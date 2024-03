IHL ลุยสร้าง S-Curveใหม่ ธุรกิจฟอกหนังรองเท้า อัพฐานมาร์จิ้น

อินเตอร์ไฮด์ เผยกลยุทธ์ปี 2567 เริ่มเปิดฉากธุรกิจฟอกหนังรองเท้า อัพฐานกำไร และขยายฐานลูกค้าสู่ระดับโกลบอล ภายหลังความสำเร็จปิดดีลโอนธุรกิจหนังรองเท้าจาก WOLVERINE มองมีโอกาสเติบโตก้าวกระโดด เสริมแกร่งธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์คาดฟื้นตัวต่อเนื่องปีนี้ และกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจใหม่ มั่นใจ เปลี่ยนโฉม IHL สู่ผู้นำธุรกิจหนังอย่างครบวงจรที่กำลังสร้างฐานธุรกิจไฮมาร์จิ้นเข้ามาเติมพอร์ตมากขึ้น พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี 67 โต 15%

















นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL เปิดเผยถึง การเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2567 คาดจะสร้างการเติบโตแบบ S-Curve ด้วยสีสันจากธุรกิจฟอกหนังรองเท้าจะเข้ามาสนับสนุนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ หลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ พร้อมทั้งการโอนหน่วยธุรกิจหนังรองเท้าของ WOLVERINE WORLD WIDE, INC. ผู้ผลิตรองเท้าแบรนด์ดังรายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งในธุรกิจ ทั้งการผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับรองเท้าให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้มากขึ้น โดยธุรกรรมนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วภายในเดือนมกราคม 2567 ปัจจุบันเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจฟอกหนังรองเท้าเข้ามา และคาดปีนี้จะสามารถสร้างรายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าปี 2567 คาดรายได้จะเติบโตอยู่ที่ 15% อีกทั้งในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เห็นทิศทางของยอดขายที่ดี ทำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าจะสามารถเดินเกมกลยุทธ์ได้ตามที่วางไว้นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า IHL มุ่งขยายโอกาสทางธุรกิจ และกระจายความเสี่ยง จากธุรกิจหลักในการฟอกหนังและตัดเย็บหนังป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ด้วยการตอบสนองความต้องการอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ วิศวกรรม การผลิต และการตัดเย็บ พร้อมต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์ฟอกหนังรองเท้าบุกตลาดทั่วโลก ที่ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้ง สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดหนังรองเท้าบุกตลาดโกลบอลได้มากยิ่งขึ้น โดยออเดอร์ในมือที่รอรับรู้รายได้ในไตรมาส 1/2567 จากธุรกิจใหม่ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้ IHL เป็นพันธมิตรหลักที่ได้รับคำสั่งซื้อหนังเพื่อผลิตรองเท้าให้แก่ WOLVERINEโดย WOLVERINE WORLD WIDE เป็นเจ้าของรองเท้าแบรนด์ดังรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เช่น MERRELL Saucony และยังผลิตหนังรองเท้าให้กับแบรนด์ดัง อาทิ Nike Adidas New Balance รวมถึงแบรนด์รองเท้าภายในของ WOLVERINE ซึ่งมีสินค้าวางจำหน่ายทั่วโลกดังนั้น จึงมั่นใจว่า ธุรกิจฟอกหนังรองเท้าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง และมีอัตรากำไรที่ดี รวมทั้ง ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในช่วงที่ผ่านมา เริ่มสร้างยอดขายและมีโอกาสสนับสนุนฐานกำไรที่ดีให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต อาทิ ธุรกิจอาหารสุนัข แบรนด์ MOMO & FRIENDS และกลุ่มผลิตภัณฑ์ “Chojen Collagen” โชเจน คอลลาเจนเพียวผลิตจากหนังวัว ที่ IHL วิจัยและพัฒนาการสกัดคอลลาเจนจากหนังสัตว์เอง โดยมุ่งมั่นในการผลิตด้วยแนวทาง ZERO Waste ภายใต้ บริษัท อินเตอร์กรีน จำกัด