุทธ์การเติบโตช่วง 3 ปีข้างหน้า ลุยจับมือพันธมิตรรุกขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการขยายการให้บริการใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต หนุนผลงานโตเท่าตัว ภายใต้จุดแข็งพันธมิตรหลักกลุ่ม BGI เจ้าแห่งศาสตร์จีโนมิกส์การถอดรหัสพันธุกรรมระดับโลก และแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมสนับสนุนเต็มพิกัดดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI) เปิดเผยว่า หุ้นบริษัทได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET) ในหมวดบริการ/การแพทย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันแรกได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปอย่างดีเยี่ยม โดยเปิดการซื้อขายที่ 2.18 บาท เพิ่มขึ้น 0.55 บาท หรือ 33.74% เทียบราคาไอพีโอที่ 1.63 บาท/หุ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในฐานะหุ้น Biotechnology รายแรกของไทยที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ตอกย้ำความเป็น Stock In The Future หรือหุ้นแห่งอนาคต อยู่ใน Mega Trend โลกที่มีการเติบโตสูง"ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้การต้อนรับ BKGI อย่างอบอุ่น ทีมงานและผู้บริหารของบริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า บริษัทพร้อมจับมือพันธมิตรมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการขยายการให้บริการใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคต ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทโตเท่าตัว ภายใต้จุดแข็งกลุ่ม BGI เจ้าแห่งศาสตร์จีโนมิกส์การถอดรหัสพันธุกรรมระดับโลก และแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง ที่พร้อมเติบโตไปกับอุตสาหกรรมการแพทย์จีโนมิกส์ซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคต"ทั้งนี้ BKGI สามารถให้บริการตรวจและคัดกรองพันธุกรรมได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนถึงวัยชรา รวมถึงการตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ NIFTY, VISTA, NOVA, BGI-XOME, COLOTECT, SENTIS และ DNALL ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าและผู้ใช้บริการนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป (IPO) ของ BKGI กล่าวว่า การเข้าเทรดในวันแรกได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้จากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อโอกาสในการเติบโตของรายได้และกำไร ทำให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งในระยะยาว"เชื่อว่า BKGI จะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนในอนาคต เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตสูง เห็นได้จากการเติบโตของรายได้ในการให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของ BKGI ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก ในช่วงปี 2563-2566 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 23.40% ต่อปี และภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีฐานทุนที่พร้อมสนับสนุนให้มีศักยภาพผลักดันการเติบโตได้มากขึ้น" นายสมภพกล่าวในที่สุดทั้งนี้ BKGI ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งจีนและไทยสมัครใจ Lockup หุ้นส่วนที่ไม่ติดไซเรนพีเรียดตามเกณฑ์ SET ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปีอนึ่ง BKGI ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ โดยนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่ได้รับการถ่ายทอดจากกลุ่ม BGI ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการถอดรหัสพันธุกรรมของโลก มาใช้ในการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ของ BKGI เพื่อให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคตโดยลักษณะการประกอบธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจการให้บริการตรวจคัดกรองและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 2) การตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ เช่น การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคโควิด-19 และการตรวจภูมิคุ้มกัน 3) การตรวจคัดกรองอื่นๆ ได้แก่ การตรวจคัดกรองกลุ่มยีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง และการตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ และ 4) การให้บริการงานด้านเทคโนโลยี2.ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Products) เช่น ชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจน้ำยาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 และชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบครบวงจร เป็นต้น รวมทั้งในอนาคตจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ลูกค้าที่ใช้บริการถอดรหัสทางพันธุกรรมเฉพาะบุคคลอย่างละเอียด ตามคำแนะนำของแพทย์