SA ตั้งเป้ารายได้ปี 67 โตก้าวกระโดด แตะ 7 พันล้าน

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต’ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์รายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 90% มาจากโครงการ Landmark At MRTA Station และโครงการหมู่บ้าน 4 โครงการ และส่วนของธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 10% มาจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ ธุรกิจเกี่ยวกับ Spa & Wellness ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการพักอาศัย เป็นต้น"แม้ว่าแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ปีนี้มีความท้าทายอย่างมาก ด้วยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หรืออัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางแผนการเตรียมความพร้อมรับมือในหลายๆ กรณี และมีการกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจการให้บริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ อีกทั้งจากการวางรากฐานในปีก่อน ทำให้ปีนี้มียอดรอโอนโครงการ Landmark At MRTA Station ประมาณ 4,000 ล้านบาท เป็นเหตุสนับสนุนให้คาดว่าจะสามารถสร้างผลงานเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีนี้"ทั้งนี้ ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 7 โครงการแบ่งเป็น ประเภทแนวสูง 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.Landmark At Grand Station และ 2.Landmark At Kaset TSH Station ประเภทแนวราบ 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.Monsane Exclusive Villa Ratchapruek-Pinklao 2.Siamese Holm Phahol-Vibhavadi 3.Siamese Blossom Phahol-Vibhavadi 4.Monsane' Ratchapruek-Chaeng Watthana และ 5.Island Collection Phuket (JV) มียอดขายรอโอนรวม (Backlog) มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2569สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมเปิดให้บริการแล้วจำนวน 5 โรงแรม มียอดผู้เข้าใช้บริการกระจายตัวค่อนข้างดีจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกลุ่มเอเชีย โดยเฉพาะ จีน เกาหลีใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวยุโรป และรัสเซียด้วย และที่เกินความคาดหมายคือลูกค้าจากอินเดียที่มีการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้