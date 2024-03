อนันดาฯ ลุยขึ้น 7 โครงการกว่า 18,608 ล้านบาท พร้อมเปิด 2 คอนโดฯ ระดับแฟลกชิป

อนันดาฯ พร้อมพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนเมือง วางเป้าปี 67 เปิด 7 โครงการ กว่า 18,608 ล้านบาท ตั้งเป้ารับรู้รายได้ 14,500 ล้าน เร่งปั๊มยอดขาย 23,000 ล้าน ลุยเจาะลูกค้าต่างชาติ โชว์ไฮไลต์เปิด 2 โครงการคอนโดฯ ใหม่ระดับแฟลกชิป เร่งปิดการขาย 8 โครงการ กว่า 19,962 ล้านบาท ภายในปีนี้ และสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น พร้อมเตรียมชำระหุ้นกู้ดีล ก.ค.67 อีก 3,231 ล้าน

ซึ่งในปี 2567 บริษัทยังคงเดินหน้าลุยตามแผนธุรกิจใหม่ที่วางไว้ทั้ง COMMITTED TO GROWTH มุ่งมั่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง COMMITTED TO OUR CUSTOMERS มุ่งเน้น มั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ และ COMMITTED TO URBAN LIFE มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตคนเมือง โดยเตรียมเปิดตัว 7 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 18,608 ล้านบาท คือ 2 โครงการคอนโดฯ ระดับแฟลกชิป พร้อมการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก และ 5 โครงการแนวราบในทำเลศักยภาพ



“ANANDA URBAN JOY”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา ถือว่าท้าทายความสามารถในการดำเนินงานของอนันดาฯ เป็นอย่างมากจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่อนันดาฯ ได้มีการปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ยังสามารถครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าคนเมืองทั้งตลาดคอนโดมิเนียมและแนวราบในเมืองได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายปิดการขาย 8 โครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบ มูลค่ากว่า 19,962 ล้านบาท พร้อมเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารงานของบริษัท โดยเตรียมชำระหุ้นกู้รอบถัดไปตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2567 มูลค่า 3,231 ล้านบาทปีที่ผ่านมาอนันดาฯ ได้ออกแบรนดิ้งแคมเปญ “I Love urban life” ส่งต่อพลังบวกให้คนเมือง ตอกย้ำแบรนด์ที่อยู่อาศัยของคนเมือง และในปีนี้ได้ต่อยอดสิ่งดีๆ ให้คนเมืองด้วยแคมเปญนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ห้องแต่งครบ รูปแบบใหม่ (New Series) พร้อมกิจกรรมดีๆ สำหรับคนเมือง และผู้ที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยทำเลเมืองใกล้รถไฟฟ้า รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้มากที่สุดตามมาตรฐาน ANANDA SUREประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้อยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย แต่ยังคงสร้างผลงานได้ในระดับที่น่าพอใจ เห็นได้จากตัวเลขทั้งยอดโอน ยอดขาย และยอดขายตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2566 มียอดขาย 19,535 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน มียอดโอน 13,186 ล้านบาท เติบโต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมียอดขายตลาดต่างประเทศ 6,989 ล้านบาท เติบโตกว่า 102% เมื่อเทียบกับปีก่อนยังคงวางเป้าหมายในการพัฒนาโครงการตอบรับความต้องการลูกค้าคนเมืองในทุกเซกเมนต์ แม้ที่ผ่านมาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผันผวน แต่ยังคงมีดีมานด์หรือความต้องการที่อยู่อาศัยอยู่ เพียงแค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยขณะนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของลูกค้าที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ ซึ่งในปีนี้ อนันดาฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยของคนเมือง ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้ลงตัวมากที่สุด และมุ่งเน้นสร้างการเติบโตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายชานนท์ กล่าว