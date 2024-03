I2 ตั้ง 2 บริษัทย่อยรับงานโซลูชัน ESG-AI สร้าง New S-Curve มั่นใจรายได้แตะ 1.5 พันล้านบาท

นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้ง 2 บริษัทย่อยขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วย บริษัท กรีนโนเปีย จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และจัดจำหน่ายโซลูชันด้าน ESG ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่สนใจเรื่อง ESG หรือได้รับผลกระทบจากนโยบาย Net Zero และบริษัท อินไซท์ เอไอ จำกัด เพื่อจำหน่าย พัฒนาและติดตั้งโซลูชัน ด้าน IT และ AI ให้บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นทางด้าน Digital Transformation และ Industry 4.0“การตั้ง 2 บริษัทย่อยเพื่อขยายฐานลูกค้าด้านโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ ESG และโซลูชัน ด้าน IT และ AI มั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต สอดรับ Mega Trend โลก สร้าง New S-Curve ให้ธุรกิจ”สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้แตะ 1,500 ล้านบาท เติบโต 20% นิวไฮต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจด้านประหยัดพลังงาน (Energy) โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ บริษัทมีแผนร่วมประมูลงานใหม่มูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท สนับสนุนผลการดำเนินงานในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้าเติบโตก้าวกระโดด"แผนการดำเนินงานในปี 2567 เรายังคงดำเนินงานตาม Solution ของบริษัท โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG การใช้พลังงานหมุนเวียน การประหยัดพลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการสรรหาลูกค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีแผนลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG และด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องเมกะเทรนด์" นายอธิพร กล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I2 กล่าวอีกว่า แนวโน้มธุรกิจไอทีและเทคโนโลยีในปี 2567 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากการสนับสนุนของภาครัฐ และการขยายการลงทุนของภาคเอกชน ถือเป็นโอกาสของธุรกิจคลาวด์ ธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และ AI ซึ่งปัจจุบันบริษัทเอกชน และภาครัฐหันมาใช้ข้อมูล AI เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ และลูกค้ามากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสของบริษัทในการเข้ารุกธุรกิจ และมีโอกาสการได้รับงานมากขึ้นจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านไอทีมาเป็นเวลายาวนานอนึ่ง ผลการดำเนินงานในปี 2566 ของบริษัทมีรายได้รวม 1,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 484 ล้านบาท หรือ 52% เทียบปีที่ผ่านมามีรายได้รวม 943 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือ 90% เทียบปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 45 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทได้รับงานโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) โครงการดังกล่าวมีมูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท และทยอยรับรู้รายได้ 3 ปี ส่งผลให้รายได้และกำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) เป็นเงินสดในอัตรา 0.068 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567