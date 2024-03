MASTER ตั้งเป้าปี 67 รายได้โตทะลุ 20% รับเทรนด์ศัลยกรรมความงามคึก

น.ส.ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอันดับต้นของประเทศไทยและเอเชีย กล่าวว่า ปัจจุบัน ภาพรวมบริษัทมี Ecosystem ที่แข็งแกร่งขึ้น สนับสนุนการเติบโตของรายได้และกำไร หลังประกาศผลงานทำ All Time High ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน MASTER มีพาร์ตเนอร์ในกลุ่มบริษัทรวม 15 ราย สนับสนุนโอกาสในการผนึกกำลังสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งในด้านทีมแพทย์พาร์ตเนอร์ในกลุ่มบริษัท มีจำนวนรวม 138 ท่านจากในช่วงต้นปี 2566 มีจำนวนแพทย์ MASTER 42 ท่าน จำนวนห้องผ่าตัดรวมในกลุ่ม 45 ห้อง (โดยเป็นห้องผ่าตัดของ MASTER 17 ห้อง) ปัจจุบัน U-Rate อยู่ในช่วง 60-65% จากการเปิดใช้งานที่ระยะเวลา 12-14 ชั่วโมง พร้อมส่งสัญญาณแนวโน้มไตรมาส 1/2567 เติบโตต่อเนื่องโดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2567) มีรายได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พร้อมกับการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีอัตราการเติบโตของ MASTER ตามเป้าหมายที่เคยให้ไว้ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักการขยายโอกาสทางธุรกิจของ MASTER แบบ M&P เน้นการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic โดยตั้งเป้าการรับรู้กำไรในแต่ละดีล (Inorganic) พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การเงิน และการบัญชี โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นการเติบโตแบบมีนัยสำคัญในช่วงสิ้นไตรมาส 2/2567อย่างไรก็ดี MASTER ยังคงมุ่งมั่นศึกษาพาร์ตเนอร์รายใหม่เพื่อเข้ามาสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคต ด้วย Position ทางธุรกิจ คือ Specialty Hospital เป็น Hub ด้านความงามของประเทศไทย และมีจุดแข็งมาจากการมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาแบบ Full Time นอกจากนี้ มีการทำ MOU แลกเปลี่ยนสื่อสารร่วมกับทางคุณหมอเกาหลีต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตเทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆ และตอบโจทย์ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำด้านศัลยกรรมและความงาม รวมทั้ง สนับสนุนผลกำไรในระยะยาว ในด้านการตลาด บริษัทมุ่งเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการบริหารภายในที่ดี รวมทั้ง Business Support จากการร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเริ่มเห็นการโฆษณาผ่าน Bill Board ของบริษัทจำนวนลดลง เพราะตอนนี้ MASTER มีการรับรู้ Awareness ครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว แต่สิ่งที่จะเหนือไปอีก คือ ความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ในการทำป้ายขนาดใหญ่ในพื้นที่แลนด์มาร์กสำคัญ ควบคู่การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ร่วมกับ Kin Corporation และ Twinkle Star สำหรับเป้าหมายในปี 2567 MASTER วางแผนเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปีก่อนรวมทั้งประเมินการลงทุนอย่างคุ้มค่า การวางระบบการจัดการเพื่อให้เป็น High Performance Organization แบบ MASTER ครอบคลุมทั้งในด้าน Cross Synergy - Cross Selling - Cross Border เช่น การจับมือระหว่างกรวิน คลินิก และรณภีร์ คลินิก นับเป็นการวางยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่ผู้นำอันดับ 1 ในตลาดศัลยกรรมจมูกไทย ทำให้ MASTER มีอาวุธครบมือในการทำศัลยกรรมจมูก รวมถึงดีลรุกธุรกิจจิตเวชร่วมกับ Me Center Clinic เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิต และช่วยสนับสนุนในการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งดีลในการซื้อ Aurora Clinic คลินิคความงามที่เกาะสมุย และ จ.สุราษฎร์ธานี โฟกัสสถานที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สนับสนุนฐานลูกค้าต่างชาติใช้บริการค่อนข้างเยอะ และมีแผนขยายต่อเนื่องอย่างไรก็ดี ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านศัลยกรรมและความงามในประเทศไทยมีการเติบโตเป็นเทรนด์ขาขึ้น จาก 60,000 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 64,000 ล้านบาทในปี 2566 โดย MASTER ให้บริการครอบคลุมหัตถการยอดนิยม และลูกค้าในกลุ่ม Gen Y ซึ่งเป็นลูกค้าหลักในกลุ่มศัลยกรรม เนื่องจาก ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถหาข้อมูลผ่าน Social Media และช่องทางต่างๆ ส่งผลให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางมากขึ้น นอกจากนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของลูกค้าต่างชาติ โดย MASTER มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นแตะระดับ 26% ในปีที่ผ่านมา และคาดปีนี้จะขึ้นไปแตะระดับ 30% โดยเฉพาะกลุ่มอินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า จีน และลาว เป็นต้นบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถทำผลงาน All Time High ทั้งรายได้ กำไรสุทธิ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,916.76 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 30% และมีกำไร 416.30 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 38% โดยเป็นการเติบโตในทุกๆ หัตถการ เนื่องจากมีการเพิ่มการใช้ห้องผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีมากขึ้น เพิ่มทั้ง Profitability and Cost Efficiency สนับสนุนอัตรากำไรขั้นต้น 63.57% อัตรากำไรสุทธิ 29.56%ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น มีอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.1428571428571 หุ้นปันผล พร้อมเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01428571428571 บาท ซึ่งกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ทั้งนี้ กำหนดวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD คือ วันที่ 19 มีนาคม 2567) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567