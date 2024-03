AWC พร้อมให้บริการแอป'Pikul' (พิกุล) สุดยอดบริการ '6ฟีเจอร์' พร้อมขยายฟังก์ชั่นรับนทท.ทั่วโลกปลายปี67

"แอสเสท เวิรด์ฯ"ผู้นำอสังหาฯที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ครบวงจร พร้อมแล้วกับการนำเสนอ "Pikul"ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด นำร่อง'6 Pikul'เด็ด ทั้ง อี-วอลเล็ท แพ็คเกจสุดพิเศษ โปรแกรมสะสมคะแนน ฟีเจอร์ส่งของขวัญ เทคโนโลยี AR เพื่อเสริมประสบการณ์ในโรงแรมต่าง ๆ และบริการเชื่อมต่อ Wifi ความเร็วสูงโครงการในเครือทั้งหมด มอบประสบการณ์และความสุขใหักับลูกค้า วางเป้าขยายฟังก์ชั่นรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกปลายปี 67เป็นฐานไปสู่ก้าวไปถึงการเป็น'ซูปเปอร์แอป'

โดยเฟสแรก เริ่มจากบริการห้องพัก ห้องอาหาร สปาและเวลเนส หลากหลายโรงแรมในเครือที่ AWC เป็นเจ้าของโครงการกว่า 22 แห่ง และห้องอาหารชั้นนำในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทยอีกกว่า 80 แห่ง รวมถึงโครงการโรงแรม ห้องอาหาร และบริการด้านไลฟ์สไตล์สุดพิเศษจากเหล่าพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในเฟสแรก แอป‘Pikul’ ได้นำเสนอฟีเจอร์ ‘6 Pikul’ อันเป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วย

AWC Stay to Sustain บนแอปพลิเคชัน ‘Pikul’

ในอนาคต 'Pikul'ยังจะก้าวไปสู่การเป้าหมายการเป็น 'ซูปเปอร์ แอป'ได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า การเปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ ในครั้งนี้ เป็นความมุ่งมั่นของ AWC ที่ตั้งใจผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุขรวมไลฟ์สไตล์หลากหลายทั่วประเทศ ภายใต้โมเดล ‘FAMILY IN THAILAND FOR ALL’ หรือครอบครัวในประเทศไทยของทุกคน ด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ของสินค้าและบริการด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวของประเทศไทย สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ตอบโจทย์ประสบการณ์ omni-experience ไลฟ์สไตล์แห่งความสุขให้กับคนไทยและนักเดินทางจากทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชัน ‘Pikul’"เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโซลูชันการชําระเงินดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ ทาง AWC ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชําระเงินระดับโลก ในการนําเสนอฟีเจอร์การชําระเงินที่เชื่อมโยงประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงโปรแกรมสะสมคะแนน Pikul Point (พิกุลพอยท์) และ Pikul My Wallet (พิกุลมายวอลเล็ท) ที่ช่วยยกระดับโปรแกรมสมาชิกของ AWC Infinite Lifestyle (AWI) ขึ้นไปอีกขั้น ด้วยโซลูชันการชําระเงินที่สะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีตัวเลือกในการชําระเงินที่หลากหลาย ทั้งผ่านบัตรเครดิตและบริการ PromptPay เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น“ นางวัลลภารับคะแนนสะสม Pikul Points เป็นรางวัลสําหรับทุกการใช้จ่ายผ่าน Pikul My Wallet ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินดิจิตอลได้ตามต้องการ พร้อมความสามารถในการบันทึกช่องทางการชำระเงิน รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากระดับสถานะสมาชิกเข้าถึงสิทธิพิเศษของแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากกลุ่มโรงแรมในเครือ AWC กว่า 22 แห่ง และห้องอาหารชั้นนำในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอด้านไลฟ์สไตล์สุดพิเศษด้านการบริการ สายการบิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำที่จะมาร่วมเป็นพันธมิตรในอนาคตยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยโปรแกรมสมาชิก AWC Infinite Lifestyle (AWI) โดยรับคะแนน Pikul Points ที่มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้วยสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะสมาชิก ได้แก่ สมาชิกระดับ Infinite, Inspire, Signature และ Elite พร้อมสิทธิพิเศษในการแลกคะแนน Pikul Points เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษจากทางแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ ที่จะมีการจัดขึ้นในอนาคตด้วยฟีเจอร์พิเศษสำหรับการมอบของขวัญแห่งความสุขในโอกาสพิเศษให้แก่คนที่คุณรัก ผ่านการซื้อแพ็คเกจ และส่งต่อประสบการณ์สุดพิเศษจากแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ ให้เป็นของขวัญที่ผู้รับจะประทับใจได้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสประสบการณ์ Augmented Reality (AR) เสมือนจริงอันน่าประทับใจจากศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงานในเครือ AWC โดยเริ่มต้นสัมผัสประสบการณ์ AR สุดพิเศษได้ที่โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล ที่สร้างประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนามีชีวิตในโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทยรับสิทธิในการใช้บริการ Super WiFi ความเร็วสูงระดับพรีเมียมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ ภายในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานในเครือ AWC รวมกว่า 10 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ รวมถึงเตรียมขยายขอบเขตการให้บริการไปยังกลุ่มโรงแรมและโครงการในเครืออื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ใช้งานทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน"ในระยะแรก AWC จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้บริการภายในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ใช้บริการจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ จากฟีเจอร์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ จากกลุ่มโรงแรมและห้องอาหารในเครือของ AWC และภายในปลายปี 2567 แอปพลิเคชัน ‘Pikul’ มีแผนที่เพิ่มสินค้าไลฟ์สไตล์จากพันธมิตร และฟีเจอร์ต่างๆ ในแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ อาทิ Pikul Global Wallet กระเป๋าเงินดิจิตอลสำหรับชาวต่างชาติ การโอนคะแนน Pikul Points บริการการจองห้องอาหาร การเล่นเกมส์ การนำเสนอสินค้าและบริการแบบ Personalized เฉพาะบุคคล รวมถึงฟีเจอร์การสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อร่วมนำเสนอบริการด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทย อาทิ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สายการบิน ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจและความสะดวกสบายในการเชื่อมต่ออันเหนือชั้น AWC เชื่อมั่นในการร่วมรวมพลัง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุขของไทย และร่วมสร้างเมืองไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์แห่งความสุขที่ยั่งยืนระดับโลก" นางวัลลภา กล่าวเสริมและว่าร่วมฉลองการเปิดตัวแอปพลิเคชัน 'Pikul' อย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์และการพักผ่อนในยุคดิจิทัลด้วยโปรโมชั่นเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโรงแรมและห้องอาหารชั้นนำในเครือ AWC ด้วย 'AWC Prestige' (คูปองดิจิทัลมูลค่าพิเศษ) ที่เหมาะจะมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก ในราคาสุดคุ้มผ่านการชำระเงินผ่าน Pikul My Wallet ด้วยมูลค่า 3,300 บาท* ชำระเพียง 3,000 บาท และมูลค่า 6,900 บาท ชำระเพียง 6,000 บาท* เฉพาะการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน 'Pikul' ระหว่างวันนี้ – 30 เมษายน 2567 เท่านั้น และสามารถนำไปใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 67