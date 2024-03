‘มารวยฯ’ มั่นใจอสังหาฯ ฉะเชิงเทราโต เปิด ‘แฮตตัน เรสซเดนซ์ สิริโสธร’ บ้านลักชัวรีมูลค่าพันล้าน

“มารวย เรียลเอสเตท” ผู้นำด้านตลาดอสังหาฯ ภาคตะวันออก มั่นใจจังหวัดฉะเชิงเทรากำลังซื้อสูง มีการลงทุนในนิคมฯ และอุตฯ ต่อเนื่อง ไม่หวั่นคู่แข่งหนีตลาดคอนโดฯ มาบุกแนวราบ พร้อมเดินหน้ารุกอสังหาฯ ระดับลักชัวรี เปิดขายโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นอิงลิช “แฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร” มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน ติดถนนสิริโสธร ทำเลศักยภาพบนพื้นที่ 30 ไร่ จำนวน 123 ยูนิต เปิดตัวในราคา 7.49-15.5 ล้าน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป และบริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด

ทุกๆ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง 1% จะส่งผลให้บ้านถูกลงประมาณ 6-7 แสนบาท และโครงสร้างพื้นฐานในฉะเชิงเทราเสร็จสมบูรณ์ เชื่อว่ากำลังซื้อในพื้นที่และอัตราการดูดซับจะดีขึ้นอีกตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป"

หนึ่งในสามจังหวัดที่เชื่อมความเจริญกับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor หรือ EEC) นอกเหนือจากจังหวัดชลบุรี และระยอง และด้วยมีการเติบโตของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมต่างๆ จะเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการจ้างงานในระดับต่างๆ จำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนไทยและผู้บริหารจากต่างประเทศที่เข้ามาดูแลธุรกิจ ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัย เติบโตอย่างมาก มีผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าแนวราบ เพื่อรองรับกำลังซื้อที่เข้าสู่พื้นที่ และดีมานด์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี"เรามองว่าถนนสิริโสธรเป็นทำเลที่ดีมากๆ ถ้าเรามองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจุดที่จะเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก มีทั้งนิคมอุตสาหกรรม และยังมีหลายอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมา โดยมีการเชื่อมโยงความเจริญของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor หรือ EEC) มีจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง และยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน ขณะเดียวกัน ฉะเชิงเทรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง มีแม่น้ำบางปะกงที่สวยงามด้วย"ผู้นำพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้แบรนด์ 'บ้านมารวย' เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 35 ปี และได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วกว่า 34 โครงการ ครอบคลุมทุกระดับราคา ตั้งแต่ระดับราคาสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรกไปจนถึงราคาสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับบนโดยตั้งแต่ที่บริษัทเข้ามาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พัฒนาไปแล้วถึง 10 โครงการ ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจบ้านแนวราบที่มีพื้นที่ในบริเวณบ้านกว้างมากขึ้น ซึ่งได้มีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายรายเข้ามาพัฒนาโครงการบ้านแนวราบในฉะเชิงเทรามากขึ้น เพื่อหนีตลาดคอนโดมิเนียม แต่ด้วยที่บริษัทมารวย มีที่ดิน (แลนด์แบงก์).อยู่ในทำเลที่ดีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีข้อได้เปรียบในการพัฒนาโครงการแนวราบ บ้านที่ให้พื้นที่มากกว่า ในราคาที่เหมาะสม ต่างกับบริษัทอสังหาฯ รายอื่นๆ ที่เข้ามาพัฒนาโครงการบนต้นทุนที่ดินที่สูง รูปแบบของที่อยู่อาศัยจะมีพื้นที่เหมาะสมกับต้นทุนและกำลังซื้อของผู้ซื้อ"ผู้เล่นที่เข้าพัฒนาโครงการอสังหาฯ เน้นในกลุ่มตลาดบ้านระดับราคา 3-5 ล้านบาท ซึ่งมีซัปพลายบ้านจัดสรรอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 5,000 ยูนิต (รวมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2569) มีอัตราการดูดซับต่อปีประมาณ 2,000 ยูนิต ซึ่งในส่วนของอัตราการดูดซับ เนื่องจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ EEC ในพื้นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เต็ม ยังอยู่ในช่วงของการวางแผนงานและการลงทุน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูง และปัญหาการโดนปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็มีผลให้ซัปพลายต้องใช้เวลาในการระบาย แต่อย่างไรก็ตามดร.สืบวงษ์ กล่าวทั้งนี้ ด้วยความพร้อมของบริษัท และเล็งเห็นถึงกำลังซื้อที่ดีในพื้นที่ ล่าสุด “มารวย เรียลเอสเตท” ได้ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำระดับลักชัวรีในฉะเชิงเทรา ด้วยการเปิดตัวบ้านเดี่ยวหรูสไตล์โมเดิร์นอิงลิช โครงการ “แฮตตัน เรสซิเดนซ์ สิริโสธร” ติดถนนสิริโสธร มูลค่าโครงการกว่า 1,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 30 ไร่ จำนวน 123 ยูนิต เน้นตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างครอบครัว ทั้งกลุ่มคนที่กำลังขยายครอบครัว และกลุ่มเริ่มต้นครอบครัวที่สามารถใช้พื้นที่ได้เต็มที่ สะดวกสบายทุกการเดินทาง โครงการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Where Your Luxury Life Begins' ที่สุดของการใช้ชีวิตเริ่มต้นที่นี่ ในราคา 7.49-15.5 ล้านบาท โดยมีแบบบ้านให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ 1.ขนาดที่ดิน 54.3-107.3 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 189.10 ตร.ม. มี 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และ 2.ขนาดที่ดิน 72.3-112.8 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอย 271.46 ตร.ม. 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ห้องนั่งเล่น 3 ที่จอดรถโครงการแฮตตันเรสซิเดนซ์ สิริโสธร พัฒนาในเฟสแรกจำนวน 19 หลัง มี 9 หลังที่เป็นบ้านพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดรับรู้รายได้ประมาณ 90-100 ล้านบาท อีก 10 หลัง จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทมีการปรับโฉมโลโก้ใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องการขยายตัวสู่ความเป็น Super Luxury ของบริษัทเป็น MARUI ภายใต้แนวคิด Happy Life & Happy Planet “ชีวิตที่มีความสุข ในโลกที่มีความสุข” โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ด้วยต้นไม้ร่มรื่นจำนวนมาก พร้อม Mission ; Happy Together “ร่วมสุขในทุกมิติ” และกลยุทธ์ 5 H คือ Happy Team ทีมงานที่มีความสุข Happy Home บ้านที่มีความสุข Happy Customer ลูกค้าที่มีความสุข.Happy Community ชุมชนที่มีความสุข และ Happy Money การเงินที่มีความสุข