หยวนต้ารุกสื่อสารสะดวกปลอดภัย ใช้ LINE Official Notification สร้างความมั่นใจ แก้เกมภัยมิจฉาชีพ

ในโลกยุคใหม่ที่การสื่อสารติดต่อถึงกันโดยง่าย กลายเป็นภัยร้ายที่ทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างง่ายดายเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเงิน การลงทุน หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่จำเป็นต้องมีการส่งข้อความยืนยันสถานะหรือแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้ง มิจฉาชีพจึงเลือกปลอมแปลงข้อความ SMS แจ้งเตือนของธุรกิจเหล่านี้ เพื่อหลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิด นำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากได้ ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ SMS ของบริษัทและองค์กรต่างๆ เริ่มถูกเพิกเฉย ลูกค้าไม่เปิดอ่านข้อความ ทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ สร้างปัญหากับทั้งธุรกิจและผู้รับบริการหลายบริษัทได้พยายามหาทางออกในการบริการลูกค้าที่ปลอดจากภัยมิจฉาชีพ โดยหนึ่งในนั้นคือหนึ่งในผู้นำแห่งวงการโบรกเกอร์ในไทย ที่ริเริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก LINE มาใช้แก้ไขปัญหาและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้า โดยได้นำหรือโซลูชั่นส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account (LINE OA) มาช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้า ในการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยตัดความกังวลเรื่องข้อความหลอกลวงจากมิจฉาชีพได้ อีกทั้งยังตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าคนไทย ที่ชอบความง่าย สะดวก เพราะอยู่บน LINE แพลตฟอร์มที่คนไทยคุ้นเคย ถือเป็นการก้าวข้ามความท้าทายในการสื่อสารถึงลูกค้ายุคใหม่ได้เป็นอย่างดีหรือคือ ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ส่งจากระบบของ LINE ไปสู่ลูกค้า ผ่านฐานข้อมูลที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท โดยจะแสดงผลผ่าน LINE Official Account ของบริษัทนั้นๆ แทนที่การส่งข้อมูลส่วนตัวลูกค้าผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยตรงด้วยช่องทาง SMS โดยสามารถแสดงข้อความได้ยาวกว่าหรือมากกว่าการส่งแบบ SMS และยังมีรูปแบบเฉพาะของการส่งมากถึงกว่า 20 รูปแบบ ทำให้สามารถแยกประเภทข้อความการแจ้งเตือนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น แจ้งกำหนดชำระบิล แจ้งเตือนการร่วมกิจกรรม ยืนยันขั้นตอนธุรกรรม ยืนยันการจอง ซื้อสินค้า หรือการจัดส่งสินค้า เป็นต้นธุรกิจที่ใช้ LON จะต้องมีฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า โดยที่ลูกค้าเหล่านั้นจะเป็นเพื่อนผู้ติดตาม หรือไม่ได้เป็นเพื่อนผู้ติดตาม LINE Official Account ของธุรกิจก็ได้ ขอเพียงเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมูลจะต้องเป็นเบอร์โทรที่มีการลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE ของผู้รับข้อความ ข้อความที่บริษัทกำหนดไว้ จึงจะถูกส่งผ่าน LINE Official Account ของธุรกิจนั้นไปถึงลูกค้าได้สำเร็จหยวนต้า เริ่มนำ LON มาใช้ตั้งแต่ปีที่ 2566 ที่ผ่านมา โดยได้ใช้ LON ในการซึ่งถือว่าเป็นธุรกรรมพื้นฐานที่ลูกค้าส่วนมากใช้เป็นประจำ การที่หยวนต้าใช้ LON ในการสื่อสารกับลูกค้า ไม่เพียงทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแจ้งเตือนสำคัญได้ แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ลูกค้าได้รับ ส่งผลให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการฝากเงินเข้าระบบสูงมากขึ้นตามไปด้วยด้วยตัวเลขผู้ใช้งาน LINE ในไทยที่สูงมาก ในอัตรากว่า 90% ของผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่ใช้ LINE ในชีวิตประจำวัน จำนวนข้อความแจ้งเตือนทั้งหมดที่หยวนต้าส่งออกมาด้วย LON มีตัวเลขสูงถึง 91.04% ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของผู้ใช้งาน LINE ในประเทศไทย และมีนัยสำคัญเพียงพอพิสูจน์ได้ว่าสามารถทดแทนรูปแบบการส่งข้อความผ่าน SMS ได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่หยวนต้าใช้ LON ในการส่งข้อความแจ้งเตือนถึงลูกค้าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความ SMS แบบเดิมนอกจากนี้ ด้วยความที่หยวนต้าเป็นธุรกิจตัวกลางในซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง การสร้างประสบการณ์การรับรู้ข้อมูลสำคัญจากบริษัทได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยแจ้งเตือนสถานะธุรกรรมให้ลูกค้าอยู่เสมอ ด้วยอัตราการส่งข้อความ LON สำเร็จสูงถึง 47.29% โดยวัดจากจำนวนข้อความที่ผู้รับได้รับจริง ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการทำธุรกรรมซื้อขายกับหยวนต้าได้อย่างต่อเนื่อง มีผลโดยตรงต่อยอดขายรายได้ของบริษัท และในมุมมองของการสร้างแบรนด์ หยวนต้ายังได้รับการยอมรับและชื่นชมจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกของของไทย ที่พัฒนาการสื่อสารให้เข้ากับยุคสมัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้านอกจากธุรกิจโบรกเกอร์ ที่มี หยวนต้า เป็นผู้นำในการบุกเบิกพัฒนาการสื่อสาร แจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้กับลูกค้าผู้ใช้งานผ่าน LON แล้ว กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ยังสามารถใช้ LON เป็นโซลูชั่นแก้ไขปัญหา สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างหลากหลายเช่นกัน โดยต้องแน่ใจว่า บัญชี LINE OA ของธุรกิจคุณเป็นบัญชีรับรอง (Verified Account) โล่สีน้ำเงิน หรือบัญชีพรีเมี่ยม โล่สีเขียวเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งาน LON ได้ สำหรับธุรกิจที่สนใจใช้งาน LON สามารถติดต่อเอเจนซี่ที่ดูแลแบรนด์ของท่านได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสามารถเลือกติดต่อเอเจนซี่พันธมิตรของ LINE ได้ที่ https://lineforbusiness.com/th/partner ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LON ได้ที่ https://lineforbusiness.com/th/service/line-official-notifications