9 หุ้น SET50 พื้นฐานแกร่งทั่วแผ่น กำไรสุทธิ-รายได้ รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี

กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง (YoY) ปี66 คือ +42.07% ,ปี 65 คือ +10.56% ,ปี 64 คือ +54.28% ,รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี66 (YoY) คือ +30.14%,ปี 65 คือ +17.91% ,ปี 64 คือ +4.80% ,ผลตอบแทนราคาYTDปี 67 คือ -11.82%, ย้อนหลัง 5 วัน คือ -2.82%,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด138.00 บาท, ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 175.00 / 138.00 บาท , ค่าP/E 6.33 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 5.07%,ปันผลปี 66 คือ2.88%,ปี 65 คือ 2.36%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 263,420.32 ล้านบาทบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) มองว่าหุ้น BBL ยังเป็นหุ้นที่ปลอดภัย และมั่นคงสำหรับการลงทุนระยะยาว เพราะสำรองหนี้เสียส่วนเกินจำนวนมาก จะทำให้ธนาคารรองรับแรงกดดันจากปัจจัยลบได้โดยไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเติบโตของกำไรกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง(YoY) ปี 66 คือ +14.03%,ปี65 คือ +58.85% ,ปี 64 คือ +10.01%,รายได้รวมเปลี่ยนแปลง (YoY) ปี 66 คือ +9.96% ,ปี 65 คือ +22.78% ,ปี 64 คือ +9.68%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ +4.50%, ย้อนหลัง 5 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 29.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 30.75 / 25.00 บาท , ค่า P/E 32.06 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 2.41% ,ปันผลปี66 คือ 2.16%,ปี 65 คือ 1.55%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 460,868.05 ล้านบาทบล.ฟินันเซีย ระบุว่า คาด BDMS โมเมนตัมการเติบโตของกำไร ไตรมาส 1/67 จะดีต่อเนื่องและคาดว่ารายได้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่งผลให้แนวโน้มรายได้เติบโต 10-20% ในปี 2567 หนุนจากรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยรายได้น่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 10% ในช่วงปี 2567-2569กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง(YoY) ปี 66 คือ +41.88%,ปี 65 คือ +306.21% ,ปี 64 คือ +0.96% ,รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี (YoY) 66 คือ +22.59% ,ปี 65 คือ +65.34%,ปี 64 คือ +0.84% ,ผลตอบแทนราคาYTDปี 67 คือ +2.25%, ย้อนหลัง 5 วัน คือ -1.30%,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 227.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 272.00 / 206.00 บาท , ค่า P/E 25.78 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 1.98% ,ปันผลปี 66 คือ 1.58%,ปี 65 คือ 1.51%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 180,445.92 ล้านบาทโบรคฯคาดกำไร Q1/67 โต 6-7% YoY แต่ลดลง QoQ จากผลกระทบคนไข้ตะวันออกกลางหายไปช่วงรอมฏอน 10 มี.ค.-9 เม.ย. 67 แต่ยังรับผลบวกจากการปรับขึ้นราคาต้นปี 67 ที่ 4% และ 1 ก.ค. 66 ที่ 2% กำไรยังเติบโตต่อเนื่องได้ ตามการฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติ ช่วยหนุนกำไรปี 67-68 โตเฉลี่ยปีละ 8%กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง(YoY) ปี 66 คือ +11.73% ,ปี 65 คือ +11,985.25% ,ปี 64 คือ +28.32%,รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี (YoY) 66 คือ +5.27% ,ปี 65 คือ +20.75%,ปี 64 คือ +0.69% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67คือ -11.59%, ย้อนหลัง 5 วัน ไม่เปลี่ยนแปลง,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 36.25 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 47.00 / 32.00 บาท , ค่าP/E 27.27 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี67 คือ 1.52% ,ปันผลปี 66 คือ 1.17%,ปี 65 คือ 0.65%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 218,623.75 ล้านบาทโบรคฯคาดกำไร Q1/67 เติบโต YoY จาก SSSG 2 เดือนแรกของ Q1/67 เติบโต YoY ทุกประเทศทั้งไทย เวียดนาม และอิตาลี ที่ฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว ส่วนผู้บริหารระบุ ปี 67 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายและรายได้รวมเพิ่มขึ้น 9-11% ใช้งบลงทุน 2.2-2.4 หมื่นลบ. ทั้งในไทยและเวียดนาม โดยมีเป้าขยายไทวัสดุ 9 สาขา, GO! Wholesale 7 สาขา, GO Mall/go hypermarket ในเวียดนาม 3 สาขา และ mini go ในเวียดนาม 9 สาขากำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง (YoY) ปี 66 คือ +0.02% ,ปี 65 คือ +24.66% ,ปี 64 คือ +17.21%, รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี (YoY) 66 คือ +14.71% ,ปี 65 คือ +33.99% ,ปี 64 คือ +19.53% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -19.77%, ย้อนหลัง 5 วันไม่เปลี่ยนแปลง,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 35.