“แมกซ์การ์ด พลัส อีวี” เอาใจผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จสิทธิพิเศษจุใจ คุ้มค่าในบัตรเดียว

"แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส" บริษัทในเครือพีทีจี รับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ามาแรง เปิดตัวบัตรสมาชิกรายปีรุ่นใหม่ “แมกซ์การ์ด พลัส อีวี (Max Card Plus EV)” มอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ทั้งส่วนลดค่าบริการชาร์จไฟ พร้อมดีลเด็ดจัดเต็มแบบสุดคุ้ม ในราคาสมาชิกรายปีเพียง 599 บาทเท่านั้น ชาร์จความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิต EV

นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือพีทีจี เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนอยู่ที่ 76,314 คัน จากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งทั่วประเทศ 634,948 คัน ซึ่งพีทีในฐานะผู้นำธุรกิจพลังงานครบวงจร เราเดินหน้าเติมเต็มความต้องการ พร้อมเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถยนต์ทุกประเภท ด้วยการนำเสนอบัตรสมาชิกรายปีรุ่นใหม่ แมกซ์การ์ด พลัส อีวี (Max Card Plus EV) เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่หลากหลายจบครบในบัตรเดียว ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดค่าบริการชาร์จไฟฟ้า ส่วนลดเครื่องดื่ม 50% รวมไปถึงดีลพิเศษกับพันธมิตรร้านค้าชั้นนำมากมาย ในราคาสมาชิกรายปีเพียง 599 บาทมอบความคุ้มค่าตลอดทั้งปี“หลังจากที่เราเปิดให้บริการบัตรสมาชิกรายปี แมกซ์ การ์ด พลัส (Max Card Plus) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2564 กระแสตอบรับดีเกินความคาดหมายมาจนถึงปัจจุบัน ฐานลูกค้าสมาชิกรายเดิมส่วนใหญ่ต่ออายุบัตรอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันเรามียอดสมาชิกแมกซ์ การ์ด พลัส จำนวนทั้งหมดกว่า 6 แสนใบ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจากสิทธิพิเศษที่เรามอบให้แบบครอบคลุมและคุ้มค่าตลอดทั้งปี โดยบัตรหนึ่งใบจะได้รับสิทธิพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท (ค่าสมัครสมาชิกรายปีมูลค่าเพียง 599 บาท) ซึ่งมั่นใจว่า การเปิดตัวบัตร Max Card Plus EV นี้จะเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าสมาชิกแมกซ์ การ์ด ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายพร้อมศักดิ์ กล่าวสำหรับลูกค้าและท่านที่สนใจสมัครสมาชิก Max Card Plus EV ในราคาสุดคุ้มค่ามูลค่าเพียง 599 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ส่วนลด 50 บาท ค่าบริการชาร์จไฟที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EleX by EGAT จำนวนทั้งสิ้น 120 สถานีทั่วประเทศ ทั้งภายในสถานีบริการน้ำมัน PT กว่า 50 สถานี รวมถึงจุดบริการจากพันธมิตรในเครือข่าย EleXa (2 สิทธิต่อเดือน) ส่วนลดกาแฟ 50% ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย และ Coffee World (10 แก้วต่อเดือน) ฟรี ค่าบริการรถยกมูลค่า 1,800 บาท (2 สิทธิต่อปี) ส่วนลด 10% ประกันภัยความคุ้มครองพิเศษสำหรับรถ EV จาก Bolttech ส่วนลดสูงสุด 30% ค่าฟิล์มติดรถยนต์ Lamina (ไม่รวม Sunroof) หรือฟรี Lamina Power Sunroof เมื่อติดตั้งฟิล์มรอบคันรวมบานหน้า ในราคาปกติ สิทธิพิเศษซื้อยางรถยนต์ 3 แถม 1 พร้อมส่วนลด 15-20% อะไหล่ซ่อมบำรุงและอุปกรณ์เสริมรถยนต์และบริการเปลี่ยนหรือเติมลมยางไนโตรเจนฟรี ณ ศูนย์บริการรถยนต์ออโต้แบคส์ ยิ่งกว่านั้นยังเชื่อมต่อสิทธิประโยชน์ไปอีกขั้นสำหรับลูกค้าที่มีทั้งรถ EV และรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ส่วนลดน้ำมัน 50 สต./ลิตร (100 ลิตรต่อเดือน)สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ช่องทางออนไลน์ www.maxcardplus.com/maxplus ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยสมาชิกแมกซ์การ์ดสามารถใช้ Max Point 3,000 แต้ม+299 บาท หรือใช้ Max Point 5,990 แต้ม เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมชาร์จสิทธิพิเศษแบบจุใจได้ทันที