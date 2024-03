เดอะวิสดอมกสิกรไทยมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดวลวงสวิงกอล์ฟตามรอย LPGA

การเปิดรอบวงสวิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟของ “THE WISDOM Drive Your Passion : Indulge in the LPGA Experience” สร้างความประทับใจให้ลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเส้นทางและบรรยากาศเฉกเช่นเดียวกันกับการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่มีทั้งความท้าทาย ความสนุกกับแลนด์สเคปของสนามที่มีความแตกต่างกันในแต่ละหลุม อีกทั้งยังได้สัมผัสกับโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของโปรกอล์ฟชาวไทย “แพตตี้ ปภังกร ธวัชธนกิจ” จากการเก็บเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายหลุมที่ 18 และทำให้คว้าแชมป์รายการ LPGA ไปครองได้สำเร็จ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมเล่นกอล์ฟกับโปรกอล์ฟอาชีพ ศิลปินและเซเลบริตีที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ อเช่น โปรนพคุณ วงศ์หล่อ โปรพงศกร ไชยกุล สงกรานต์ เตชะณรงค์ นภศศิ สุรวรรณ รณเดช วงศาโรจน์ ปฐมพงศ์ เรือนใจดี เศรษฐพงศ์ เพียงพอ พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมคลินิกกอล์ฟ แนะนำเทคนิคต่างๆ ในการเล่นกอล์ฟบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย ยังคงมุ่งมั่นในการรังสรรค์กิจกรรมที่มีความพิเศษทั้งด้านการเงิน การลงทุน และด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อเป็นการต่อยอดความมั่งคั่งและสร้างความสุข ความประทับใจกับประสบการณ์เหนือระดับแบบตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีสำหรับผู้ที่สนใจบริการเดอะวิสดอมกสิกรไทย สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/the-wisdom/Pages/index.aspx