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52สัปดาห์คือ 79.50 / 33.50 บาท , ค่าP/E 17.33 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี 67 คือ 0.85% ,ปันผลปี 66 คือ 0.68%,ปี 65 คือ 0.31%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 132,415.00 ล้านบาทผู้บริหารเผยแผนการดำเนินงานในปี 67 ตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 5-10% ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีผลการดำเนินจากธุรกิจหลายด้าน อาทิ โครงการ “MINE Locomotive” หรือ หัวรถจักรไฟฟ้า ขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งขยายตลาดรถไฟฟ้า EV เชิงพาณิชย์และคาดการณ์จะมีรถยนตร์ไฟฟ้าเข้าจดทะเบียนเพิ่มขึ้น ประมาณ 80,000 คันกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง (YoY) ปี 66 คือ +30.13% ,ปี 65 คือ +48.85% ,ปี 64 คือ +79.12% ,รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี(YoY) 66 คือ +23.01%, ปี 65 คือ +90.21% ,ปี 64 คือ +49.78% ,ผลตอบแทนราคาYTD ปี 67คือ +2.25%, ย้อนหลัง 5 วันคือ +1.68%,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 45.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 54.75 / 41.50 บาท , ค่าP/E 35.93 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 1.93% ,ปันผลปี66 คือ1.35%,ปี 65 คือ 0.80%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 533,858.32 ล้านบาทบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ระบุ GULFเป็น1 ใน3หุ้นโรงไฟฟ้าที่โดดเด่นมากที่สุดในบรรดาบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่จะได้รับอานิสงส์จากการเปิดตัวแผนพัฒนากำลังไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งคาดจะมีการจัดสรรพลังงานหมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ากำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง (YoY) ปี 66 คือ +3.61% ,ปี 65 คือ +14.27% ,ปี 64 คือ +5.54% ,รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี (YoY) 66 คือ +4.95% ,ปี 65 คือ +8.55%,ปี 64 คือ +3.50% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67 คือ -5.13%, ย้อนหลัง 5 วัน คือ -0.89%,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 11.10 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 14.70 / 10.30 บาท , ค่าP/E 22.66 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 3.60% ,ปันผลปี 66 คือ 3.25%, ปี 65 คือ 2.06%, มาร์เก็ตแคปล่าสุด 145,978.30 ล้านบาทHMPRO ประกาศแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี ขยายสาขาทั่วประเทศให้ถึง 170 สาขา เพิ่มพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าตั้งเป้าใหญ่สุดในเอเชีย รองรับการขยายธุรกิจ พร้อมพัฒนาช่องทางออนไลน์ขยายฐานลูกค้ามากขึ้นกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง (YoY) ปี 66 คือ +3.05% ,ปี 65 คือ +20.42% ,ปี 64 คือ +10.24% ,รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี (YoY) 66 คือ +9.11% ,ปี 65 คือ +8.06% ,ปี 64 คือ +13.50% ,ผลตอบแทนราคาYTDปี67คือ +2.87%, ย้อนหลัง 5 วันคือ +1.13%,ราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 44.75บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 57.00 / 40.50 บาท , ค่า P/E 15.82 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทนYTDปี 67 คือ 2.84% ,ปันผลปี 66 คือ2.64%,ปี 65 คือ 1.69%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 115,380.45 ล้านบาทปี 267 ผู้บริหาร KTC ตั้งเป้าทั้งธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงิน เพื่อผลักดันผลประกอบการให้สามารถเติบโตได้จากปีก่อน และขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตได้อย่างน้อย 10% พร้อมคุมคุณภาพสินเชื่อให้มีหนี้เสีย (NPL) ในระดับต่ำกว่า 2.2%กำไรสุทธิเปลี่ยนแปลง (YoY) ปี 66 คือ +9.39% ,ปี 65 คือ +56.21%,ปี 64 คือ +2.63% ,รายได้รวมเปลี่ยนแปลงปี (YoY) 66 คือ +3.58% ,ปี 65 คือ +28.73%,ปี 64 คือ +41.97% ,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 67คือ -9.43%, ย้อนหลัง 5 วัน ,ไม่เปลี่ยนแปลงราคา 15 มี.ค. 67 ปิด 4.80 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 5.55 / 3.98บาท , ค่าP/E 16.21 เท่า,อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 67 คือ 3.83% ,ปันผลปี ปี 66 คือ 3.15%,ปี 65 คือ 2.46%,มาร์เก็ตแคปล่าสุด 71,744.81 ล้านบาทปี 67 ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายที่ดินรวมในปี 2567 ไว้ที่ 2,275 ไร่ ในส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ ตั้งเป้าหมายส่งมอบโครงการใหม่ทั้ง Built-to-Suit โรงงาน/คลังสินค้าเพิ่มขึ้น 200,000 ตร.ม. และมุ่งหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง