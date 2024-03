YLG ชี้อาจแตะเป้า 2,300 ดอลลาร์ในครึ่งปีแรก มองทองในประเทศที่ 4 หมื่นบาท

วายแอลจีคงเป้าหมายราคาทองคำปี 2567 ที่ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ แต่มองจะถึงเป้าหมายเร็วขึ้น หลังล่าสุดทำราคา All Time High ที่ 2,195 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ เชื่อครึ่งปีแรกมีโอกาสเห็น ส่วนทองคำในประเทศให้เป้าหมายที่ 40,000 บาทต่อบาททองคำ มองเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นไปอีก 2-3 ปี ระยะสั้นแม้ทองคำพุ่งไม่แผ่วแต่ยังมีแนวโน้มไปได้ต่อ ชี้ปัจจัยหนุนมาจากตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด และปัจจัยพื้นฐานที่สัญญาณดอกเบี้ยเป็นขาลง ขณะที่แรงซื้อออนไลน์เติบโตอย่างมีนัยสำคัญคิดเป็น 65% ของปริมาณซื้อขายทั้งหมดล่าสุด เพิ่มช่องทางซื้อขายทองคำตลาดฟิวเจอร์สในตลาด CME Group ตลาดฟิวเจอร์สอันดับหนึ่งของโลกจากสหรัฐฯ ผ่าน TradingView ด้วยบัญชี YLG Futures เพิ่มโอกาสทำกำไรในทุกสภาวะ พร้อมเสิร์ฟโปรโมชันพิเศษต้อนรับเปิดตัว รับทันที "ทองคำ 99.99% น้ำหนัก 1 กรัม" เมื่อเทรดผ่าน TradingView ด้วยบัญชี YLG Futures จะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ โดยเติมเงินขั้นต่ำ $1,000 พร้อมซื้อขายครบ 100 สัญญา GlobalMarket (Micro) ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2567กล่าวว่าราคาทองคำในตลาดโลกได้ปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดตลอดกาลอีกทั้งที่ 2,195 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ส่งผลให้นับจากต้นปีราคาทองคำปรับขึ้นมาแล้วกว่า 7.3% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมาครั้งนี้นอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานด้านนโยบายดอกเบี้ยที่เป็นที่แน่ชัดว่าปีนี้ต้องปรับลงแล้ว ยังได้รับแรงหนุนจากข่าวการประกาศตัวเลขอัตราการจ้างงานของสหรัฐฯ ล่าสุดที่มีอัตราการว่างงานที่ 3.9% สูงกว่ารอบก่อนและสูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.7% จากความกังวลเรื่องอัตราการว่างงานดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องราคายกระดับต่ำสุดและระดับสูงสุดแบบรายวัน บ่งชี้ว่ายังมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นในระยะสั้นขณะที่ภาพรวมระยะกลางสัญญาณยังเป็นบวก โดยในปีนี้แม้ราคาจะปรับขึ้นมามากแล้วแต่ YLG ยังคงให้เป้าหมายไว้ที่เดิมที่ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ แต่ได้ปรับมุมมองว่าราคาทองคำอาจไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น โดยอาจจะได้เห็นภายในครึ่งปีแรก ส่วนระยะยาว 2-3 ปี ทิศทางทองคำยังคงเป็นบวกต่อเนื่องตามทิศทางดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเป็นทิศทางขาลงไปอีก 2-3 ปี ส่วนราคาทองคำในประเทศนั้นมองว่ามีโอกาสถึง 40,000 บาทต่อบาททองคำภายในครึ่งปีแรกเช่นกันสำหรับระยะสั้นมีคำแนะนำเก็งกำไรได้ โดยหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงและสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 2,169-2,163 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ และแนะนำหาจังหวะตัดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับบริเวณ 2,144 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ทยอยขายทำกำไรหากราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 2,195-2,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์“ปีนี้ทองคำอาจเข้าถึงเป้าหมายเร็วขึ้น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายทองคำปัจจุบันมาจากออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉพาะในประเทศไทยมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 5 ล้านล้านบาทต่อปี โดยมูลค่าการซื้อขายดังกล่าวมาจากทองคำกาย 35% และ 65% มาจากมูลค่าการซื้อขายทองคำดิจิทัลซึ่งเป็นการซื้อขายเพื่อการลงทุน ที่ตลาดทองคำได้พัฒนาระบบการซื้อขายบนบล็อกเชน ทำให้สามารถเกิดความคล่องตัวในการซื้อในหน่วยที่เล็กมากเพียง 0.0001 กรัม หรือใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท” นางพวรรณ์ กล่าวนอกจากนี้ พบว่ามูลค่าการซื้อขายทองคำในระบบออนไลน์ยังมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส) โดยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากตลาดฟิวเจอร์สเป็นการเข้าถึงการเทรดในตลาดระดับโลก เช่น การซื้อขายผ่าน TradingView ด้วยบัญชี YLG Futures ที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนฟิวเจอร์สในตลาด CME Group ตลาดฟิวเจอร์สอันดับหนึ่งของโลกจากสหรัฐฯ ที่มีสินค้าที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกครอบคลุมทองคำ น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง อีกทั้งสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดของประเทศไทย ซึ่งจุดเด่นของการลงทุนทองคำในฟิวเจอร์สคือสามารถลงทุนได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้นและขาลงทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการสะสมทองคำเพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาว วายแอลจีแนะนำลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) วิธีการลงทุนที่ใช้วินัย แทนอารมณ์ ค่อยๆ สะสม หรือออมทองคำอย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชันออมทอง by YLG (Get Gold by YLG) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง และเข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ทโฟน โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อขายทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาทเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศ CME Group สามารถเทรดผ่านโปรแกรม ผ่าน TradingView ด้วยบัญชี YLG Futures รับทันที "ทองคำ 99.99% น้ำหนัก 1 กรัม" เมื่อเทรดผ่าน TradingView จะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ โดยเติมเงินขั้นต่ำ $1,000 พร้อมซื้อขายครบ 100 สัญญา GlobalMarket (Micro) ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2567